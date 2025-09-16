TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc sau 7 tháng sáp nhập

Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc khỏi Sở Xây dựng sau 7 tháng sáp nhập đồng thời khẳng định việc tách này thuộc thẩm quyền của TP.HCM, không cần xin ý kiến từ cơ quan cấp trên...

Tại phiên bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 15/9/2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương nêu trên.

“Nói về định hướng phát triển phải nói đến quy hoạch. Thông báo với các đồng chí là Thường trực Thành ủy TP.HCM đã quyết định tổ chức tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết và khẳng định, việc tách này quy định thuộc thẩm quyền TP.HCM, không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng thời điểm sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng Thành phố có thể chưa tiên lượng được hết khó khăn và tầm vóc của TP.HCM sau sáp nhập. “Bây giờ trước quy mô TP.HCM mới, Thường trực Thành ủy Thành phố nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của TP.HCM. Trong đó, quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000 km2 diện tích”, ông nói.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng thành phố cần một cơ quan chuyên môn đủ năng lực, trình độ để tập trung toàn diện vào công tác quy hoạch. Việc lập quy hoạch này chúng ta cần thuê tư vấn nước ngoài và nguồn lực thực hiện từ tiền xã hội hóa, vận động nhiều doanh nghiệp làm. Cần phải xúc tiến làm rất sớm, trong đó có sự đồng hành từ doanh nghiệp. Đồng thời, nhiều quy hoạch chuyên ngành như xây dựng, hạ tầng… sẽ được triển khai song song, nhằm rút ngắn thời gian và tạo nền tảng đồng bộ cho sự phát triển.

Việc tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc khỏi Sở Xây dựng sẽ giúp Thành phố nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng, nhà ở, không gian xanh và giao thông ngày càng lớn. Một cơ quan độc lập, chuyên trách sẽ có điều kiện tập trung vào chất lượng quy hoạch, từ đó bảo đảm tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch đô thị.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 21 vào tháng 02/2025, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong đó, nghị quyết quyết định thành lập Sở Xây dựng mới được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc; đồng thời, thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Sau đó, đến tháng 4/2025, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã quyết nghị thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh.