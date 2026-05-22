TP.Hồ Chí Minh: Phê duyệt kế hoạch bảo đảm 300 phòng học trên 10.000 dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, giảm áp lực thiếu trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, ngày 19/5, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030 bảo đảm tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 03 đến 18 tuổi) trên địa bàn Thành phố.

Theo Kế hoạch, Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đồng thời thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu theo từng cấp học và từng địa bàn, Thành phố cần đầu tư thêm khoảng 17.483 phòng học trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc về cấp THCS với 6.242 phòng, tiếp đến là THPT với 6.052 phòng và tiểu học với 4.755 phòng.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể: năm 2026 đạt tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; năm 2027 đạt 285 phòng; năm 2028 đạt 290 phòng; năm 2029 đạt 295 phòng và đến năm 2030 đạt 300 phòng. Thành phố cũng phấn đấu đến hết năm 2027 có 70% xã, phường, đặc khu đạt chỉ tiêu; đến năm 2030 đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung nhiều giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học; tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và quy hoạch; cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư trường học.

Cùng với đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch để ưu tiên quỹ đất cho giáo dục; tận dụng các khu đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đất sử dụng kém hiệu quả để xây dựng trường học. Thành phố cũng yêu cầu các dự án khu đô thị, khu dân cư mới phải đầu tư đồng bộ trường học trước khi đưa dân cư vào sinh sống.

Ngoài nguồn vốn đầu tư công, Thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, triển khai các mô hình đối tác công tư (PPP), chính sách kích cầu và hỗ trợ lãi suất cho các dự án xây dựng trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp các sở ngành và địa phương theo dõi tiến độ, tham mưu giải pháp xử lý các địa phương chậm thực hiện.