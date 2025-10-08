TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội vào cuối năm 2025

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành 7 dự án với hơn 5.200 căn hộ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030…

Chiều ngày 7/10, Đoàn khảo sát Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã có buổi làm việc UBND TP. Hồ Chí Minh về tiến độ xây dựng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết để hoàn thành mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, UBND Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề với các sở, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đến nay, Thành phố đã giải quyết vướng mắc cho 48 dự án với tổng cộng 185 lượt hỗ trợ.

Qua rà soát, khu vực TP. Hồ Chí Minh (cũ) có 35 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc trường hợp dành quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 247 ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 71.000 căn.

Khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) có 33 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc có quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 138 ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 39.000 căn.

Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 4 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc có quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 23 ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 5.800 căn.

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 1.554 căn, gồm Dự án nhà lưu trú công nhân phường Cát Lái (672 căn) và Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (882 căn).

Hiện, Thành phố đang triển khai đầu tư xây dựng 16 dự án (gồm: 3 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô 2.009 căn; 13 dự án đang thi công xây dựng với quy mô 14.584 căn). Trong đó, đến cuối năm 2025, dự kiến có 7 dự án hoàn thành với quy mô 5.222 căn; 3 dự án hoàn thành xây dựng phần thô với quy mô 4.110 căn (có 1 dự án hoàn thành một phần trong năm 2025 là dự án Cty Nam Kim) và 4 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua với quy mô 4.730 căn.

Ngoài ra, nhằm chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội cho các năm tiếp theo, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 26 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 24.600 căn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công xây dựng.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết quá trình thực hiện còn vướng mắc ở các khâu như: điều kiện về quyền sử dụng đất khi chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xác định và phân bổ chi phí bồi thường, hạ tầng kỹ thuật, cùng việc thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong triển khai các dự án nhà ở xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Qua khảo sát thực tế, không khí thi công khẩn trương, phấn khởi tại các công trình cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập có tiềm năng phát triển lớn, là đầu tàu kinh tế của cả nước, nên được giao chỉ tiêu nhà ở xã hội cao nhất, thể hiện sự quan tâm đến an sinh của người lao động. Thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết trong ba tháng cuối năm 2025, sẽ tập trung thúc đẩy phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất cho nhà ở xã hội sau sáp nhập; quan tâm đến nhu cầu của lực lượng vũ trang, công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu công khai thông tin đăng ký mua nhà, bảo đảm đúng đối tượng, tránh trục lợi, giúp chính sách đi vào thực tiễn.