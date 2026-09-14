TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch xây 17 khu công nghệ số tập trung

Với kế hoạch xây dựng 1.000 ha đất cho 17 khu công nghệ số tập trung, TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực…

Các kỹ sư Việt Nam làm việc bên trong nhà máy Intel Products Việt Nam ở Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa: IPV.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án xây dựng mới các khu công nghệ số tập trung, với tổng số khu là 17, trải rộng trên diện tích từ 750 đến 1.000 ha. Đề án này không chỉ nhằm thu hút các "đại bàng" công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn kỳ vọng tạo ra doanh thu hơn 10 tỷ USD mỗi năm, đóng góp từ 30% đến 40% vào GRDP của thành phố vào năm 2030.

Một trong những điểm nhấn của đề án là việc tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đất. Khác với các khu công nghiệp truyền thống, các khu công nghệ số tập trung sẽ chú trọng vào nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế vi mạch, AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Theo tính toán, suất doanh thu bình quân dự kiến đạt 16 triệu USD cho mỗi hecta đất mỗi năm. Với tổng quỹ đất quy hoạch từ 750 đến 1.000 ha, các khu này được kỳ vọng sẽ mang về từ 12 đến 16 tỷ USD mỗi năm.

Về phương án tài chính, TP. Hồ Chí Minh lựa chọn mô hình huy động nguồn lực linh hoạt với nguyên tắc "một đồng ngân sách kích hoạt chín đồng vốn tư nhân". Ngân sách Nhà nước dự kiến chỉ đảm nhận khoảng 10%, tương đương 400 triệu USD, để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng đầu kết. Tổng mức đầu tư còn lại, ước tính từ 3,6 đến 4 tỷ USD, sẽ được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa và các doanh nghiệp.

Để đảm bảo quỹ đất được sử dụng đúng mục đích, TP. Hồ Chí Minh đưa ra các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế bán dẫn, AI và sản phẩm phần mềm giá trị gia tăng cao. Mật độ xây dựng được khống chế ở mức 40% với hệ số sử dụng đất từ 1,6 đến 1,8, đảm bảo không gian làm việc cho khoảng 800.000 đến 1.000.000 lao động và chuyên gia công nghệ.

Theo đề án, Thành phố ưu tiên triển khai các khu công nghệ số tại khu vực phía Bắc, nơi được định hướng trở thành lõi công nghệ số của đô thị khoa học - công nghệ. Giai đoạn 2027 - 2028, trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hình thành các cụm R&D - sản xuất thử nghiệm - dịch vụ công nghệ. Đến năm 2030, mạng lưới 17 khu công nghệ số cơ bản hình thành và vận hành ổn định, hướng tới thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.

UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc, báo cáo, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đề án này không chỉ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mỗi khu vực đều có diện tích và định hướng phát triển riêng, từ trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo đến trung tâm logistics thông minh và công nghiệp sáng tạo. Đây là bước đi chiến lược, mở ra cơ hội lớn cho TP. Hồ Chí Minh trong việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong tương lai.