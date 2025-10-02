TP.HCM: Dự án cung thiếu nhi đã chọn được nhà thầu

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Một liên danh gồm bốn nhà thầu đã trúng gói thầu xây lắp dự án Cung Thiếu nhi Thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng giá trị gói thầu 977 tỷ đồng.
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (DDvCN), ngày 30/9 cho biết đã phê duyệt kết quảliên danh trúng thầu gói thầu thi công và cung cấp lắp đặt thiết bị cho dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM.
Liên danh gồm 4 nhà thầu là Công ty cổ phần Xây lắp và vật tư xây dựng (CBM), Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn (LN Co), Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh (Nam Thinh Stories), Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (Saigon Traffic Construction). Tổng giá trị gói thầu là 977 tỷ đồng. Thời gian thi công gói thầu là 32 tháng (960 ngày).
Dự án Cung thiếu nhi Thành phố được quy hoạch xây dựng tại khu đất số 5-2 thuộc khu chức năng số 5, khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (quận 2 cũ). Công trình có mục tiêu xây dựng nơi vui chơi, giải trí cho thiếu nhi thành phố với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nhiều trò chơi mới lạ hấp dẫn như trò chơi rèn luyện nhân cách, trò chơi vận động, khu vui chơi, khu vườn cổ tích, khu giới thiệu lịch sử, địa lý…
Công trình cung thiếu thi thành phố sẽ có một tầng hầm và 10 tầng nổi, cao 48 m, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 36.650 m². Tại các tầng được bố trí đan xen nhiều khu vực chức năng như khu điều hành, sân khấu, sảnh giao lưu khán giả, nhà thể thao đa năng, rạp chiếu phim, lập trình lắp ráp robot, mô hình máy bay… Nổi bật nhất trong đó là khu vực tầng 8 với không gian văn học nghệ thuật đa chức năng, không gian trải nghiệm tìm hiểu vũ trụ.
Công trình cũng bố trí khoảng 1.303 m² làm không gian trải nghiệm theo chuyên đề trong nhà và ngoài trời, khu vực trải nghiệm không gian khu đô thị mới Thủ Thiêm và Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh phía hữu ngạn sông Sài Gòn (quận 1 cũ). Điểm nhấn trong tổng thể của Cung Thiếu nhi Thành phố là sân khấu ngoài trời kết hợp quảng trường nước 1.207 chỗ ngồi. Diện tích sàn bao gồm tầng hầm sân khấu kết hợp quảng trường này khoảng 1.246 m².
Ngoài ra, dự án cũng dành hơn 17.000 m2 cho đất cây xanh, mặt nước, sân thể thao ngoài trời giúp tăng cường các hoạt động thể chất cho thiếu nhi thành phố.
Dự án cung thiếu nhi thành phố được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 9/2023. Sau đó, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức xã hội hóa các chi phí trang âm, cách âm, thiết bị cụm rạp chiếu phim. Các hạng mục khác như quầy giải khát lầu 2, nhà hàng tại lầu 9 dự kiến mời gọi xã hội hóa hoặc đầu tư sau.
Đầu tháng 5/2025, Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành quyết định xây dựng cung thiếu nhi mới tại khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức (cũ) với kinh phí xây dựng dự kiến là 1.124 tỷ đồng; đồng thời giao DDvCN làm chủ đầu tư. Kế hoạch hoàn thành dự án: năm 2028.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha; trong đó khu đô thị mới 770 ha, khu tái định cư 160 ha. Dự án tọa lạc bên bờ đông sông Sài Gòn, đối diện với quận 1. Quy mô dân số khoảng 200.000 người, tái định cư 45.000 người. Sau gần 30 năm xây dựng, hiện nay, nơi đây vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đầu tư các công trình công cộng…
