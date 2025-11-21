Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Du lịch

Khám phá di sản cố đô Huế qua không gian cơ mật viện

Nguyễn Thuấn

21/11/2025, 13:58

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, Huế tổ chức tuần lễ trải nghiệm di sản với triển lãm ảnh, hiện vật hiến tặng và các hoạt động giáo dục di sản, mang đến cho du khách cơ hội khám phá lịch sử cung đình ngay tại Cơ Mật Viện...

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các hiện vật tại triển lãm.
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các hiện vật tại triển lãm.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), sáng 21/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế tổ chức khai mạc các hoạt động trưng bày, triển lãm tại không gian Cơ Mật Viện (Tam Toà), tạo cơ hội trải nghiệm di sản cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh rằng di sản văn hoá là “giáo trình sống”, lưu giữ ký ức, bản sắc và trí tuệ dân tộc. Khi được đưa vào giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, di sản trở thành nguồn lực quan trọng bồi dưỡng nhân cách, tư duy và nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương.

Từ năm 2008 đến nay, công tác giáo dục di sản đã được triển khai rộng khắp; việc ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tạo nền tảng để chương trình giáo dục di sản được tổ chức bài bản tại 163 trường học, góp phần hình thành những công dân Huế “có bản sắc”, sáng tạo và ý thức gìn giữ di sản.

Không gian trưng bày các hiện vật.
Không gian trưng bày các hiện vật.

Tại sự kiện, triển lãm ảnh tư liệu “Cơ Mật Viện triều Nguyễn (1834–1945): hành trình không gian và dấu ấn triều chính” cùng chương trình giáo dục di sản “Khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế” mang đến cho người xem góc nhìn sâu sắc về lịch sử – văn hoá cung đình.

Ngay trong không gian Cơ Mật Viện – cơ quan tham mưu tối cao của triều Nguyễn, nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, công chúng có cơ hội tìm hiểu giá trị kiến trúc, văn hoá và những câu chuyện lịch sử đầy lắng đọng.

Cùng với đó, triển lãm “Hiện vật hiến tặng” giới thiệu hơn 50 hiện vật tiêu biểu trong tổng số gần 500 hiện vật được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng cho Bảo tàng từ năm 1995 đến nay.

Khách tham quan tìm hiểu các hiện vật tại triển lãm "Hiện vật hiến tặng" trong không gian Cơ Mật Viện.
Khách tham quan tìm hiểu các hiện vật tại triển lãm “Hiện vật hiến tặng” trong không gian Cơ Mật Viện.

Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản Huế. Ngoài ra, triển lãm tranh “Nét Huế 3” mang đến 40 tác phẩm hội họa tiêu biểu của giảng viên, họa sĩ và sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hoá, con người và cảnh quan xứ Huế qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Với các chương trình phong phú và đa dạng, Tuần lễ hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam đã lan tỏa những giá trị quý báu của di sản đến cộng đồng. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa những người làm công tác di sản, các nhà sưu tầm và giới nghệ sĩ. Từ đó tiếp tục khẳng định Huế là trung tâm văn hóa đặc sắc, nơi bảo tồn và nuôi dưỡng những giá trị truyền thống của dân tộc.

Ông Hoàng Việt Trung cho biết, nhân dịp Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích do Trung tâm quản lý, áp dụng cho công dân Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân và du khách tiếp cận và trải nghiệm giá trị di sản.

Di sản văn hoá Huế du lịch Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam Triển lãm ảnh Cơ Mật Viện

