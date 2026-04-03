TP.HCM củng cố vị thế để trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Thanh Thủy

03/04/2026, 14:20

Trung tâm tài chính TP.Hồ Chí Minh tăng 11 bậc lên vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chuyên gia cho rằng đây mới là tín hiệu tích cực về nhận diện, cần tiếp tục chuyển hóa thành nền tảng thể chế, dòng vốn và thị trường thực chất với việc tập trung vào 3 nhóm ưu tiên chính...

Ảnh minh họa.

Theo ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC HCMC), kết quả mới nhất của Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI) cho thấy Trung tâm đã tăng 11 bậc, đạt vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Điều có ý nghĩa đặc biệt hơn là thành phố được xác định là một trong những trung tâm tài chính trên thế giới được kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng đáng kể trong vòng 2 - 3 năm tới.

CHUYỂN BIẾN ĐẾN TỪ BA ĐỘNG LỰC CHÍNH

Ông Richard D. McClellan nhận định kết quả này được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy Việt Nam, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh đang dần gia tăng mức độ hiện diện trên các diễn đàn tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, ông Richard D. McClellan cho rằng cần nhìn nhận một cách thận trọng và thực chất. Chỉ số GFCI chủ yếu phản ánh xu hướng cải thiện về mức độ nhận diện và đà phát triển ban đầu, chưa phải là minh chứng cho việc hình thành đầy đủ một trung tâm tài chính quốc tế vận hành hoàn chỉnh.

Ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC HCMC) - Ảnh: U.N

“Kết quả GFCI mới công bố là tín hiệu đáng ghi nhận đối với TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam, phản ánh sự quan tâm ngày càng gia tăng từ cộng đồng tài chính quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu rõ ràng trong việc chuyển hóa sự quan tâm thành dòng vốn thực, xây dựng thể chế vững chắc”.

Sự cải thiện về thứ hạng không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của những bước tiến thực chất trong giai đoạn vừa qua; trong đó, có ba động lực chủ đạo đứng sau sự chuyển biến này.

Thứ nhất, định hướng chính sách nhất quán và quyết đoán ở tầm quốc gia. Bộ Chính trị và Quốc hội đã thể hiện sự cam kết rõ ràng và kiên định trong việc phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Điều đó đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ cả với cộng đồng trong nước lẫn quốc tế rằng đây là một ưu tiên chiến lược của quốc gia.

Thứ hai, lộ trình thể chế đang dần được định hình. Khung pháp lý, cấu trúc quản trị và các phương thức cấp phép dự kiến sẽ làm nền tảng cho IFC ngày càng được xác định rõ nét hơn. Việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế là yếu tố then chốt trong giai đoạn tới.

Thứ ba, mức độ tham gia quốc tế đã được nâng lên đáng kể. Việt Nam hiện đang trong trạng thái đối thoại chủ động và sâu rộng hơn với các định chế tài chính toàn cầu, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược. Sự tham gia đó mở rộng đến đâu, mức độ nhận diện được củng cố đến đó.

“Có thể nói, những gì bảng xếp hạng đang phản ánh chính là sự công nhận của quốc tế đang dần bước theo sau những định hướng chính sách đúng đắn và những nỗ lực giao lưu bền bỉ mà chúng ta đã dày công xây dựng”, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

BẮT ĐẦU TỪ THỂ CHẾ VÀ NIỀM TIN THỊ TRƯỜNG

Dù kết quả xếp hạng mang lại tín hiệu tích cực, ông Richard cho rằng Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu của quá trình hình thành trung tâm tài chính. Trọng tâm hiện nay là chuyển hóa trong việc nhận diện thành những cải thiện mang tính thực chất, tập trung vào ba nhóm ưu tiên chính.

Thứ nhất, hoàn thiện nền tảng thể chế và pháp lý. Điều này bao gồm việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và có khả năng dự liệu; thiết lập quy trình cấp phép hiệu quả, đáng tin cậy; cùng với đó là các cấu trúc quản trị dễ hiểu, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với thông lệ quốc tế cũng được xem là yếu tố nền tảng, quyết định mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Thứ hai, thúc đẩy lưu chuyển vốn và hội nhập tài chính. Các vấn đề như khả năng chuyển đổi ngoại hối, quyền hồi hương vốn và mức độ kết nối với hệ thống ngân hàng quốc tế đóng vai trò then chốt.

Trên thực tế, theo ghi nhận từ các cuộc trao đổi với nhà đầu tư quốc tế, mối quan tâm hàng đầu thường xoay quanh khả năng đưa vốn vào, vận hành linh hoạt và rút vốn khi cần thiết. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là thước đo trực tiếp của niềm tin thị trường.

Thứ ba, phát triển thị trường và kiến tạo hệ sinh thái. Trọng tâm là mở rộng thị trường vốn, phát triển dịch vụ quản lý tài sản, tài sản tư nhân, đồng thời thúc đẩy công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.

Dù đã xuất hiện nhiều sáng kiến tiềm năng, song giới chuyên gia nhấn mạnh rằng không một dự án riêng lẻ nào có thể tự thân tạo dựng một trung tâm tài chính. Hiệu quả chỉ đạt được khi toàn bộ hệ sinh thái được thiết kế đồng bộ và vận hành hiệu quả.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không ít thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính nhưng chỉ số ít đạt được vị thế vận hành đầy đủ và có sức cạnh tranh toàn cầu. Yếu tố quyết định không nằm ở tầm nhìn, mà ở năng lực thực thi; cụ thể là khả năng tạo dựng một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, vận hành hiệu quả và phù hợp chuẩn mực quốc tế.

“Về cách nhìn nhận bảng xếp hạng, cần lưu ý rằng những biến động tăng, giảm là điều bình thường, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển. GFCI nên được hiểu là chỉ số phản ánh kết quả sau khi các thay đổi đã diễn ra, không phải công cụ dự báo tương lai”, ông Richard  khuyến nghị.

Do đó, mục tiêu không phải là cải thiện thứ hạng trong ngắn hạn, mà là xây dựng nền tảng dài hạn. Vị trí trong bảng xếp hạng sau 5 năm sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với những biến động trong vài quý. Khi các yếu tố cốt lõi như thể chế, dòng vốn và thị trường được hoàn thiện, thứ hạng sẽ tự nhiên được cải thiện.

Chỉ số GFCI do Z/Yen Group xây dựng và công bố thường niên trong nhiều năm qua, hiện được sử dụng rộng rãi như một thước đo tham chiếu trong đánh giá, so sánh các trung tâm tài chính trên toàn cầu. Michael Mainelli, cựu Thị trưởng Thành phố London, là đồng sáng lập chỉ số và đã có nhiều trao đổi với Việt Nam trong quá trình hình thành VIFC.

Về phương pháp, GFCI được cấu thành từ hai hợp phần chính. Trong đó, khảo sát ý kiến các chuyên gia tài chính quốc tế giữ vai trò chi phối, bên cạnh hệ thống chỉ số định lượng mang tính bổ trợ.

Các chuyên gia tham gia khảo sát thường đưa ra đánh giá về tiềm năng phát triển, khả năng triển khai hoạt động kinh doanh cũng như mức độ hiện diện của từng trung tâm tài chính trong mạng lưới chuyên môn của họ.

Cách tiếp cận này cho thấy GFCI chịu ảnh hưởng lớn từ nhận thức và tâm lý thị trường. Chỉ số phản ánh khá rõ mức độ nhận diện, uy tín và sức hút ban đầu, nhưng hạn chế trong đo lường các yếu tố nền tảng như quy mô vốn, thanh khoản hay mức độ phát triển định chế. 

Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng hơn 10%, đẩy mạnh đổi mới khoa học công nghệ

Hơn 6,1 tỷ USD sẽ được huy động về trung tâm tài chính tại TP.HCM

Chỉ số GFCI hệ sinh thái tài chính TP. Hồ Chí Minh trung tâm tài chính quốc tế VIFC HCMC

Xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

eMagazine

Vốn nhân khẩu vùng biên: Chìa khóa cho kinh tế cửa khẩu bền vững

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

