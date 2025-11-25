TP.HCM có thêm một phố đêm du lịch

Chiều ngày 24/11, phường Bình Tây (TP.HCM) thông báo sắp đưa phố đêm Chợ Lớn vào hoạt động, mở ra không gian sinh hoạt văn hóa – du lịch mới cho người dân và du khách…

Ông Trần Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết đề án phố đêm Chợ Lớn đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương. Phố đêm dự kiến vận hành thử nghiệm từ ngày 1/12/2025 và hoạt động chính thức từ 1/1/2026, với mục tiêu chính là phát triển du lịch phường Bình Tây.

Tổng diện tích triển khai 1.510 m2, bố trí các gian hàng gồm xe food truck (xe bán đồ ăn di động) và xe đẩy tay, chia thành các khu chức năng. Thời gian hoạt động dự kiến từ 18h - 24h hàng ngày. Không gian khai thác nằm trên vỉa hè 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế và Trần Bình (khu vực trước chợ Bình Tây).

Trong đó 2 tuyến Trần Bình và Lê Tấn Kế sử dụng cho nhu cầu giữ xe phục vụ hoạt động phố đêm. Tại các tuyến Nguyễn Hữu Thận và Tháp Mười, vỉa hè rộng 8m được phân chia gồm 1,5m sát nhà dân để xe tự quản; 1,5m dành cho lối đi bộ; 3,5m bố trí gian hàng và 1,5m sát bó vỉa làm lối tiếp cận.

Theo UBND phường Bình Tây, việc đưa phố đêm vào hoạt động thời điểm cuối năm gắn với các chương trình lễ hội được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch địa phương. Đồng thời quảng bá khu vực phố đêm Chợ Lớn như một không gian sinh hoạt văn hóa, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và du lịch, với trọng tâm là chợ Bình Tây - công trình di tích kiến trúc và điểm du lịch của TP.HCM.

Phố đêm dự kiến vận hành thử nghiệm từ ngày 1/12/2025.

Bà Nguyễn Ngọc Quế Phương, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Tây, cho biết sáng 29/11, chợ sẽ tổ chức lễ ra mắt "Sản phẩm du lịch chợ Bình Tây". Theo đó, khách du lịch được trải nghiệm gói du lịch tham quan mua sắm, xem biểu diễn múa lân sư rồng.

Ngoài ra khách còn được thưởng thức miễn phí các loại đồ ăn, thức uống của người Hoa như nước sâm giải nhiệt, quy linh cao, cà phê vợt, bánh pía, bánh bột linh. Khách còn được tham gia các workshop nghề thủ công như tô vẽ đầu Lân mini, làm bao lì xì, mặt nạ giấy bồi.

Lãnh đạo UBND phường Bình Tây cũng cho biết sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội tiếp nối xuyên suốt trong năm, tạo thành địa điểm vui chơi, giải trí. Phường có hơn 4.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề. Đây là nền tảng phát triển kinh tế, văn hóa cũng như chuyển đổi chợ truyền thống Bình Tây thành điểm đến quảng bá du lịch, văn hóa.

Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây, khẳng định: "Việc triển khai phố đêm là dịp để quảng bá hình ảnh cả khu vực và chợ, tạo điểm nhấn cho phường mới được thành lập. Các hoạt động diễn ra tại đây sẽ góp phần quảng bá sản phẩm du lịch và tạo sinh kế cho tiểu thương," ông nói.

Để tạo tiền đề triển khai phố đêm và tăng nhận diện, Tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ lần thứ nhất năm 2025 cũng sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 10/12, quy mô 40 gian hàng, gồm 30 gian ẩm thực và 10 gian bánh dân gian. Các vật dụng sử dụng tại tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian thân thiện môi trường như mo cau dùng để chứa thực phẩm, ống tre thay thế cho ly có thể tái sử dụng nhiều lần.

“Ngày hội Sách và Văn hóa đêm” đã kết thúc 3 ngày hoạt động thử nghiệm.

Trong tháng 11 này, sau gần 10 năm hoạt động, Đường sách TP.HCM cũng đã lần đầu tiên thử nghiệm mô hình “Ngày hội Sách và Văn hóa đêm”. Ban tổ chức không biến nơi đây thành khu phố ẩm thực hay hội chợ đêm thông thường, mà giữ vững định vị Đường sách là "điểm đến tri thức", đồng thời mở rộng thành "không gian văn hóa sống động về đêm" - nơi hội tụ sách, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Các mô hình này ra mắt trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai Đề án "Phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030". Trong đó, văn hóa chính là nguồn "tài nguyên" để mở các khu kinh tế đêm bài bản. Ngoài kích thích chi tiêu, sản phẩm du lịch đêm tạo thêm không gian gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và du khách quốc tế.