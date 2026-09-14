TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch xây 17 khu công nghệ số tập trung
HHồng Vinh
Chọn cỡ chữ
Với kế hoạch xây dựng 1.000 ha đất cho 17 khu công nghệ số tập trung, TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt
Đề án xây dựng mới các khu công nghệ số tập trung, với tổng số khu là 17, trải
rộng trên diện tích từ 750 đến 1.000 ha. Đề án này không chỉ nhằm thu hút các
"đại bàng" công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn kỳ vọng
tạo ra doanh thu hơn 10 tỷ USD mỗi năm, đóng góp từ 30% đến 40% vào GRDP của
thành phố vào năm 2030.
Một trong những điểm nhấn của đề
án là việc tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đất. Khác với các khu công nghiệp truyền
thống, các khu công nghệ số tập trung sẽ chú trọng vào nghiên cứu và phát triển
(R&D), thiết kế vi mạch, AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và điện
toán đám mây.
Theo tính toán, suất doanh thu bình quân dự kiến đạt 16 triệu USD
cho mỗi hecta đất mỗi năm. Với tổng quỹ đất quy hoạch từ 750 đến 1.000 ha, các
khu này được kỳ vọng sẽ mang về từ 12 đến 16 tỷ USD mỗi năm.
Về phương án tài chính, TP. Hồ Chí
Minh lựa chọn mô hình huy động nguồn lực linh hoạt với nguyên tắc "một đồng
ngân sách kích hoạt chín đồng vốn tư nhân". Ngân sách Nhà nước dự kiến chỉ
đảm nhận khoảng 10%, tương đương 400 triệu USD, để tập trung cho công tác giải
phóng mặt bằng và hạ tầng đầu kết. Tổng mức đầu tư còn lại, ước tính từ 3,6 đến
4 tỷ USD, sẽ được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa và các doanh nghiệp.
Để đảm bảo quỹ đất được sử dụng
đúng mục đích, TP. Hồ Chí Minh đưa ra các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên
cho nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế bán dẫn, AI và sản phẩm phần mềm giá trị gia tăng cao. Mật
độ xây dựng được khống chế ở mức 40% với hệ số sử dụng đất từ 1,6 đến 1,8, đảm
bảo không gian làm việc cho khoảng 800.000 đến 1.000.000 lao động và chuyên gia
công nghệ.
Theo đề án, Thành phố ưu tiên triển
khai các khu công nghệ số tại khu vực phía Bắc, nơi được định hướng trở thành
lõi công nghệ số của đô thị khoa học - công nghệ. Giai đoạn 2027 - 2028, trọng
tâm là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hình thành các cụm R&D - sản xuất thử
nghiệm - dịch vụ công nghệ. Đến năm 2030, mạng lưới 17 khu công nghệ số cơ bản
hình thành và vận hành ổn định, hướng tới thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.
UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc, báo cáo, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.
Theo đánh giá của các chuyên gia,
đề án này không chỉ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mà còn thúc đẩy sự phát triển
của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mỗi khu vực đều có diện tích và định hướng phát triển riêng, từ trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo đến trung tâm logistics thông minh và công nghiệp sáng tạo. Đây là bước đi chiến lược, mở ra cơ hội lớn
cho TP. Hồ Chí Minh trong việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong tương
lai.
Danh sách 17 khu công nghệ số tập trung theo quy hoạch, bao gồm:
1. Khu công nghệ số Củ Chi theo mô hình công viên khoa học với diện tích đất khoảng 84,7 ha tại xã Tân An Hội.
2. Khu công nghệ số Trung Mỹ Tây có vị trí liền kề Khu Công viên phần mềm Quang Trung hiện hữu, quy mô gần 26 ha.
3. Khu công nghệ số Thủ Đức nằm tại phường Long Phước (thuộc Khu Công nghệ cao mở rộng) có phía Bắc và Tây: giáp sông Tắc; phía Đông và Nam: giáp các tuyến rạch tự nhiên (rạch Bà Nghiêm, rạch Đỏ), với tổng diện tích 40 ha.
4. Khu công nghệ số TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ) có tổng diện tích đất hơn 100 ha tại phường Bình Dương (trục Võ Văn Kiệt, thuộc địa bàn TP. Thủ Dầu Một cũ).
5. Khu công nghệ số Tân Định (hiện trạng là Cụm Công nghiệp Tân Định 2 tại xã Bắc Tân Uyên, (thuộc một phần các thửa đất số 279, 280, 287, 288 tờ bản đồ số 48 xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên cũ). Tổng diện tích đất 75 ha.
6. Khu công nghệ số Châu Đức tại xã Châu Đức, tổng diện tích đất quy hoạch 59,4 ha. Hiện trạng khu đất: gồm đất trồng cây cao su của Công ty Cao Su Bà Rịa và đất của các hộ dân quản lý, sử dụng.
7. Khu công nghệ số Châu Pha tại ấp Tân Ro, xã Châu Pha với tổng diện tích đất 74 ha.
8. Khu công nghệ số Nhà Bè tại Khu GS Smart City, xã Nhà Bè (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũ); tổng diện tích 12,1 ha.
9. Khu công nghệ số Tân Thuận Khu chế xuất Tân Thuận thuộc phường Tân Thuận, quy mô khu đất khoảng 10 ha.
10. Khu công nghệ số Hi-Tech center khu vực phường Bình Hòa (TP. Thuận An cũ), quy mô khu đất khoảng 7,5 ha.
11. Khu công nghệ số F-Soft (phường Tân Đông Hiệp), quy mô khu đất dự kiến: khoảng 19,75 ha.
12. Khu công nghệ số Bình An (khu công nghiệp Bình An tọa lạc tại vị trí chiến lược trên Xa Lộ Hà Nội (QL.1A), phường Đông Hòa, quy mô khu đất: 26 ha.
13. Khu công nghệ số Riverside (nằm trong quy hoạch Khu công viên khoa học Công nghệ Bình Dương Riverside ISC, 600 ha) tại phường Long Nguyên và phường Tây Nam, diện tích khoảng 200 ha.
14. Khu công nghệ số Cây Trường (nằm trong khu công nghiệp Cây Trường, 700 ha) tại tại xã Bàu Bàng và xã Trừ Văn Thố, diện tích 200 ha.
15. Khu công nghệ số VSIP 3 (nằm trong khu công nghiệp VSIP 3, 1000 ha), diện tích khoảng 200 ha.
16. Khu công nghệ số Long Sơn (thuộc khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn, xã Long Sơn), quy mô dự án 300 ha.
17. Khu công nghệ số Bình Chánh (thuộc Khu chức năng 20 – Khu đô thị mới Nam Thành phố), quy mô khoảng 30 ha.
Sam Altman cho hay OpenAI cùng các phòng thí nghiệm AI hàng đầu khác "có thể sắp công bố một thỏa thuận nhằm làm chậm quá trình phát triển AI và cùng nhau giải quyết các rủi ro an toàn đang gia tăng nhanh chóng"...
7 lĩnh vực được Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các nhóm công nghệ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn, công nghệ xanh, y tế thông minh và nông nghiệp công nghệ cao...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.