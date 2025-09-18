Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Thiên Di

18/09/2025, 13:19

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng, TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác chuyên trách…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả Quyết định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, đảm bảo công tác phối hợp giữa các đơn vị phải chặt chẽ, nhịp nhàng.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Ngày 16/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1544/QĐ-TTg. Theo đó, Quyết định nêu rõ thành lập 8 Tổ công tác do lãnh đạo Chính phủ làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.

Thành phần Tổ công tác gồm: Tổ phó là lãnh đạo Bộ Tài chính; thành viên là lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan; thành phần cụ thể do Tổ trưởng quyết định.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực, hỗ trợ Tổ trưởng xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả, đề xuất kiến nghị để báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Hằng tháng, căn cứ số liệu giải ngân, công khai danh sách bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; đồng thời hướng dẫn các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

8 tháng 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 524.234 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2025 là 111.541 tỷ đồng, đạt 39,5% so với dự toán.

Tính đến hết ngày 29/8/2025, Thành phố đã giải ngân đạt 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 34,0% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân là 6.711 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, vốn ngân sách địa phương giải ngân là 44.822 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,2% kế hoạch vốn được giao.

TP.HCM rà soát quy hoạch TOD để mời gọi đầu tư khi metro số 2 chính thức khởi công

13:06, 17/09/2025

TP.HCM rà soát quy hoạch TOD để mời gọi đầu tư khi metro số 2 chính thức khởi công

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

16:03, 17/09/2025

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành

14:57, 16/09/2025

Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành

Từ khóa:

Đầu tư công giải ngân vốn hạ tầng tăng trưởng kinh tế Tổ công tác TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng 2025

Đọc thêm

Diễn biến mới nhất về dự án hơn 52 triệu USD tại Nghệ An

Diễn biến mới nhất về dự án hơn 52 triệu USD tại Nghệ An

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua chủ trương thu hồi gần 182 ha đất tại Hưng Nguyên để thực hiện dự án VSIP 3 với tổng vốn hơn 52 triệu USD. Đây được xem là bước mở đường cho một khu công nghiệp mới, nối tiếp thành công của hai dự án VSIP trước đó nhằm tạo thêm động lực thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương...

Hải Phòng: Hơn 675 tỷ đồng làm hầm chui thứ 2 trên đường Bùi Viện

Hải Phòng: Hơn 675 tỷ đồng làm hầm chui thứ 2 trên đường Bùi Viện

Cùng với hầm chui nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng cũng quyết định đầu tư hơn 675 tỷ đồng xây dựng hầm chui tại ngã tư Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp…

IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định

IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định

Kết thúc phiên tham vấn Điều IV với Việt Nam mới đây, Ban Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo triển vọng kinh tế đang bị hạn chế bởi những bất ổn lớn liên quan tới các chính sách thương mại và kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu…

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2072/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt số 95/2025/QH15, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật trên phạm vi cả nước.

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%

Mặc dù đối mặt rủi ro thuế quan, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sức chống chịu và năng động với xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế. Trên cơ sở đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5%...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy