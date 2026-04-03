TP.HCM củng cố vị thế để trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính TP.Hồ Chí Minh tăng 11 bậc lên vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chuyên gia cho rằng đây mới là tín hiệu tích cực về nhận diện, cần tiếp tục chuyển hóa thành nền tảng thể chế, dòng vốn và thị trường thực chất với việc tập trung vào 3 nhóm ưu tiên chính...

Theo ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC HCMC), kết quả mới nhất của Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI) cho thấy Trung tâm đã tăng 11 bậc, đạt vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Điều có ý nghĩa đặc biệt hơn là thành phố được xác định là một trong những trung tâm tài chính trên thế giới được kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng đáng kể trong vòng 2 - 3 năm tới.

CHUYỂN BIẾN ĐẾN TỪ BA ĐỘNG LỰC CHÍNH

Ông Richard D. McClellan nhận định kết quả này được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy Việt Nam, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh đang dần gia tăng mức độ hiện diện trên các diễn đàn tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, ông Richard D. McClellan cho rằng cần nhìn nhận một cách thận trọng và thực chất. Chỉ số GFCI chủ yếu phản ánh xu hướng cải thiện về mức độ nhận diện và đà phát triển ban đầu, chưa phải là minh chứng cho việc hình thành đầy đủ một trung tâm tài chính quốc tế vận hành hoàn chỉnh.

Ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC HCMC) - Ảnh: U.N “Kết quả GFCI mới công bố là tín hiệu đáng ghi nhận đối với TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam, phản ánh sự quan tâm ngày càng gia tăng từ cộng đồng tài chính quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu rõ ràng trong việc chuyển hóa sự quan tâm thành dòng vốn thực, xây dựng thể chế vững chắc”.

Sự cải thiện về thứ hạng không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của những bước tiến thực chất trong giai đoạn vừa qua; trong đó, có ba động lực chủ đạo đứng sau sự chuyển biến này.

Thứ nhất, định hướng chính sách nhất quán và quyết đoán ở tầm quốc gia. Bộ Chính trị và Quốc hội đã thể hiện sự cam kết rõ ràng và kiên định trong việc phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Điều đó đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ cả với cộng đồng trong nước lẫn quốc tế rằng đây là một ưu tiên chiến lược của quốc gia.

Thứ hai, lộ trình thể chế đang dần được định hình. Khung pháp lý, cấu trúc quản trị và các phương thức cấp phép dự kiến sẽ làm nền tảng cho IFC ngày càng được xác định rõ nét hơn. Việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế là yếu tố then chốt trong giai đoạn tới.

Thứ ba, mức độ tham gia quốc tế đã được nâng lên đáng kể. Việt Nam hiện đang trong trạng thái đối thoại chủ động và sâu rộng hơn với các định chế tài chính toàn cầu, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược. Sự tham gia đó mở rộng đến đâu, mức độ nhận diện được củng cố đến đó.

“Có thể nói, những gì bảng xếp hạng đang phản ánh chính là sự công nhận của quốc tế đang dần bước theo sau những định hướng chính sách đúng đắn và những nỗ lực giao lưu bền bỉ mà chúng ta đã dày công xây dựng”, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

BẮT ĐẦU TỪ THỂ CHẾ VÀ NIỀM TIN THỊ TRƯỜNG

Dù kết quả xếp hạng mang lại tín hiệu tích cực, ông Richard cho rằng Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu của quá trình hình thành trung tâm tài chính. Trọng tâm hiện nay là chuyển hóa trong việc nhận diện thành những cải thiện mang tính thực chất, tập trung vào ba nhóm ưu tiên chính.

Thứ nhất, hoàn thiện nền tảng thể chế và pháp lý. Điều này bao gồm việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và có khả năng dự liệu; thiết lập quy trình cấp phép hiệu quả, đáng tin cậy; cùng với đó là các cấu trúc quản trị dễ hiểu, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với thông lệ quốc tế cũng được xem là yếu tố nền tảng, quyết định mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Thứ hai, thúc đẩy lưu chuyển vốn và hội nhập tài chính. Các vấn đề như khả năng chuyển đổi ngoại hối, quyền hồi hương vốn và mức độ kết nối với hệ thống ngân hàng quốc tế đóng vai trò then chốt.

Trên thực tế, theo ghi nhận từ các cuộc trao đổi với nhà đầu tư quốc tế, mối quan tâm hàng đầu thường xoay quanh khả năng đưa vốn vào, vận hành linh hoạt và rút vốn khi cần thiết. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là thước đo trực tiếp của niềm tin thị trường.

Thứ ba, phát triển thị trường và kiến tạo hệ sinh thái. Trọng tâm là mở rộng thị trường vốn, phát triển dịch vụ quản lý tài sản, tài sản tư nhân, đồng thời thúc đẩy công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.

Dù đã xuất hiện nhiều sáng kiến tiềm năng, song giới chuyên gia nhấn mạnh rằng không một dự án riêng lẻ nào có thể tự thân tạo dựng một trung tâm tài chính. Hiệu quả chỉ đạt được khi toàn bộ hệ sinh thái được thiết kế đồng bộ và vận hành hiệu quả.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không ít thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính nhưng chỉ số ít đạt được vị thế vận hành đầy đủ và có sức cạnh tranh toàn cầu. Yếu tố quyết định không nằm ở tầm nhìn, mà ở năng lực thực thi; cụ thể là khả năng tạo dựng một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, vận hành hiệu quả và phù hợp chuẩn mực quốc tế.

“Về cách nhìn nhận bảng xếp hạng, cần lưu ý rằng những biến động tăng, giảm là điều bình thường, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển. GFCI nên được hiểu là chỉ số phản ánh kết quả sau khi các thay đổi đã diễn ra, không phải công cụ dự báo tương lai”, ông Richard khuyến nghị.

Do đó, mục tiêu không phải là cải thiện thứ hạng trong ngắn hạn, mà là xây dựng nền tảng dài hạn. Vị trí trong bảng xếp hạng sau 5 năm sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với những biến động trong vài quý. Khi các yếu tố cốt lõi như thể chế, dòng vốn và thị trường được hoàn thiện, thứ hạng sẽ tự nhiên được cải thiện.