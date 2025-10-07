TP. Hồ Chí Minh huy động nguồn lực phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 07/10/2025
Thiên Di
07/10/2025, 11:17
Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, Thành phố đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, cắt giảm thời gian hoàn tất thủ tục hành chính, huy động nguồn lực xã hội…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30/7/2025 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Theo đó, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân, đặc biệt là nhóm lao động có thu nhập thấp. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển đô thị bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Mục tiêu tổng thể đặt ra đến năm 2030, phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội, góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội do Chính phủ phát động. Các dự án sẽ tập trung phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại đô thị, cùng các nhóm dễ bị tổn thương như hộ nghèo, người có công, và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật về phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo tính minh bạch, công khai và hướng đến ưu đãi, hỗ trợ đúng đối tượng.
Thứ hai, thực hiện quy hoạch và bố trí các dự án nhà ở xã hội độc lập hoặc lồng ghép trong các dự án nhà ở thương mại tại vị trí thuận tiện về giao thông, gắn với trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu.
Thứ ba, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách từ Trung ương và địa phương kịp thời, tương xứng với mục tiêu đề ra. Nhà nước tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê tại khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút vốn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thành phố cũng sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn để triển khai hiệu quả các chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội.
Thứ tư, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội; đổi mới phương thức, mô hình quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Thành phố sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy hoạch, đúng mục đích sử dụng đất.
Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng, bán, cho thuê và sử dụng nhà ở xã hội; áp dụng chế tài nghiêm để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi trục lợi chính sách. Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có nhà ở xã hội, nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành hiệu quả hơn.
Thanh Hóa chuẩn bị đón nguồn cung nhà ở xã hội mới khi Tập đoàn Vingroup công bố mở bán gần 1.600 căn hộ tại dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa. Đây là đợt mở bán lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động và các hộ gia đình có nhu cầu thực về chỗ ở.
9 tháng năm 2025, TP.HCM đã giải ngân hơn 59.600 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh các dự án lớn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho 34 dự án trọng điểm…
Sáng 5/10, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ...
Dù nhiều hạng mục đã hoàn thành, một số dự án ở Cam Lộ và Cảng hàng không Quảng Trị vẫn chậm tiến độ, vì vậy lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung tháo gỡ để đưa công trình vào guồng thi công...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: