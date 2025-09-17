TP.HCM rà soát quy hoạch TOD để mời gọi đầu tư khi metro số 2 chính thức khởi công
Thiên Ân
17/09/2025, 13:06
Các cơ quan chức năng, địa phương liên quan đang được yêu cầu khẩn trương rà soát mặt bằng, quỹ đất, quy hoạch TOD để chuẩn bị mời gọi đầu tư khi dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chính thức được khởi công sắp tới...
Để chuẩn bị cho tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ
khởi công vào cuối năm 2025, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo Ban quản lý Phát
triển đô thị Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính
và các phường dự án đi qua, tổ chức lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch
phân khu đã được duyệt, xác định ranh khu vực TOD dọc tuyến metro số 2, quanh
11 nhà ga và depot Tham Lương.
TP.HCM đang chú trọng phát triển mô hình TOD (Transit
Oriented Development, là mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển
giao thông công cộng) dọc các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có
metro số 2. Các đơn vị được yêu cầu trong quá trình thực hiện rà soát quy hoạch
TOD sẽ phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tính pháp lý, hệ thống hạ tầng kỹ
thuật và xã hội trong phạm vi các khu vực này.
Thành phố nhấn mạnh ưu tiên rà soát đối với các khu vực có
quỹ đất lớn như ga Lê Thị Riêng, liên quan khu đất C30; ga Bảy Hiền, gắn với
Trung tâm triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình cũ; ga Phạm Văn
Bạch và ga Tân Bình, liên quan khu đất 1/82a Tây Thạnh; depot Tham Lương là khu
vực trung tâm điều hành, bảo trì tàu metro.
Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Ban quản lý Phát
triển đô thị Thành phố lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch phân
khu được duyệt. Sở cũng chủ trì thẩm định điều chỉnh cục bộ các quy
hoạch phân khu theo danh mục trên, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt
theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp và các
phường có liên quan đến các khu vực dự kiến phát triển TOD tổ
chức rà soát hiện trạng sử dụng, pháp lý sử dụng đất; trong đó, tập
trung vào các quỹ đất công do nhà nước hoặc doanh nghiệp được nhà
nước cho thuê đất.
Sở Tài chính được giao hỗ trợ hướng dẫn Ban quản lý Phát triển
đô thị Thành phố xác định chi phí lập báo cáo và điều chỉnh quy hoạch, tham
mưu lựa chọn các khu vực tiềm năng để mời gọi đầu tư.
Ủy ban nhân dân các phường Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân
Sơn, Tân Sơn Nhì, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Hoà, Tân Sơn Nhất, Hoà Hưng, Nhiêu Lộc,
Vườn Lài, Xuân Hoà, Bàn Cờ và Bến Thành được giao phối hợp rà soát, cập nhật
tình hình sử dụng đất, hạ tầng hiện hữu, từ đó đề xuất điều chỉnh quy hoạch
phân khu phù hợp với định hướng phát triển mô hình TOD.
Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có chiều dài 11,3
km, được phê duyệt vào năm 2010 với tổng mức đầu tư ban đầu là 26.000
tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD).
Đến năm 2019, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 47.900 tỷ
đồng (khoảng 2,1 tỷ USD); trong đó, vốn vay ODA chiếm 37.487 tỷ đồng từ ba nhà
tài trợ chính là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết
Đức (KfW) và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB). Ban đầu dự án được xác định đầu tư
bằng nguồn vốn ODA, sau chuyển qua đầu tư công.
Tháng 02/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188/2025/NQ-QH15
thí điểm một số cơ cheé, chính sách đặc thù, đặc biệt đặc biệt để phát triển hệ
thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và TP.HCM. Và TP.HCM đã
chọn tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là tuyến thí điểm đầu tiên áp dụng
các cơ chế, chính sách đặc thù này.
Dự kiến, tuyến metro số 2 sẽ được khởi vào tháng 12/2025 vì hiện
dự án đã có mặt bằng sạch. Đồng thời, Thành phố sẽ tiến hành đấu giá các
khu đất được quy hoạch TOD, lấy vốn đầu tư lại cho hạ tầng.
Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành
14:57, 16/09/2025
TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc sau 7 tháng sáp nhập
15:35, 16/09/2025
Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen
“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai
Tính đến ngày 10/9, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn…
Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025
Dự án nạo vét duy tu luồng sông Hậu đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành đến đầu tháng 12/2025 đưa vào vận hành, phục vụ phát triển giao thương quốc tế...
TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn
Với khối lượng công việc cấp xã lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Thành phố phải hỗ trợ địa phương qua tổ công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng…
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...
Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu
Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,09% vào năm 2024, dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và những bước chuyển mình mang tính chiến lược đang được thực hiện gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy hấp dẫn trên bản đồ đầu tư quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: