TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026

Việc phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026, nhằm phổ cập tri thức và kỹ năng số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia…

Sáng 11/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026, nhằm phổ cập tri thức và kỹ năng số trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và TP. Hồ Chí Minh về chuyển đổi số, gắn với vai trò đồng hành của Mặt trận tổ quốc trong việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Tại buổi phát động, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, khẳng định: Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 01- KH/BCĐTW, đặt nền móng và định hướng chiến lược cho Phong trào trên cả nước. Thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 08-KH/BCĐTP để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch hành động số 97/KH-UBND, biến những chủ trương lớn của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng, nhằm đưa Phong trào đi vào cuộc sống cách thực chất và hiệu quả nhất.

Mục tiêu của phong trào nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho người dân, đảm bảo tiếp cận “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau”; khơi dậy tinh thần chủ động học tập, rèn luyện và ứng dụng kỹ năng số trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy vai trò làm chủ của nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của Thành phố.

Đến năm 2026, 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành sẽ có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, và được xác nhận đạt phổ cập trí thức về chuyển đổi số trên nền tảng VNeID.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, huy động tối đa nguồn lực. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cần chủ trì, phối hợp hiệu quả với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức khác trong mọi khâu tổ chức và tuyên truyền, quảng bá rộng rãi Phong trào tới từng khu vực, địa bàn dân cư; Các doanh nghiệp công nghệ số và hiệp hội tích cực hỗ trợ hạ tầng số, cung cấp các chương trình, gói ưu đãi sản phẩm, dịch vụ số, và điều động đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên đồng hành cùng phong trào.

Đặc biệt, toàn thể người dân Thành phố chủ động tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng số, biến quá trình chuyển đổi số thành cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống.

Dịp này, UBND Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ký kết triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và ra mắt đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng, đăng ký chỉ tiêu thực hiện phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Theo đó, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn trực tiếp người dân thực hành việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh. Các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ thực hiện nhiều nội dung tại 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Cụ thể, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công dân số TP. Hồ Chí Minh; cập nhật sổ sức khỏe điện tử; thực hiện cài đặt và tra cứu các ứng dụng thiết yếu như VNeID, VSSID, E-tax…; tặng chữ ký số cho người dân.