Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga
Tường Bách
20/05/2026, 08:12
Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay, thị trường Nga nổi lên là điểm sáng với mức tăng gần 300%, tiếp nối đà phục hồi mạnh từ năm trước và vượt xa nhiều thị trường châu Âu khác...
Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 593.000 lượt khách Nga, đưa
Nga trở thành một trong những thị trường nguồn lớn nhất. Còn báo cáo mới đây của
Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), xét về số lượng chuyến đi, Việt
Nam lọt top 10 điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ quốc gia
này trong quý 1/2026.
Con số tăng trưởng này một phần do mức cơ sở so sánh thấp của
quý 1/2025 (các chuyến bay charter từ Nga đến Việt Nam chỉ khởi động vào tháng
3/2025). Thêm vào đó, nhiều du khách Nga đã chuyển hướng chuyến đi sang Việt
Nam, sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2/2026.
Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng
Giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho biết doanh nghiệp ghi nhận lượng khách châu
Âu, đặc biệt là khách Tây Âu và Bắc Âu, đặt tour Việt Nam hoặc hành trình kết hợp
Đông Dương trong mùa đông - xuân vừa qua tăng khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ
năm trước.
Đặc biệt, dòng khách Nga quay trở lại mạnh mẽ với các tour nghỉ dưỡng
biển dài ngày tại Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc. Đây là nhóm khách có thời
gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và đóng vai trò quan trọng trong việc duy
trì công suất dịch vụ du lịch trong giai đoạn thấp điểm của thị trường nội địa.
Ông Anh Vũ nhấn mạnh, khách châu Âu thường có xu hướng đi du
lịch cao điểm từ quý 4 năm trước đến hết quý 1 năm sau, đặc biệt trong giai đoạn
tháng 1 - 3 khi nhu cầu “trốn đông” tăng mạnh. Vì vậy, chiến lược hợp lý là khai thác mạnh khách
Âu trong mùa đông, sau đó chuyển trọng tâm từ tháng 5 sang các thị trường châu
Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…
Theo nhiều khảo sát, tại Phú Quốc hay Cam Ranh, nhiều du kháchNga hiện đi theo các chuyến bay charter thường lựa chọn lưu trú tại các khu nghỉ
dưỡng 5 sao và kết hợp thêm một số hành trình khám phá Việt Nam. Không thích di chuyển liên tục, nhóm khách này thường chỉ ghé 1 - 2 điểm đến
nhưng dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng tại mỗi nơi. Điều này cho thấy xu hướng
du lịch chậm và trải nghiệm sâu đang ngày càng rõ nét.
Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Tấn, Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) cho biết:
"Anex Tour Vietnam dự kiến sẽ đưa 251.430 lượt khách Nga và các nước CIS đến
Việt Nam từ ngày 1/4 đến 31/10, trong đó có khoảng 183.270 lượt khách đến
Khánh Hòa. Du khách dự kiến lưu trú trung bình từ 7 đến 14 đêm tại các khách sạn
tiêu chuẩn 3 đến 5 sao".
Nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng duy trì ổn định
nguồn khách từ khu vực này. Bà Đỗ Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng
hợp và Du lịch Amega, cho biết, dù có những bất lợi do ảnh hưởng chiến
tranh ở khu vực Trung Đông, mỗi tháng, công ty vẫn đón khoảng 5.000 -
6.000 khách Nga và các nước CIS đến Khánh Hòa.
Tương tự, Quảng Ninh gần đây cũng đang đẩy mạnh chiến lược mở
rộng thị trường du khách Nga. Nhiều đoàn famtrip, doanh nghiệp lữ hành Nga
đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo
kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm
thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú.
Theo khảo sát nhanh của Lux Group, nhiều du khách Nga thích lựa
chọn các chương trình thiết kế riêng (tailor-made), bao gồm hành trình khám phá
văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Phân khúc du thuyền cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng
rõ rệt, với nhu cầu thuê tàu riêng hoặc đặt các hành trình 3 - 6 đêm, kết nối 2
- 3 vịnh (Hạ Long - Lan Hạ) trong một chuyến đi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm
ngoái.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quảng Ninh cho biết dự kiến trong quý 2 sẽ có những đoàn famtrip khoảng trên
100 những doanh nghiệp, đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Mới nhất,
chiều 17/5 vừa qua, đoàn famtrip của Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và doanh
nghiệp du lịch Nga đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo địa phương.
Theo đó, Quảng Ninh đã ký kết chương trình hợp tác thúc đẩy thị trường
du lịch Nga, các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) với
Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Công ty Lữ hành quốc tế Anex. Các bên đã thảo
luận các giải pháp khai thác
thị trường khách Nga với tour liên kết “Một cung đường – Hai điểm đến: Khánh
Hòa và Quảng Ninh”.
Trong bối cảnh đó, bài toán nhân lực tiếng Nga được xem là một
trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ và khả năng giữ
chân dòng khách quốc tế của du lịch Khánh Hòa, Quảng Ninh cũng như du lịch Việt
Nam nói chung trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Hương Thủy, Quản lý Nhân sự Anex Việt Nam, cho biết
hiện doanh nghiệp chỉ có khoảng 40 hướng dẫn viên sở hữu bằng quốc tế. Trong
đó, hướng dẫn viên nói tiếng Nga chỉ có 12 người. Tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga
khiến các công ty lữ hành gặp khó trong việc tổ chức, điều phối đoàn khách cũng
như đảm bảo chất lượng phục vụ trong bối cảnh lượng khách quốc tế liên tục
tăng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu xây
dựng các sản phẩm du lịch phù hợp các phân khúc thị trường khác nhau. Đất nước
Nga rất rộng lớn, đặc điểm, tâm lý, sở thích của khách du lịch ở các vùng khác
nhau sẽ không đồng nhất. Công tác xúc tiến, quảng bá cho thị trường Nga cũng cần
được đầu tư tương xứng, từ việc xúc tiến du lịch tại chỗ, tới việc tận dụng thế
mạnh của mạng xã hội, quảng bá qua các website bằng tiếng Nga...
Phó Tổng Giám đốc lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà kiến
nghị: “Để tiếp tục mở rộng thị phần khách Nga, đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam
tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương. Trong đó, cần xem
xét tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cấp visa theo hình thức khách đoàn, mở
rộng kết nối hàng không, đặc biệt là các đường bay thẳng tới những điểm đến du
lịch mới”.
Ngoài ra, nhu cầu về dịch vụ chuyên biệt tăng mạnh. Điều này đòi hỏi hệ thống vận hành phải nâng cấp theo hướng cá nhân hóa và đa ngôn ngữ. "Về bản chất, khách Nga hiện nay đang chuyển dịch sang nhóm khách trung và cao cấp, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm độc đáo, riêng tư và có chiều sâu văn hóa", ông Phạm Hà, CEO công ty Lux Group, nói.
