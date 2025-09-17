Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Đầu tư

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

Thanh Thủy

17/09/2025, 16:03

Với khối lượng công việc cấp xã lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Thành phố phải hỗ trợ địa phương qua tổ công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 16/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 168 phường, xã về Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025, dự kiến giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm và Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Qua các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM gợi mở nhiều nội dung quan trọng để các sở, ban ngành Thành phố, địa phương đề ra giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

“TP.HCM phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành với các phường, xã, đặc khu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng”, Bí thư Thành ủy lưu ý.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khả quan trên 40%. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua đạt được mức độ tăng trưởng cao như vậy. Tuy nhiên, trong 2 tháng vừa qua tốc độ giải ngân bị chậm lại, điều này ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Thành phố và cả nước.

Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành, đơn vị mổ xẻ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp trong thời gian tới để việc giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng đạt được kết quả tốt nhất.

Về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết đến ngày 11/9, tổng giải ngân của Thành phố gần 53.864 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 53.712,819 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 35,5% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai.

Về giải ngân vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố sau sắp xếp, với tổng số vốn dự kiến giải ngân cả năm là 46.285 tỷ đồng, tương đương khoảng 39% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân trong năm 2025 (118.948 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại đã giải ngân là 24.146 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,2%.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện giải ngân theo kế hoạch đề ra, từ tháng 7 sau khi thực hiện sắp xếp, trên cơ sở kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính đã đề xuất UBND Thành phố xem xét kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân của các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn trong từng tháng của quý 3 và chỉ đạo các chủ đầu tư bám sát tiến độ, đảm bảo thực hiện giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa), Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh (phải)  và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được (trái), chủ trì phiên họp chiều 11/9 - Ảnh: Cổng thông tin điệnt tử TP.HCM.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa), Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh (phải)  và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được (trái), chủ trì phiên họp chiều 11/9 - Ảnh: Cổng thông tin điệnt tử TP.HCM.

Trước khối lượng công việc hiện nay ở cấp xã rất lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu TP.HCM phải hỗ trợ các địa phương thông qua các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, sớm có bộ quy trình hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư công cho các địa phương, trong đó có hướng dẫn việc di dời hạ tầng kỹ thuật điện để triển khai dự án. Bên cạnh đó, TP.HCM thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, vướng mắc từ cấp xã để kịp thời xử lý, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Về vật liệu thi công các dự án, công trình, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhu cầu vật liệu của các dự án trọng điểm; rà soát, thống kê và lập danh mục các mỏ vật liệu xây dựng đang được khai thác trên địa bàn. Trong đó, nghiên cứu có cơ chế để vật liệu san lấp đến thẳng chủ đầu tư thi công công trình để giảm chi phí trung gian.

Tổng kế hoạch đầu tư công của TP.HCM (sau sắp xếp) được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 118.949 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 15.299,921 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 103.649 tỷ đồng.

UBND TP.HCM (sau sắp xếp) đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn Thành phố đã triển khai là 151.432 tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách Trung ương và địa phương), đạt 127% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (118.949 tỷ đồng).

Đầu tư công địa phương giải ngân giải phóng mặt bằng hạ tầng tháo gỡ khó khăn TP.HCM

