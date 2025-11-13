Giá xăng dầu trong nước tăng theo thế giới do biến động nguồn cung

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Huyền Vy
13/11/2025, 15:27
Trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng theo đà đi lên của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 541 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg…
Chiều 13/11/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.844 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít.
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.576 đồng/lít (tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.864 đồng/lít (tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu hỏa: không cao hơn 19.935 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.074 đồng/kg (giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 06/11/2025 - 12/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý 1/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 06/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
