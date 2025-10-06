TP. Hồ Chí Minh tổ chức 38 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh hiện hữu với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương (cũ) và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)…

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh là tổ chức đăng ký đất đai, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, trụ sở riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Ngoài ra, Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn Thành phố.

Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh có trụ sở làm việc chính tại số 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định; Cơ sở 2: số 321 Phú Lợi, phường Phú Lợi; Cơ sở 3: số 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền.

Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ rằng các quyết định trước đây về việc thành lập và quy định chức năng của các văn phòng đăng ký đất đai cũ của TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ bị bãi bỏ. Quá trình bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và thay đổi con dấu phải được hoàn thành chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 1/10).

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND Thành phố ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố; chỉ đạo xây dựng và ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ngoài việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh, quyết định cũng đổi tên các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trước đây. Theo đó, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được đánh theo số thay vì theo tên quận, huyện như trước. Trong đó, 38 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được thành lập trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh. Các chi nhánh này cũng là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh.