TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

Nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ, và sau thời gian triển khai thí điểm ở một số tuyến đường, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện đã triển khai làn rẽ phải tại 14 giao lộ, gắn 794 biển cảnh báo và 800 bộ đèn tín hiệu dành riêng cho xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ.
Thời gian gần đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã thực hiện giải pháp
bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại một số giao lộ có điều kiện
hạ tầng giao thông phù hợp nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc
giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ.
Tại buổi họp báo thường kỳ về tình kình kinh tế xã hội
TP.HCM chiều 18/9/2025, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tình
hình thực hiệ thí điểm cho xe hai bánh rẽ phải liên tục. Đồng thời cho biết: Đến
nay, TP.HCM có tổng cộng 14 giao lộ đã thực hiện phần đường rẽ phải liên tục gồm
7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải dành cho tất cả các loại xe tại các giao lộ:
Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn -
Tôn Đức Thắng - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - 3 tháng 2 - Thành Thái -
ngã tư Phú Nhuận - Cộng Hòa - Đường 18E.
Và 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành cho xe
hai bánh gồm Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, Pasteur - Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng
- Đồng Khởi, An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo,
Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa - đường 18E.
Sở Xây dựng cũng đã cho gắn 794 biển báo “Chú ý nhường đường
cho xe rẽ phải” tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải, lắp 800 bộ đèn dành
cho xe hai bánh rẽ phải, đi thẳng khi đèn đỏ. Và sắp tới, cơ quan này sẽ tiếp tục
tổng hợp các kiến nghị gắn đèn xe máy rẽ phải để triển khai thực hiện trong thời
gian tới, dự kiến trong quý 4-2025.
Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó phòng Bảo trì khai thác công trình
giao thông trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM - nhận định, việc triển khai các
phương án nói trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại xe rẽ phải, tình trạng
giao thông khu vực các giao lộ có chuyển biến tạo điều kiện thuận lợi cho các
phương tiện rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ,
giúp định hướng cho người tham gia giao thông dễ nhận biết từ xa và chấp hành tốt
pháp luật về giao thông.
Mặc dù vậy, ông Hợp cũng cho rằng hiện vẫn có những tồn tại
về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường, chẳng
hạn làm thu hẹp phần đường lưu thông cho xe đi thẳng, dẫn đến tình trạng có lúc
xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu trên phần đường kẻ vạch mắt võng, gây cản trở
xe rẽ phải.
Đại diện Sở Xây dựng Thành phố cũng cho biết đã giao các đơn
vị quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí phần đường dành
cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ và giao Văn phòng Ban An toàn giao
thông, tổ chức tăng cường tuyên truyền.
Đồng thời, cơ quan này đang tiếp tục nghiên
cứu bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ trên
toàn địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực để thực hiện; đề
nghị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ trong
phạm vi dành cho xe rẽ phải liên tục.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công
13:19, 18/09/2025
TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn
16:03, 17/09/2025
TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc sau 7 tháng sáp nhập
15:35, 16/09/2025
Đọc thêm
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri An Giang về xây dựng quốc lộ 61
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang về một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có tuyến quốc lộ 61 và cho rằng đoạn quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang do địa phương quản lý, bảo trì và đầu tư.
Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng
Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...
Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển
Nghị định 247/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn...
Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn
Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...
Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản dừng chủ trương đầu tư tuyến đường từ nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ), thuộc phường Đông Tiến. Đây là dự án từng được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối cao tốc Bắc – Nam với trung tâm đô thị Thanh Hóa...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: