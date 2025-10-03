TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Sáu, 03/10/2025
Thanh Thủy
03/10/2025, 15:50
Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh, nghe báo cáo về thực thi pháp luật trong xây dựng, những khó khăn vướng mắc và lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)….
Chiều 2/10, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh, nghe báo cáo về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, những khó khăn, vướng mắc và lấy ý kiến đóng góp phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Đoàn khảo sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải dẫn đầu; tham dự còn có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Khiết cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát, hoàn thiện nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025.
Bên cạnh đó, Thành phố đã tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện các khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo Nghị quyết số 98/2023/QH15; trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành về Nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD và nhiều nội dung liên quan khác; Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD.
Đóng góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), ông Huỳnh Thanh Khiết cho rằng Luật Xây dựng hiện hành còn tồn tại nhiều điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn trong triển khai như thủ tục cấp phép xây dựng, phân loại dự án đầu tư, quy trình thẩm định thiết kế. Những bất cập này làm chậm tiến độ dự án và tăng chi phí xã hội.
Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật Xây dựng (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý xây dựng các dự án trong đó có dự án đầu tư công, đặc biệt là trong xử lý công trình khẩn cấp, công trình quốc phòng – an ninh và các dự án trọng điểm quốc gia, là đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và yêu cầu hội nhập quốc tế. Luật sửa đổi sẽ quy định rõ thẩm quyền của các cấp chính quyền trong việc quyết định đầu tư, cấp phép xây dựng, kiểm tra và xử lý vi phạm, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý.
Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Xây dựng (Luật và các văn bản dưới luật) đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới về tốc độ đô thị hóa, yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, việc sửa đổi Luật Xây dựng là một bước đi tất yếu nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển ngành theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.
Ông Trần Văn Khải đánh giá cao TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm trong việc góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Sau khi đi khảo sát thực tế trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn cũng đã ghi nhận những kiến nghị của các Ban Quản lý, Chủ đầu tư dự án, các sở ngành liên quan và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Luật Xây dựng (sửa đổi).
Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Khải đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện Báo cáo chính thức gửi về Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và Ban soạn thảo Bộ Xây dựng để có cơ sở thẩm tra trong thời gian tới.
