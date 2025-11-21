Khám phá di sản cố đô Huế qua không gian cơ mật viện

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Nguyễn Thuấn
21/11/2025, 13:58
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, Huế tổ chức tuần lễ trải nghiệm di sản với triển lãm ảnh, hiện vật hiến tặng và các hoạt động giáo dục di sản, mang đến cho du khách cơ hội khám phá lịch sử cung đình ngay tại Cơ Mật Viện...
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), sáng 21/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế tổ chức khai mạc các hoạt động trưng bày, triển lãm tại không gian Cơ Mật Viện (Tam Toà), tạo cơ hội trải nghiệm di sản cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh rằng di sản văn hoá là “giáo trình sống”, lưu giữ ký ức, bản sắc và trí tuệ dân tộc. Khi được đưa vào giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, di sản trở thành nguồn lực quan trọng bồi dưỡng nhân cách, tư duy và nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương.
Từ năm 2008 đến nay, công tác giáo dục di sản đã được triển khai rộng khắp; việc ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tạo nền tảng để chương trình giáo dục di sản được tổ chức bài bản tại 163 trường học, góp phần hình thành những công dân Huế “có bản sắc”, sáng tạo và ý thức gìn giữ di sản.
Tại sự kiện, triển lãm ảnh tư liệu “Cơ Mật Viện triều Nguyễn (1834–1945): hành trình không gian và dấu ấn triều chính” cùng chương trình giáo dục di sản “Khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế” mang đến cho người xem góc nhìn sâu sắc về lịch sử – văn hoá cung đình.
Ngay trong không gian Cơ Mật Viện – cơ quan tham mưu tối cao của triều Nguyễn, nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, công chúng có cơ hội tìm hiểu giá trị kiến trúc, văn hoá và những câu chuyện lịch sử đầy lắng đọng.
Cùng với đó, triển lãm “Hiện vật hiến tặng” giới thiệu hơn 50 hiện vật tiêu biểu trong tổng số gần 500 hiện vật được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng cho Bảo tàng từ năm 1995 đến nay.
Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản Huế. Ngoài ra, triển lãm tranh “Nét Huế 3” mang đến 40 tác phẩm hội họa tiêu biểu của giảng viên, họa sĩ và sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hoá, con người và cảnh quan xứ Huế qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.
Với các chương trình phong phú và đa dạng, Tuần lễ hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam đã lan tỏa những giá trị quý báu của di sản đến cộng đồng. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa những người làm công tác di sản, các nhà sưu tầm và giới nghệ sĩ. Từ đó tiếp tục khẳng định Huế là trung tâm văn hóa đặc sắc, nơi bảo tồn và nuôi dưỡng những giá trị truyền thống của dân tộc.
Ông Hoàng Việt Trung cho biết, nhân dịp Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích do Trung tâm quản lý, áp dụng cho công dân Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân và du khách tiếp cận và trải nghiệm giá trị di sản.
Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến thành phố tháng 11 ước đạt 780.000 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay ước đạt 7,37 triệu lượt, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025…
Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc thúc đẩy du lịch xanh đồng nghĩa với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, cạnh tranh trong khu vực và thế giới...
Văn hóa ẩm thực được xác định là dòng sản phẩm chủ đạo trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia…
Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc kêu gọi công dân không đi du lịch Nhật Bản, công ty lữ hành East Japan International Travel Service có trụ sở tại Tokyo đã mất 80% lượng đặt phòng trong thời gian còn lại của năm…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: