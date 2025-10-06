TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân đầu tư công khởi sắc, loạt dự án lớn tăng tốc thi công

9 tháng năm 2025, TP.HCM đã giải ngân hơn 59.600 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh các dự án lớn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho 34 dự án trọng điểm…

TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc, metro, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường. Nhiều công trình lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2025, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố.

TĂNG TỐC CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM

Theo báo cáo của Thống kê TP.HCM, Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, y tế và giáo dục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến ngày 1/10, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 59.655 tỷ đồng, đạt 39,3% so với kế hoạch vốn được UBND Thành phố phân bổ và đạt 49,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguồn: Thống kê TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) đã khởi công rà phá bom mìn, di dời hạ tầng, dự kiến tháng 10/2025 khởi công gói thầu xây lắp, tháng 3/2026 khởi công tuyến chính và hoàn thành cuối năm 2027.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên tiến độ thi công đạt khoảng 70%, một số đoạn tuyến dài gần 15 km đã được thông xe kỹ thuật đạt 23% tổng chiều dài.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi gồm 3 gói thầu xây lắp, đã hoàn tất thiết kế, đang lựa chọn nhà thầu; gói thầu xây lắp 2 (cầu Hiệp Ân 2) đã được khởi công, 2 gói thầu còn lại sẽ khởi công vào tháng 10/2025.

Dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang hoàn thiện thủ tục, dự án tiếp tục hoàn thiện và dự kiến giao mặt bằng sạch để khởi công hạng mục chính vào tháng 12/2025.

Dự án Vành đai 3 đang trong giai đoạn thi công cao điểm, các dự án thành phần đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng và đang đẩy nhanh công tác thi công xây dựng. Dự kiến thông xe 24,1 km cao tốc đồng thời thông xe kỹ thuật 41,4 km cao tốc vào tháng 12/2025 và dự kiến đến 30/6/2026 thông xe toàn bộ dự án.

Dự án thành phần 5 - Vành đai 3 (gồm 4 gói thầu xây lắp) dự kiến các gói thầu XL-02, XL-04 sẽ hoàn thành trong năm 2025, các gói XL-01, XL-03 hoàn thành trong năm 2026.

Dự án thành phần 3 - Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Giai đoạn 1) tuyến chính đã cơ bản hoàn thiện, 9/11 cầu đã hoàn thành, 2 cầu còn lại tiếp tục triển khai và dự kiến tháng 12/2025 thông xe toàn tuyến.

Dự án Đường Long Sơn - Cái Mép tiến độ thi công đạt khoảng 55%, trong đó phần đường và cầu tiến độ đạt 70%. Dự kiến hoàn thành toàn tuyến trước 30/12.

5 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (diễn ra ngày 5/10), Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,07% (nếu không bao gồm dầu khí tăng trưởng 7,69%), cao hơn mức tăng cùng kỳ (cùng kỳ 2024 đạt 6,85%).

Về giải ngân vốn đầu tư công đến đạt hơn 50% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; nhiều công trình hạ tầng, môi trường, nhà ở xã hội trọng điểm được khởi công, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 465.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quý 4/2025 kinh tế Thành phố tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 8,5% (quý 4 phải đạt trên 12%).

Đồng thời, Thành phố tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với triển khai hiệu quả các nghị quyết bằng chương trình, dự án cụ thể. Theo đó, cần xác định năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện điều kiện triển khai giải quyết hồ sơ, thủ tục phi địa giới hành chính tại 168 xã, phường, đặc khu trong tháng 11/2025; quản lý chặt tài sản công, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã bảo đảm hoạt động thông suốt.

Hai là, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu thu ngân sách vượt 25% dự toán, ưu tiên vốn cho công trình trọng điểm, dự án dân sinh và chính sách an sinh.

Ba là, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; tập trung nguồn lực cho 34 dự án trọng điểm, triển khai phong trào thi đua “100 ngày thử thách sau sáp nhập”, với 9 dự án khởi công và 2 công trình khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Bốn là, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch TP.HCM; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung; khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025; phát triển 13.040 căn nhà ở xã hội, giải quyết nhà ven kênh rạch và xử lý toàn bộ các dự án, khu đất tồn đọng.

Năm là, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường đối ngoại và đảm bảo an sinh dịp Tết Nguyên đán.