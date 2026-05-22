Lao động thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn khi học nghề

Từ năm 2026, người lao động tham gia học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày, theo quy định của Luật Việc làm 2025. Khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người lao động yên tâm học tập...

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến động, việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp góp phần giúp người lao động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường việc làm và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm mới.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý liên quan đến chính sách hỗ trợ học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đó là hỗ trợ tiền ăn trưa cho người lao động tham gia các khóa học nghề.

Theo các chuyên gia, đây là một hỗ trợ tuy giá trị không lớn, nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để họ yên tâm học tập.

Theo quy định, người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ học phí và tiền ăn trưa 50.000 đồng/người/ngày thực học, trong thời gian tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề.

Về thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ số ngày học thực tế của người lao động tại danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và quyết định hưởng, lập danh sách thanh toán hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động tham gia.

Thời hạn thực hiện trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của cơ sở đào tạo nghề nghiệp. Đơn vị được giao nhiệm vụ chi trả căn cứ danh sách, thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Thực tiễn cho thấy, đa số người lao động tham gia học nghề từ bảo hiểm thất nghiệp đều đang trong giai đoạn khó khăn, mất việc làm và chưa có thu nhập ổn định. Khi tham gia các khóa đào tạo, họ không chỉ đầu tư thời gian mà còn phải chi trả nhiều khoản sinh hoạt hằng ngày.

Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội), cho rằng đối với người lao động thất nghiệp, đây là chính sách rất nhân văn, khuyến khích họ đăng ký học nghề để sớm tìm được một công việc mới sau khi bị mất việc làm.

Theo bà Liễu, những năm trước đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thường tiếp nhận nhiều người lao động từ các tỉnh khác như Hòa Bình, Hải Dương, Bắc Giang cũ về Hà Nội tham gia học nghề. Do quãng đường xa, nhiều lao động phải ở lại, tốn kém thêm một khoản chi phí.

Vì vậy, khoản hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng, được chuyển thẳng vào tài khoản của người lao động là nguồn động viên, khuyến khích người lao động bảo hiểm thất nghiệp đăng ký tham gia học nghề.

Việc được quan tâm, hỗ trợ từ Nhà nước giúp người lao động cảm thấy được đồng hành, từ đó có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Nhiều lao động khi được chúng tôi thông báo là theo Luật mới được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày khi học nghề, họ rất phấn khởi và tham gia đăng ký ngay. Bởi vừa học nghề để biết thêm một kỹ năng, vừa có thêm một khoản tiền, đối với những người lao động bị thất nghiệp đang trong thời gian khủng hoảng về kinh tế thì rất quý”, bà Liễu chia sẻ.

Theo ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm – Bộ Nội vụ), dù khoản hỗ trợ tiền ăn không lớn, song có thể phần nào gây sức ép nhất định lên Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, đây là chính sách nhân văn của Nhà nước hỗ trợ để người lao động có thêm khoản chi phí trang trải trong thời gian học nghề, nhất là với những người lao động ở xa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thống nhất cho rằng, nếu chỉ hỗ trợ tiền ăn thì chưa thể tác động nhiều đến việc nâng số lao động thất nghiệp tham gia học nghề.

Bởi lẽ, đây không phải là cái yếu tố tiên quyết để thúc đẩy người lao động đăng ký học nghề. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, phần đông người lao động khi thất nghiệp vẫn muốn có việc làm ngay thay vì phải đi học nghề. Do vậy, mục tiêu hỗ trợ học nghề là rất nhân văn, nhưng cần xét theo nhu cầu khách quan, nhu cầu cá nhân của từng người lao động có mong muốn học nghề hay không.

“Theo số lượng chúng tôi thống kê được, người lao động bị thất nghiệp có độ tuổi từ 35 trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất. Nếu họ nghỉ việc rồi học một nghề khác rất ngắn hạn thì khó thể là một ngành nghề chuyên sâu được. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chưa mong muốn tuyển dụng những lao động chỉ có trình độ học nghề 3 tháng hoặc 6 tháng”, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu, dẫn chứng.

Vì có rất nhiều yếu tố tác động vào, do vậy chuyên gia cho rằng, rất khó để khẳng định chỉ có hỗ trợ thêm tiền ăn mà trong thời gian tới số lượng người lao động đăng ký tham gia học nghề tăng đột biến.