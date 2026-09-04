Khoảng 120 công ty blockchain đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Tracxn đánh giá TP. Hồ Chí Minh, nơi đặt trụ sở của khoảng 120 công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain, hiện là trung tâm quan trọng trong lĩnh vực này tại khu vực Đông Nam Á...

Ảnh minh hoạ: Istock.

Tracxn, nền tảng theo dõi dữ liệu thị trường toàn cầu, vừa công bố báo cáo về lĩnh vực công nghệ blockchain tại Đông Nam Á.

Theo báo cáo, lĩnh vực này đến nay đã huy động tổng cộng 6,2 tỷ USD vốn đầu tư cho 1.323 công ty. Trong đó, tính từ đầu năm 2026 đến nay, các công ty blockchain tại Đông Nam Á đã huy động được 680 triệu USD.

Nguồn: Tracxn.

Trước đó, lượng vốn đầu tư hằng năm từng đạt đỉnh 2,2 tỷ USD năm 2022, sau đó giảm mạnh xuống 386 triệu USD vào năm 2023. Dòng vốn tiếp đó phục hồi lên 804 triệu USD vào năm 2024, rồi lại giảm xuống 319 triệu USD trong năm 2025.

Như vậy, tính trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này tại khu vực ghi nhận âm 10%.

Tuy nhiên, nếu tính trong 3 năm gần đây, CAGR đạt 21%. Dù vậy, số lượng giao dịch đã ghi nhận giảm đáng kể, từ 206 vòng gọi vốn vào năm 2022 xuống còn 46 vòng vào năm 2025 và 25 vòng tính đến nay trong năm 2026.

Trong 12 tháng qua, các công ty cung cấp dịch vụ tài chính tiền mã hoá là nhóm thu hút nhiều vốn nhất, huy động được 498 triệu USD qua 19 vòng gọi vốn, tăng 48,4% so với năm trước.

Các nền tảng phát triển ứng dụng phi tập trung (DApp) hút được 77 triệu USD, trong khi các công ty phát triển mạng lưới blockchain huy động được 49,5 triệu USD.

Về khu vực, Singapore chiếm tới 82,5% tổng lượng vốn đầu tư vào lĩnh vực blockchain tại Đông Nam Á, đồng thời là nơi đặt trụ sở của 2.285 trong tổng số 3.957 công ty được Tracxn theo dõi trong khu vực.

Jakarta chiếm 3% tổng nguồn vốn đầu tư, trong khi Mandaluyong, Metro Manila, Makati và Bali mỗi nơi chiếm khoảng 1%.

Bangkok, Kuala Lumpur và TP. Hồ Chí Minh cũng được xác định là những trung tâm blockchain quan trọng của khu vực, với mỗi thành phố có trên 120 công ty.

Những số liệu trên cho thấy dòng vốn đầu tư và hoạt động thành lập doanh nghiệp vẫn tập trung rất lớn tại Singapore, ngay cả khi các doanh nghiệp blockchain xuất hiện ngày càng rộng khắp tại Đông Nam Á.

Nguồn: Tracxn.

Đồng thời, dữ liệu cũng cho thấy phần lớn các thị trường trong khu vực vẫn có quy mô nhỏ, cả về lượng vốn huy động lẫn số lượng doanh nghiệp.

Trong 1.323 công ty đã từng nhận vốn đầu tư từ các tổ chức, chỉ 50 công ty tiến đến vòng Series B hoặc cao hơn; 14 công ty đạt đến Series C hoặc cao hơn và chỉ 4 công ty đi đến Series D hoặc cao hơn.

Điều này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đã tạo ra số lượng lớn công ty khởi nghiệp blockchain, nhưng tương đối ít doanh nghiệp có thể bước vào các vòng gọi vốn giai đoạn sau.

Đông Nam Á hiện có 6 kỳ lân trong lĩnh vực blockchain gồm Sygnum, Polyhedra Network, Multichain, Bitkub và Amber Group và Sky Mavis (3/5 nhà sáng lập là người Việt).

Theo Tracxn, các công ty này đạt mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên chỉ sau trung bình 1,7 năm kể từ vòng gọi vốn Series A, nhanh hơn đáng kể so với mức trung bình 5,5 năm trên toàn cầu.

Nhưng trước khi trở thành kỳ lân, các công ty này huy động trung bình 47,7 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 117 triệu USD.

Báo cáo hiện xác định 60 công ty được đánh giá là có khả năng sớm trở thành kỳ lân (soonicorn) và 124 công ty thuộc nhóm kỳ lân quy mô nhỏ (minicorn) trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiền điện tử.

Trong 12 tháng qua, các công ty cung cấp dịch vụ tài chính tiền mã hoá là nhóm thu hút nhiều vốn nhất, huy động được 498 triệu USD qua 19 vòng gọi vốn, tăng 48,4% so với năm trước.

Hoạt động mua lại tiếp tục là con đường thoái vốn phổ biến nhất với các công ty blockchain tại Đông Nam Á. Tracxn ghi nhận 43 thương vụ mua lại, trong khi chỉ có 4 đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Các công ty blockchain trong khu vực mất trung bình 6,2 năm kể từ vòng gọi vốn đầu tiên để hoàn tất một thương vụ mua lại. Giá trị thương vụ mua lại trung bình đạt 54,9 triệu USD.

Tracxn đánh giá nhìn chung, lĩnh vực blockchain Đông Nam Á vẫn duy trì sự năng động, nhưng phát triển không đồng đều.

Một lượng vốn đáng kể vẫn được rót vào một số doanh nghiệp nhất định, trong khi tổng số thương vụ vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của năm 2022.