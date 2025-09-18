TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng, TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác chuyên trách…

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả Quyết định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, đảm bảo công tác phối hợp giữa các đơn vị phải chặt chẽ, nhịp nhàng.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Ngày 16/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1544/QĐ-TTg. Theo đó, Quyết định nêu rõ thành lập 8 Tổ công tác do lãnh đạo Chính phủ làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.

Thành phần Tổ công tác gồm: Tổ phó là lãnh đạo Bộ Tài chính; thành viên là lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan; thành phần cụ thể do Tổ trưởng quyết định.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực, hỗ trợ Tổ trưởng xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả, đề xuất kiến nghị để báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Hằng tháng, căn cứ số liệu giải ngân, công khai danh sách bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; đồng thời hướng dẫn các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ.