Hà Tĩnh: Đường dây rửa tiền qua USDT bị triệt phá

Hàng loạt tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng để nhận, luân chuyển và “làm sạch” dòng tiền bất hợp pháp trước khi quy đổi sang tiền điện tử USDT. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Việt Trinh cầm đầu bị xác định đã tham gia rửa tiền hơn 50 tỷ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng
về các tội danh rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt
Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối
với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này cho biết
đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi nguồn tiền thu lợi
bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng
tiền.
Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn
đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm:
Kim Thị Linh (SN 2001, trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Bùi Quang Long
(SN 2001, trú phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, trú
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, trú xã Thanh Lâm,
tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình)
và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng).
Dưới sự điều hành của Trinh, nhóm đối tượng mở nhiều tài khoản
ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển dòng
tiền “bẩn”. Các tài khoản này được đăng tải lên các hội nhóm trên mạng xã hội
chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền từ các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng lập tức
thực hiện nhiều giao dịch qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn
gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền tiếp tục được chuyển trả cho các đối tượng
phía sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT.
Theo cơ quan điều tra, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho
các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng và trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi
tài khoản dùng để nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này được hưởng lợi khoảng 2,5%
trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra cho thấy, đường dây trên liên quan đến
nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các thủ đoạn như
kêu gọi đầu tư sinh lời, bán thuốc online, mua bán hàng hóa qua mạng, giao hàng
trực tuyến… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống
tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, riêng ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (trú tỉnh Thái
Nguyên) bị lừa đảo hơn 567 triệu đồng. Sau nhiều lớp tài khoản trung gian, số
tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan
điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã
tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ
Liêm, thành phố Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua
ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng
quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để
sử dụng.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long,
Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy. Theo kết luận
giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám
dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại
Methamphetamine.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa
tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai
trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt
động phạm tội trên không gian mạng.
Triệt phá đường dây buôn lậu 100.000 chai nước hoa giả
18:00, 20/05/2026
Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng
TP.Hồ Chí Minh: Phê duyệt kế hoạch bảo đảm 300 phòng học trên 10.000 dân
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra...
Vụ án tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2): Các bị cáo bị đề nghị bồi thường 803 tỷ đồng
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị: các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước...
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình xem xét bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án...
Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam
Điểm mới của dự thảo là quy định cơ chế lựa chọn nhà đầu tư tổng thể đối với các dự án bến cảng lớn; bổ sung chế định về công nghiệp tàu thủy; quy định về công trình dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi…
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
16 đối tượng bị khởi tố vì Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 đối tượng khác bị khởi tố vì Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: