Áp dụng cơ chế "luồng xanh", hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong của ngành y tế

Nhật Dương

22/05/2026, 09:46

Bộ Y tế sẽ áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong cấp số đăng ký lưu hành thuốc và trang thiết bị y tế đối với sản phẩm của doanh nghiệp tiên phong của ngành y tế...

Ảnh minh họa.

Nội dung được đề cập tại Kế hoạch của Bộ Y tế ban hành ngày 21/5, về việc thực hiện Quyết định số 631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030.

Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch là việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong cấp số đăng ký lưu hành thuốc và trang thiết bị y tế đối với sản phẩm của doanh nghiệp tiên phong. Đây được xem là giải pháp mang tính đột phá nhằm rút ngắn thủ tục hành chính, tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường và nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Không chỉ được ưu tiên cấp phép, các doanh nghiệp tiên phong còn được ưu tiên xử lý nhanh dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế tại khu công nghệ cao và khu công nghiệp chuyên biệt.

Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ xây dựng danh mục sản phẩm của doanh nghiệp tiên phong để các cơ sở y tế công lập ưu tiên mua sắm, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định.

Đây là cơ chế được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt lớn nhất hiện nay: khó đưa sản phẩm nội địa vào hệ thống bệnh viện công.

Theo kế hoạch, Bộ Y tế đặt mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nghiệp y tế tiêu biểu, có năng lực công nghệ cao, khả năng cạnh tranh quốc tế và trở thành lực lượng nòng cốt trong các lĩnh vực then chốt như dược phẩm, thiết bị y tế, dược liệu và chuyển đổi số y tế.

Để được xem là doanh nghiệp tiên phong, tiêu chí không chỉ dừng ở doanh thu hay quy mô mà tập trung mạnh vào năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình được yêu cầu dành tối thiểu 3% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Đồng thời, mỗi doanh nghiệp phải phấn đấu sở hữu ít nhất một bằng sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp hoặc giải pháp hữu ích.

Định hướng này nhằm thúc đẩy doanh nghiệp y tế Việt Nam chuyển từ mô hình gia công sang làm chủ công nghệ, tự phát triển sản phẩm có giá trị cạnh tranh quốc tế.

Kế hoạch của Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và phát triển bền vững ở mức cao như: GMP, ISO 13485, ISO 22000, HACCP, ESG, ISO 14001 hay ISO 45001.

Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số y tế, sản xuất công nghệ lõi và phát triển dược liệu chất lượng cao.

Không chỉ hỗ trợ về chính sách, Bộ Y tế còn đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực y tế.

Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tiên phong để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối kinh doanh và nhân rộng các mô hình thành công. Những doanh nghiệp tiêu biểu sẽ được truyền thông rộng rãi trên báo chí, truyền hình và nền tảng số nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Một mạng lưới doanh nghiệp tiên phong cũng sẽ được xây dựng để kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản trị và thúc đẩy hợp tác phát triển.

Bộ Y tế cho biết việc giám sát chương trình sẽ được thực hiện xuyên suốt, minh bạch và gắn với kết quả đầu ra. Các hoạt động đánh giá sẽ được triển khai hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ để kịp thời điều chỉnh cơ chế, nguồn lực và phương thức thực hiện.

Nhiều đơn vị thuộc Bộ Y tế sẽ cùng tham gia triển khai chương trình như Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo...

Nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm nhập khẩu

Y tế tư nhân cần được Nhà nước quan tâm về cơ chế tài chính, đất đai

Kinh tế vỉa hè của Hà Nội không đơn thuần là không gian vật lý để mưu sinh, mà là mạch máu thanh khoản tầng thấp và chiếc van an toàn xã hội hữu hiệu của đô thị. Dự thảo thu phí vỉa hè mới đây của Hà Nội là một bước đi dũng cảm nhằm chuyển dịch từ tư duy quản lý tĩnh sang quản lý động. Tuy nhiên, nếu cơ chế vận hành chưa phản ánh đúng giá trị tài sản công và chưa xây dựng được quy tắc sử dụng minh bạch, chính sách có thể gây phát sinh xung đột lợi ích và tạo dư địa cho các hoạt động không chính thức ngoài thị trường...

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra...

Từ năm 2026, người lao động tham gia học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày, theo quy định của Luật Việc làm 2025. Khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người lao động yên tâm học tập...

Hoạt động kết nối giữa các nhà trường và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước chân vào thị trường lao động...

Bộ Y tế thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát sau khi cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi có chứa độc tố bị thu hồi tại Mỹ...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy