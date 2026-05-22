Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP.Hồ Chí Minh: Phê duyệt kế hoạch bảo đảm 300 phòng học trên 10.000 dân

Hoài Niệm

22/05/2026, 09:11

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, giảm áp lực thiếu trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, ngày 19/5, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030 bảo đảm tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 03 đến 18 tuổi) trên địa bàn Thành phố.

Theo Kế hoạch, Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đồng thời thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu theo từng cấp học và từng địa bàn, Thành phố cần đầu tư thêm khoảng 17.483 phòng học trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc về cấp THCS với 6.242 phòng, tiếp đến là THPT với 6.052 phòng và tiểu học với 4.755 phòng.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể: năm 2026 đạt tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; năm 2027 đạt 285 phòng; năm 2028 đạt 290 phòng; năm 2029 đạt 295 phòng và đến năm 2030 đạt 300 phòng. Thành phố cũng phấn đấu đến hết năm 2027 có 70% xã, phường, đặc khu đạt chỉ tiêu; đến năm 2030 đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung nhiều giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học; tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và quy hoạch; cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư trường học.

Cùng với đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch để ưu tiên quỹ đất cho giáo dục; tận dụng các khu đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đất sử dụng kém hiệu quả để xây dựng trường học. Thành phố cũng yêu cầu các dự án khu đô thị, khu dân cư mới phải đầu tư đồng bộ trường học trước khi đưa dân cư vào sinh sống.

Ngoài nguồn vốn đầu tư công, Thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, triển khai các mô hình đối tác công tư (PPP), chính sách kích cầu và hỗ trợ lãi suất cho các dự án xây dựng trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp các sở ngành và địa phương theo dõi tiến độ, tham mưu giải pháp xử lý các địa phương chậm thực hiện.

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

19:29, 19/05/2026

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

14:37, 08/05/2026

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng mới 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027

16:34, 06/05/2026

TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng mới 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027

Từ khóa:

đầu tư trường học giáo dục TP.Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển giáo dục quỹ đất trường học tình trạng thiếu phòng học xã hội hóa giáo dục

Đọc thêm

Lao động thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn khi học nghề

Lao động thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn khi học nghề

Từ năm 2026, người lao động tham gia học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày, theo quy định của Luật Việc làm 2025. Khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người lao động yên tâm học tập...

FTU Quảng Ninh: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên

FTU Quảng Ninh: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên

Hoạt động kết nối giữa các nhà trường và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước chân vào thị trường lao động...

Bộ Y tế thông tin kết quả rà soát lô sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ

Bộ Y tế thông tin kết quả rà soát lô sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ

Bộ Y tế thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát sau khi cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi có chứa độc tố bị thu hồi tại Mỹ...

Vụ án tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2): Các bị cáo bị đề nghị bồi thường 803 tỷ đồng

Vụ án tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2): Các bị cáo bị đề nghị bồi thường 803 tỷ đồng

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị: các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước...

Lạng Sơn: Tiềm năng du lịch từ chợ Kỳ Lừa, Bản Ngà và phố cổ Háng Ngầu

Lạng Sơn: Tiềm năng du lịch từ chợ Kỳ Lừa, Bản Ngà và phố cổ Háng Ngầu

Với nhiều đền chùa linh thiêng làm nền tảng cho du lịch tâm linh, chợ Kỳ Lừa, phố cổ Háng Ngầu và chợ Bản Ngà đang được định hướng khai thác, nâng cấp nhằm phát triển du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh xứ Lạng và tạo sức hút mới cho du khách trong và ngoài nước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trạng thái giằng co vẫn chưa kết thúc

Chứng khoán

2

Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

3

5 nhiệm vụ trọng tâm của VECOM hướng tới thương mại điện tử bền vững

Thị trường

4

Khối ngoại bất ngờ bán ròng 1.700 tỷ đồng

Chứng khoán

5

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới Bluemarq Group

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy