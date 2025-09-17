Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Đầu tư

TP.HCM rà soát quy hoạch TOD để mời gọi đầu tư khi metro số 2 chính thức khởi công

Thiên Ân

17/09/2025, 13:06

Các cơ quan chức năng, địa phương liên quan đang được yêu cầu khẩn trương rà soát mặt bằng, quỹ đất, quy hoạch TOD để chuẩn bị mời gọi đầu tư khi dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chính thức được khởi công sắp tới...

Đến nay, TP.HCM đã đưa vào sử dụng tuyến metro đầu tiên là tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên
Để chuẩn bị cho tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ khởi công vào cuối năm 2025, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo Ban quản lý Phát triển đô thị Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các phường dự án đi qua, tổ chức lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch phân khu đã được duyệt, xác định ranh khu vực TOD dọc tuyến metro số 2, quanh 11 nhà ga và depot Tham Lương.

TP.HCM đang chú trọng phát triển mô hình TOD (Transit Oriented Development, là mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) dọc các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có metro số 2. Các đơn vị được yêu cầu trong quá trình thực hiện rà soát quy hoạch TOD sẽ phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tính pháp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong phạm vi các khu vực này.

Thành phố nhấn mạnh ưu tiên rà soát đối với các khu vực có quỹ đất lớn như ga Lê Thị Riêng, liên quan khu đất C30; ga Bảy Hiền, gắn với Trung tâm triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình cũ; ga Phạm Văn Bạch và ga Tân Bình, liên quan khu đất 1/82a Tây Thạnh; depot Tham Lương là khu vực trung tâm điều hành, bảo trì tàu metro.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Ban quản lý Phát triển đô thị Thành phố lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt. Sở cũng chủ trì thẩm định điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu theo danh mục trên, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp và các phường có liên quan đến các khu vực dự kiến phát triển TOD tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng, pháp lý sử dụng đất; trong đó, tập trung vào các quỹ đất công do nhà nước hoặc doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất.

Sở Tài chính được giao hỗ trợ hướng dẫn Ban quản lý Phát triển đô thị Thành phố xác định chi phí lập báo cáo và điều chỉnh quy hoạch, tham mưu lựa chọn các khu vực tiềm năng để mời gọi đầu tư.

Sơ đồ tuyến và các nhà ga của tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: MAUR
Ủy ban nhân dân các phường Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Nhì, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Hoà, Tân Sơn Nhất, Hoà Hưng, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Xuân Hoà, Bàn Cờ và Bến Thành được giao phối hợp rà soát, cập nhật tình hình sử dụng đất, hạ tầng hiện hữu, từ đó đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu phù hợp với định hướng phát triển mô hình TOD.

Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có chiều dài 11,3 km, được phê duyệt vào năm 2010 với tổng mức đầu tư ban đầu là 26.000 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD). Đến năm 2019, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 47.900 tỷ đồng (khoảng 2,1 tỷ USD); trong đó, vốn vay ODA chiếm 37.487 tỷ đồng từ ba nhà tài trợ chính là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB). Ban đầu dự án được xác định đầu tư bằng nguồn vốn ODA, sau chuyển qua đầu tư công.

Tháng 02/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188/2025/NQ-QH15 thí điểm một số cơ cheé, chính sách đặc thù, đặc biệt đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và TP.HCM. Và TP.HCM đã chọn tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là tuyến thí điểm đầu tiên áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù này.

Dự kiến, tuyến metro số 2 sẽ được khởi vào tháng 12/2025 vì hiện dự án đã có mặt bằng sạch. Đồng thời, Thành phố sẽ tiến hành đấu giá các khu đất được quy hoạch TOD, lấy vốn đầu tư lại cho hạ tầng.

Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành

14:57, 16/09/2025

Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành

TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc sau 7 tháng sáp nhập

15:35, 16/09/2025

TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc sau 7 tháng sáp nhập

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

06:00, 16/09/2025

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Bến Thành - Tham Lương hạ tầng giao thông metro số 2 phát triển TOD quy hoạch đô thị TP.HCM

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Tính đến ngày 10/9, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn…

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Dự án nạo vét duy tu luồng sông Hậu đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành đến đầu tháng 12/2025 đưa vào vận hành, phục vụ phát triển giao thương quốc tế...

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

Với khối lượng công việc cấp xã lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Thành phố phải hỗ trợ địa phương qua tổ công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay

Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...

Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu

Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu

Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,09% vào năm 2024, dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và những bước chuyển mình mang tính chiến lược đang được thực hiện gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy hấp dẫn trên bản đồ đầu tư quốc tế bất chấp những biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu…

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

2

Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công

3

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

4

Việt Nam tiếp tục là “tọa độ” của đầu tư toàn cầu

5

Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy