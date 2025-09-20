TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

Nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ, và sau thời gian triển khai thí điểm ở một số tuyến đường, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện đã triển khai làn rẽ phải tại 14 giao lộ, gắn 794 biển cảnh báo và 800 bộ đèn tín hiệu dành riêng cho xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ.

Thời gian gần đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã thực hiện giải pháp bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại một số giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ.

Tại buổi họp báo thường kỳ về tình kình kinh tế xã hội TP.HCM chiều 18/9/2025, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tình hình thực hiệ thí điểm cho xe hai bánh rẽ phải liên tục. Đồng thời cho biết: Đến nay, TP.HCM có tổng cộng 14 giao lộ đã thực hiện phần đường rẽ phải liên tục gồm 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải dành cho tất cả các loại xe tại các giao lộ: Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - 3 tháng 2 - Thành Thái - ngã tư Phú Nhuận - Cộng Hòa - Đường 18E.

Và 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành cho xe hai bánh gồm Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, Pasteur - Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa - đường 18E.

Một "mắt võng" cho làn rẽ phải liên tục tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng

Sở Xây dựng cũng đã cho gắn 794 biển báo “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải, lắp 800 bộ đèn dành cho xe hai bánh rẽ phải, đi thẳng khi đèn đỏ. Và sắp tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến nghị gắn đèn xe máy rẽ phải để triển khai thực hiện trong thời gian tới, dự kiến trong quý 4-2025.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM - nhận định, việc triển khai các phương án nói trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại xe rẽ phải, tình trạng giao thông khu vực các giao lộ có chuyển biến tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ, giúp định hướng cho người tham gia giao thông dễ nhận biết từ xa và chấp hành tốt pháp luật về giao thông.

Mặc dù vậy, ông Hợp cũng cho rằng hiện vẫn có những tồn tại về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường, chẳng hạn làm thu hẹp phần đường lưu thông cho xe đi thẳng, dẫn đến tình trạng có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu trên phần đường kẻ vạch mắt võng, gây cản trở xe rẽ phải.

Đại diện Sở Xây dựng Thành phố cũng cho biết đã giao các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ và giao Văn phòng Ban An toàn giao thông, tổ chức tăng cường tuyên truyền.

Đồng thời, cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ trên toàn địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực để thực hiện; đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ trong phạm vi dành cho xe rẽ phải liên tục.