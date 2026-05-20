Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay, thị trường Nga nổi lên là điểm sáng với mức tăng gần 300%, tiếp nối đà phục hồi mạnh từ năm trước và vượt xa nhiều thị trường châu Âu khác...

Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 593.000 lượt khách Nga, đưa Nga trở thành một trong những thị trường nguồn lớn nhất. Còn báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), xét về số lượng chuyến đi, Việt Nam lọt top 10 điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ quốc gia này trong quý 1/2026.

Con số tăng trưởng này một phần do mức cơ sở so sánh thấp của quý 1/2025 (các chuyến bay charter từ Nga đến Việt Nam chỉ khởi động vào tháng 3/2025). Thêm vào đó, nhiều du khách Nga đã chuyển hướng chuyến đi sang Việt Nam, sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2/2026.

Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho biết doanh nghiệp ghi nhận lượng khách châu Âu, đặc biệt là khách Tây Âu và Bắc Âu, đặt tour Việt Nam hoặc hành trình kết hợp Đông Dương trong mùa đông - xuân vừa qua tăng khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, dòng khách Nga quay trở lại mạnh mẽ với các tour nghỉ dưỡng biển dài ngày tại Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc. Đây là nhóm khách có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì công suất dịch vụ du lịch trong giai đoạn thấp điểm của thị trường nội địa.

Ông Anh Vũ nhấn mạnh, khách châu Âu thường có xu hướng đi du lịch cao điểm từ quý 4 năm trước đến hết quý 1 năm sau, đặc biệt trong giai đoạn tháng 1 - 3 khi nhu cầu “trốn đông” tăng mạnh. Vì vậy, chiến lược hợp lý là khai thác mạnh khách Âu trong mùa đông, sau đó chuyển trọng tâm từ tháng 5 sang các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…

Theo nhiều khảo sát, tại Phú Quốc hay Cam Ranh, nhiều du kháchNga hiện đi theo các chuyến bay charter thường lựa chọn lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao và kết hợp thêm một số hành trình khám phá Việt Nam. Không thích di chuyển liên tục, nhóm khách này thường chỉ ghé 1 - 2 điểm đến nhưng dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng tại mỗi nơi. Điều này cho thấy xu hướng du lịch chậm và trải nghiệm sâu đang ngày càng rõ nét.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Tấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) cho biết: "Anex Tour Vietnam dự kiến sẽ đưa 251.430 lượt khách Nga và các nước CIS đến Việt Nam từ ngày 1/4 đến 31/10, trong đó có khoảng 183.270 lượt khách đến Khánh Hòa. Du khách dự kiến lưu trú trung bình từ 7 đến 14 đêm tại các khách sạn tiêu chuẩn 3 đến 5 sao".

Nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng duy trì ổn định nguồn khách từ khu vực này. Bà Đỗ Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega, cho biết, dù có những bất lợi do ảnh hưởng chiến tranh ở khu vực Trung Đông, mỗi tháng, công ty vẫn đón khoảng 5.000 - 6.000 khách Nga và các nước CIS đến Khánh Hòa.

Tương tự, Quảng Ninh gần đây cũng đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường du khách Nga. Nhiều đoàn famtrip, doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú.

Theo khảo sát nhanh của Lux Group, nhiều du khách Nga thích lựa chọn các chương trình thiết kế riêng (tailor-made), bao gồm hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Phân khúc du thuyền cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, với nhu cầu thuê tàu riêng hoặc đặt các hành trình 3 - 6 đêm, kết nối 2 - 3 vịnh (Hạ Long - Lan Hạ) trong một chuyến đi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết dự kiến trong quý 2 sẽ có những đoàn famtrip khoảng trên 100 những doanh nghiệp, đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Mới nhất, chiều 17/5 vừa qua, đoàn famtrip của Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp du lịch Nga đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo địa phương.

Theo đó, Quảng Ninh đã ký kết chương trình hợp tác thúc đẩy thị trường du lịch Nga, các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) với Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Công ty Lữ hành quốc tế Anex. Các bên đã thảo luận các giải pháp khai thác thị trường khách Nga với tour liên kết “Một cung đường – Hai điểm đến: Khánh Hòa và Quảng Ninh”.

Trong bối cảnh đó, bài toán nhân lực tiếng Nga được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ và khả năng giữ chân dòng khách quốc tế của du lịch Khánh Hòa, Quảng Ninh cũng như du lịch Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Hương Thủy, Quản lý Nhân sự Anex Việt Nam, cho biết hiện doanh nghiệp chỉ có khoảng 40 hướng dẫn viên sở hữu bằng quốc tế. Trong đó, hướng dẫn viên nói tiếng Nga chỉ có 12 người. Tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khiến các công ty lữ hành gặp khó trong việc tổ chức, điều phối đoàn khách cũng như đảm bảo chất lượng phục vụ trong bối cảnh lượng khách quốc tế liên tục tăng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp các phân khúc thị trường khác nhau. Đất nước Nga rất rộng lớn, đặc điểm, tâm lý, sở thích của khách du lịch ở các vùng khác nhau sẽ không đồng nhất. Công tác xúc tiến, quảng bá cho thị trường Nga cũng cần được đầu tư tương xứng, từ việc xúc tiến du lịch tại chỗ, tới việc tận dụng thế mạnh của mạng xã hội, quảng bá qua các website bằng tiếng Nga...

Phó Tổng Giám đốc lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà kiến nghị: “Để tiếp tục mở rộng thị phần khách Nga, đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương. Trong đó, cần xem xét tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cấp visa theo hình thức khách đoàn, mở rộng kết nối hàng không, đặc biệt là các đường bay thẳng tới những điểm đến du lịch mới”.

Ngoài ra, nhu cầu về dịch vụ chuyên biệt tăng mạnh. Điều này đòi hỏi hệ thống vận hành phải nâng cấp theo hướng cá nhân hóa và đa ngôn ngữ. "Về bản chất, khách Nga hiện nay đang chuyển dịch sang nhóm khách trung và cao cấp, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm độc đáo, riêng tư và có chiều sâu văn hóa", ông Phạm Hà, CEO công ty Lux Group, nói.