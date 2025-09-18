TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển
khai Quyết định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành
lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh
doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả Quyết
định số 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, quyết liệt,
có trọng tâm, đảm bảo công tác phối hợp giữa các đơn vị phải chặt chẽ, nhịp
nhàng.
Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
trong việc chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh
doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
Ngày 16/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết
định số 1544/QĐ-TTg. Theo đó, Quyết định nêu rõ thành lập 8 Tổ công tác do lãnh đạo
Chính phủ làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản
xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương
trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan
trung ương và địa phương, nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%
năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.
Thành phần Tổ công tác gồm: Tổ phó là lãnh đạo Bộ Tài chính;
thành viên là lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương,
Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan; thành phần cụ thể do Tổ
trưởng quyết định.
Bộ Tài chính là cơ quan thường trực, hỗ trợ Tổ trưởng xây dựng
báo cáo, tổng hợp kết quả, đề xuất kiến nghị để báo cáo Chính phủ tại phiên họp
thường kỳ.
Hằng tháng, căn cứ số liệu giải ngân, công khai danh sách bộ,
ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước trên Hệ thống
thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; đồng
thời hướng dẫn các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và Văn phòng
Chính phủ.
8 tháng
2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 524.234 tỷ đồng, đạt
78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách
địa phương lũy kế ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2025 là 111.541 tỷ đồng, đạt
39,5% so với dự toán.
Tính đến hết
ngày 29/8/2025, Thành phố đã giải ngân đạt 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế
hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 34,0% kế hoạch vốn Thành phố đã
triển khai. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân là 6.711 tỷ đồng, đạt
tỷ lệ 43,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, vốn ngân sách địa phương giải
ngân là 44.822 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,2% kế hoạch vốn được giao.