Hơn 27.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 khu đô thị tại Măng Đen, Quảng Ngãi

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết tỉnh này đã ký kết với các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị số 1, 4 và 5 ở xã Măng Đen, với tổng số vốn đầu tư 27.000 tỷ đồng...

Theo đó, nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1 là Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, trên diện tích hơn 264ha, có quy mô dân số hơn 7.700 người. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gắn với không gian sinh thái và cảnh quan tự nhiên đặc trưng của Măng Đen. Thời gian thực hiện dự án là 105 tháng.

Nhà đầu tư dự án khu đô thị số 4 và số 5 là Công ty TNHH Quản lý hạ tầng Nam Việt và liên danh. Đáng chú ý là dự án Khu đô thị số 4, trên diện tích trên 247ha, có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong 3 dự án nói trên, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các khu chức năng đô thị hiện đại, đa dạng loại hình bất động sản. Quy mô dân số của dự án này dự kiến hơn 11.400 người. Thời gian thực hiện dự án 117 tháng.

Còn dự án Khu dân cư số 5 trên diện tích trên 276ha, có quy mô dân số hơn 30.000 người, với tổng mức đầu tư khoảng 9.777 tỷ đồng. Dự án này, sau khi Hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu chức năng tại xã Măng Đen.

Rừng thông cổ thụ tại trung tâm Măng Đen.

Xã Măng Đen (thuộc tỉnh Kon Tum cũ) sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa đặc sắc của khu vực Bắc Tây Nguyên, việc triển khai các dự án khu đô thị tại đây sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch tại xã Măng Đen - nơi được ví như Đà Lạt thứ hai của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ là một trong những địa phương đóng góp vào sự tăng trưởng đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.