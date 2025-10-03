Thứ Sáu, 03/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Thanh Thủy

03/10/2025, 15:50

Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh, nghe báo cáo về thực thi pháp luật trong xây dựng, những khó khăn vướng mắc và lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)….

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 2/10, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh, nghe báo cáo về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, những khó khăn, vướng mắc và lấy ý kiến đóng góp phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Đoàn khảo sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải dẫn đầu; tham dự còn có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Khiết cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát, hoàn thiện nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025.

Bên cạnh đó, Thành phố đã tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện các khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo Nghị quyết số 98/2023/QH15; trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành về Nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD và nhiều nội dung liên quan khác; Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Đóng góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), ông Huỳnh Thanh Khiết cho rằng Luật Xây dựng hiện hành còn tồn tại nhiều điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn trong triển khai như thủ tục cấp phép xây dựng, phân loại dự án đầu tư, quy trình thẩm định thiết kế. Những bất cập này làm chậm tiến độ dự án và tăng chi phí xã hội.

Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật Xây dựng (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý xây dựng các dự án trong đó có dự án đầu tư công, đặc biệt là trong xử lý công trình khẩn cấp, công trình quốc phòng – an ninh và các dự án trọng điểm quốc gia, là đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và yêu cầu hội nhập quốc tế. Luật sửa đổi sẽ quy định rõ thẩm quyền của các cấp chính quyền trong việc quyết định đầu tư, cấp phép xây dựng, kiểm tra và xử lý vi phạm, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Xây dựng (Luật và các văn bản dưới luật) đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới về tốc độ đô thị hóa, yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, việc sửa đổi Luật Xây dựng là một bước đi tất yếu nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển ngành theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.

Ông Trần Văn Khải đánh giá cao TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm trong việc góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Sau khi đi khảo sát thực tế trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn cũng đã ghi nhận những kiến nghị của các Ban Quản lý, Chủ đầu tư dự án, các sở ngành liên quan và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Luật Xây dựng (sửa đổi).

Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Khải đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện Báo cáo chính thức gửi về Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và Ban soạn thảo Bộ Xây dựng để có cơ sở thẩm tra trong thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh thi tuyển kiến trúc cầu vượt 6,62km trên trục Bắc – Nam

16:37, 02/10/2025

TP. Hồ Chí Minh thi tuyển kiến trúc cầu vượt 6,62km trên trục Bắc – Nam

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

10:49, 02/10/2025

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Thúc đẩy loạt dự án đường sắt kết nối vùng tại TP.Hồ Chí Minh

10:07, 02/10/2025

Thúc đẩy loạt dự án đường sắt kết nối vùng tại TP.Hồ Chí Minh

Từ khóa:

địa phương hạ tầng khung pháp lý Luật Xây dựng quy hoạch TP. Hồ Chí Minh Vướng mắc

Đọc thêm

Khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Đồng Nai đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công trình giải tỏa công suất cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4…

Hải Phòng bổ sung 80 tỷ đồng tu bổ di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Hải Phòng bổ sung 80 tỷ đồng tu bổ di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Hải Phòng đồng ý điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc từ 100 tỷ đồng lên thành hơn 180 tỷ đồng…

Hà Tĩnh khẳng định vị thế mới nhờ thu hút đầu tư quy mô lớn

Hà Tĩnh khẳng định vị thế mới nhờ thu hút đầu tư quy mô lớn

Với hơn 1.550 dự án, tổng vốn đăng ký 550.000 tỷ đồng (tương đương hơn 22 tỷ USD) tính đến tháng 9/2025, Hà Tĩnh đang nổi lên là một trong những địa phương có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, với 73 dự án FDI tổng vốn hơn 16,1 tỷ USD, Hà Tĩnh đã vươn lên đứng trong tốp 9 cả nước về thu hút dòng vốn nước ngoài...

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

TP.Hồ Chí Minh đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Dự kiến, quý 1/2026 dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ khởi công phần chính…

Đồng Nai phấn đấu đạt thành phố trực thuộc trung ương năm 2030

Đồng Nai phấn đấu đạt thành phố trực thuộc trung ương năm 2030

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy mô tín dụng đạt 17,72 triệu tỷ đồng, lãi suất giảm 1,41 điểm phần trăm so cuối năm 2024

Tài chính

2

Tất bật dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau bão lũ

Dân sinh

3

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí, xã hội

Dân sinh

4

Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh

Dân sinh

5

Mỹ áp thuế cao với đồ nội thất: Thách thức với ngành gỗ Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy