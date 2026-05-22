Hà Tĩnh: Đường dây rửa tiền qua USDT bị triệt phá

Hàng loạt tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng để nhận, luân chuyển và “làm sạch” dòng tiền bất hợp pháp trước khi quy đổi sang tiền điện tử USDT. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Việt Trinh cầm đầu bị xác định đã tham gia rửa tiền hơn 50 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này cho biết đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001, trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, trú phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng).

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Dưới sự điều hành của Trinh, nhóm đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này được đăng tải lên các hội nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.

Khi có tiền từ các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng lập tức thực hiện nhiều giao dịch qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền tiếp tục được chuyển trả cho các đối tượng phía sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT.

Theo cơ quan điều tra, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng và trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây trên liên quan đến nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các thủ đoạn như kêu gọi đầu tư sinh lời, bán thuốc online, mua bán hàng hóa qua mạng, giao hàng trực tuyến… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Đáng chú ý, riêng ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo hơn 567 triệu đồng. Sau nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.

Theo tài liệu điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.