Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới

Hồng Vinh

22/05/2026, 09:43

Theo các chuyên gia yếu tố quyết định thành công của các cực tăng trưởng mới nằm ở việc làm, các tiện ích nâng cao chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân lâu dài.

Phiên thảo luận: Đô thị mới sẽ hình thành ở đâu? trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản, sáng 21/5.
Phiên thảo luận: Đô thị mới sẽ hình thành ở đâu? trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản, sáng 21/5.

Trong bối cảnh phát triển đô thị hóa mạnh mẽ, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang mở ra chu kỳ tái cấu trúc đô thị mới cho TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Khi hàng loạt dự án metro, vành đai, cao tốc, sân bay và cảng biển đồng loạt được thúc đẩy trong giai đoạn 2026-2030, câu chuyện phát triển đô thị của TP. Hồ Chí Minh cũng đang bước sang một giai đoạn mới.

Tại Diễn đàn Bất động sản 2026 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức vào ngày 21/5 với chủ đề "Sóng đa tần: Chu kỳ hạ tầng và dòng vốn mới của nền kinh tế", các diễn giả đều chung nhận định hạ tầng chỉ là điều kiện khởi đầu. Yếu tố quyết định thành công của các cực tăng trưởng mới nằm ở việc làm, các tiện ích nâng cao chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân lâu dài. Đồng thời, trọng tâm không còn là mở rộng đô thị theo chiều ngang như trước, mà chuyển sang hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm, gắn với giao thông công cộng, logistics, công nghiệp... 

Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhấn mạnh rằng nền tảng của các quyết sách hiện nay đến từ cả thành công lẫn hạn chế trong quá trình phát triển đô thị trước đây của TP. Hồ Chí Minh. Ông cũng nhắc lại những dấu mốc như di dời cảng Sài Gòn để tái cấu trúc không gian đô thị, phát triển khu Nam, xây dựng hầm Thủ Thiêm hay cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè…

Theo ông Kiên, các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 54 trước đây và Nghị quyết 98 hiện nay đang tạo nền tảng để Thành phố chủ động hơn trong đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, chuyên gia quốc tế về quy hoạch đô thị, cho rằng hệ thống metro và giao thông công cộng sẽ làm thay đổi căn bản cấu trúc phát triển đô thị. Khả năng mở rộng không gian đô thị luôn gắn với phương thức di chuyển. Khi metro hình thành, những khu vực trước đây bị xem là xa trung tâm sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn và mở ra cơ hội hình thành các đô thị mới.

Tại diễn đàn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, cho rằng việc mở rộng liên kết vùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạo cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hoàn chỉnh hơn. Khi kết nối thành một chỉnh thể, vùng đô thị mới sẽ hình thành hệ sinh thái đầy đủ hơn từ công nghiệp, logistics đến dịch vụ.

Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, chia sẻ quá trình đô thị hóa hiện nay đang chuyển từ mô hình đô thị tập trung sang đô thị vệ tinh, nhưng các đô thị mới không thể chỉ là nơi cư trú. Một khu đô thị bền vững phải tự nuôi sống được.

Bà Dung cũng nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng nhất để kéo cư dân đến ở thực sự là y tế và giáo dục. Bên cạnh đó, đô thị phải tạo được việc làm và hệ sinh thái tiện ích xã hội hoàn chỉnh để người dân có thể làm việc, học tập, chữa bệnh và sinh hoạt ngay tại chỗ.

Theo các chuyên gia, hạ tầng chỉ mở đường, sự thành công của các đô thị mới sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo việc làm, dịch vụ công, kết nối cộng đồng và chất lượng sống đủ sức giữ chân cư dân lâu dài. Thực tế, việc phát triển hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các công trình giao thông mà còn phải chú trọng đến việc phát triển toàn diện các yếu tố xã hội và kinh tế, tạo nên một môi trường sống bền vững mới hấp dẫn cư dân.

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

09:48, 17/05/2026

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

TP. Hồ Chí Minh định hình không gian phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm

11:57, 02/04/2026

TP. Hồ Chí Minh định hình không gian phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

08:38, 06/04/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

Từ khóa:

bất động sản chất lượng sống cư dân đầu tư hạ tầng hệ thống metro kết nối vùng Đông Nam Bộ TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường

Sau giai đoạn thị trường nhiều biến động, xu hướng lựa chọn bất động sản đang có sự thay đổi rõ rệt khi người mua ngày càng ưu tiên các yếu tố an toàn và khả năng kiểm chứng thông tin dự án.

Bất động sản kỳ vọng “cú hích” từ dòng vốn đa kênh

Bất động sản kỳ vọng “cú hích” từ dòng vốn đa kênh

Áp lực huy động vốn tiếp tục tạo sức ép lên thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp và chuyên gia kiến nghị cần linh hoạt hơn trong phân bổ tín dụng, đồng thời, khơi thông các kênh vốn trung và dài hạn để hỗ trợ phục hồi thị trường...

Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố, hoàn thiện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vẫn ở mức cao…

Cư dân Sun Urban City “bật mode” vui chơi, thể thao, nghỉ dưỡng không giới hạn

Cư dân Sun Urban City “bật mode” vui chơi, thể thao, nghỉ dưỡng không giới hạn

Chỉ ít tháng sau khi Art Residence bàn giao, cư dân và khách thuê háo hức chuyển về Sun Urban City, tận hưởng cuộc sống đủ đầy tiện nghi ngay trong lòng khu đô thị. Những căn hộ sáng đèn mỗi tối, công viên tấp nập khách, phố xá đông vui.

Xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư khi cải tạo đô thị tại Hà Nội

Xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư khi cải tạo đô thị tại Hà Nội

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị thu hồi nhà đất được đưa ra…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dow Jones lập kỷ lục khi giá dầu giảm hai phiên liên tiếp

Thế giới

2

Ra mắt IMFE: Giữ lại 6-8 tỷ USD lợi tức tài chính hàng hải tại Việt Nam

Thị trường

3

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số cho giới trẻ

Thị trường

4

WHO lo lắng về đợt bùng phát Ebola, vấn đề tài chính là một thách thức

Sức khỏe

5

VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích, trải nghiệm tiêu dùng có tính tham gia

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy