Hơn 27.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 khu đô thị tại Măng Đen, Quảng Ngãi

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết tỉnh này đã ký kết với các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị số 1, 4 và 5 ở xã Măng Đen, với tổng số vốn đầu tư 27.000 tỷ đồng...

Măng Đen trong sương mù-nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam. Ảnh Khu du lịch Măng Đen
Măng Đen trong sương mù-nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam. Ảnh Khu du lịch Măng Đen

Theo đó, nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1 là Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, trên diện tích hơn 264ha, có quy mô dân số hơn 7.700 người. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gắn với không gian sinh thái và cảnh quan tự nhiên đặc trưng của Măng Đen. Thời gian thực hiện dự án là 105 tháng.

Nhà đầu tư dự án khu đô thị số 4 và số 5 là Công ty TNHH Quản lý hạ tầng Nam Việt và liên danh. Đáng chú ý là dự án Khu đô thị số 4, trên diện tích trên 247ha, có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong 3 dự án nói trên, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các khu chức năng đô thị hiện đại, đa dạng loại hình bất động sản. Quy mô dân số của dự án này dự kiến hơn 11.400 người. Thời gian thực hiện dự án 117 tháng.

Còn dự án Khu dân cư số 5 trên diện tích trên 276ha, có quy mô dân số hơn 30.000  người, với tổng mức đầu tư khoảng 9.777 tỷ đồng. Dự án này, sau khi Hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu chức năng tại xã Măng Đen.

Rừng thông cổ thụ tại trung tâm Măng Đen.
Rừng thông cổ thụ tại trung tâm Măng Đen.

Xã Măng Đen (thuộc tỉnh Kon Tum cũ) sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa đặc sắc của khu vực Bắc Tây Nguyên, việc triển khai các dự án khu đô thị tại đây sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch tại xã Măng Đen - nơi được ví như Đà Lạt thứ hai của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ là một trong những địa phương đóng góp vào sự tăng trưởng đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án AGILE sẽ không hoạt động theo cách truyền thống mà đóng vai trò như một chất xúc tác để chia sẻ rủi ro, từ đó thu hút các dòng vốn đầu tư tư nhân lớn hơn nhiều chảy vào lĩnh vực thích ứng khí hậu…

Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...

Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn gần 550 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư và đà phục hồi tích cực của kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.

Với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc, thành phố Huế đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị và dịch vụ...

Xúc tiến đầu tư và thương mại, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch là 3 lĩnh vực trọng tâm mà các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) muốn đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới…

