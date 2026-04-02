TP. Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng hơn 10%, đẩy mạnh đổi mới khoa học công nghệ

TP. Hồ Chí Minh đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2026 với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế vượt ngưỡng 10% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức...

TP. Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào các động lực truyền thống mà còn đẩy mạnh đổi mới khoa học công nghệ và xây dựng các cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển bền vững.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẮN LIỀN ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 1/4, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghĩ cách làm khác để người dân có điều kiện sống tốt hơn. Ông cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhu cầu vốn của Thành phố là 3 triệu tỷ đồng nhưng hiện mới có khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Vì vậy, Thành phố phải tìm các nguồn lực khác để thu hút đầu tư, như nguồn lực từ đất đai, từ các nguồn vốn ngoài ngân sách, đồng thời phải đẩy mạnh đầu tư tư nhân.

Thành phố cần vận dụng tốt các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 260 của Quốc hội để triển khai các dự án đầu tư, phát huy nguồn lực đất đai và nguồn lực xã hội. Cùng với đó là thống kê lại danh mục nhà công, đất công trên địa bàn để xây dựng danh mục triển khai các dự án liên quan đến trường học, công viên và các công trình phục vụ dân sinh. Một nội dung quan trọng là TP. Hồ Chí Minh sẽ đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình là một trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu khu vực. Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế bền vững và đổi mới khoa học công nghệ sẽ là chìa khóa giúp TP. Hồ Chí Minh vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trong tương lai. Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ trên toàn thế giới.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP. Hồ Chí Minh đang có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98. Bước đầu, Thành phố đã khai thác, phát huy các cơ chế, chính sách này để thúc đẩy phát triển.

Thành phố cần tiếp tục phát huy tốt các cơ chế, chính sách đặc thù đã được giao, tạo cơ sở để trình Trung ương những cơ chế, chính sách đặc thù mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã cho phép TP. Hồ Chí Minh rà soát lại Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua rà soát sẽ tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị về cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh tương xứng với tầm vóc mới của Thành phố hiện nay. Một nội dung quan trọng là TP. Hồ Chí Minh sẽ đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Khi xây dựng nghị quyết sẽ đi kèm với chương trình hành động; Luật đi kèm với nghị định dự thảo để trình Quốc hội. Dự kiến tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI sẽ trình Quốc hội xem xét.

Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là điều kiện và cơ hội lớn cho Thành phố. Cộng với quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh đang được xây dựng, Thành phố sẽ có một “bộ định hướng” cùng công cụ về cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG NĂM 2026 TỪ 10-11%

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, tình hình chiến sự khó lường tại Trung Đông đã đẩy giá logistics và năng lượng lên cao, tạo tác động kép đến nhiều ngành nghề khác. Trong quý I/2026, TP. Hồ Chí Minh đã đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8%, một con số ấn tượng trong bối cảnh giá logistics và năng lượng tăng cao do tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Ngoài ra, xuất khẩu của Thành phố đạt hơn 22 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gần 3 tỷ USD, và tiêu dùng nội địa tăng khoảng 3,7%. Những con số này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Thành phố, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ ngành du lịch.

Viện trưởng Trương Minh Huy Vũ cũng nhận định để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% đến 11%, TP. Hồ Chí Minh cần phải đạt mức tăng trưởng từ 11,5% đến 12,5% trong các quý tiếp theo. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư công và đổi mới khoa học công nghệ. Thành phố đã xác định quý II/2026 là giai đoạn then chốt để tạo bứt phá, với việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư.

Ngoài các động lực truyền thống như đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu, động lực thể chế từ Nghị quyết 188, Nghị quyết 260, Nghị quyết 222 sẽ tạo dư địa và nguồn lực rất lớn cho Thành phố trong thời gian tới. Để thu hút các nguồn lực này, ông Vũ đề xuất Thành phố thực hiện các giải pháp khai thông nhanh các cơ chế về ngân sách, thuế, đầu tư và khoa học công nghệ. TP. Hồ Chí Minh xác định quý II/2026 là giai đoạn then chốt để tạo bứt phá. Thành phố sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên.

QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM 250 TỶ ĐỒNG, THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ MỚI

Tại hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố đã hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng nhất để ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh trong tháng 4/2026. Quỹ này đã thu hút được 250 tỷ đồng từ các doanh nghiệp tham gia góp vốn thành lập, trong đó có nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn. Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hợp tác công tư và vốn nhà nước tối đa 40%, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đang thử nghiệm các mô hình và công nghệ mới, như ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong giao hàng và vận chuyển bưu chính. Đây là bước đi tiên phong trong việc tiếp cận kinh tế tầm thấp và mở ra hướng phát triển mới cho Thành phố. TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố đô thị Khoa học công nghệ - Bắc TP. Hồ Chí Minh, xây dựng quy hoạch 12 khu công nghệ số, mở rộng khu Công nghệ cao và khu Công nghệ phần mềm Quang Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển.

Hạ tầng số của TP. Hồ Chí Minh cũng là một điểm sáng với việc phủ sóng 5G đạt 95% trên toàn Thành phố, vượt xa chỉ tiêu 80% Trung ương giao. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ viễn thông mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của kinh tế số và đô thị thông minh.