Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Triển khai các giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Gia Huy

22/09/2025, 11:41

Công điện số 169/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các bộ, ban, ngành cũng như địa phương cần phải quyết liệt hơn nữa thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của mình để việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay đạt hiệu quả...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

VẪN CÒN MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA QUYẾT LIỆT TRONG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 năm 2025, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 46,3% kế hoạch giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (40,4%), về số tuyệt đối cao hơn khoảng 135 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao 8 bộ, cơ quan và 22 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc 18 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao, 29 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định nếu có khuyết điểm do chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Việc giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, vì cùng một mặt bằng pháp lý nhưng có nơi giải ngân tốt, có nơi chưa tốt.

Những nơi giải ngân chưa tốt do kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số bộ, cơ quan, địa phương còn thiếu quyết liệt, thiếu quyết tâm chính trị, sợ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời; thiếu quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, các công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số địa phương còn chậm, chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân còn quan liêu, hạn chế; việc thiếu nguồn cung nguyên vật liệu chưa được khắc phục quyết liệt, hiệu quả. Năng lực một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế....

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TĂNG TỐC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân từng dự án theo từng tuần, tháng, quý và cả năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “thi công 3 ca 4 kíp”, “làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Tập trung thực hiện quyết liệt các kết luận, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư công, trong đó có việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, dự án chuyển tiếp giữa các cấp.

Đồng thời, cần kịp thời ổn định nhân sự, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư tại địa phương theo đúng quy định pháp luật; kiên quyết không để ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn.

Bộ Tài chính cần chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp chung, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2025 về: Việc điều chuyển vốn từ bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng quy định; phương án xử lý số vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2025 đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng quá thời hạn quy định không phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo quy định; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư công mà các bộ, ngành, địa phương báo cáo. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

13:19, 18/09/2025

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

08:38, 18/09/2025

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

16:03, 17/09/2025

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

Từ khóa:

đầu tư Đầu tư công Giải ngân vốn đầu tư công 2025 Giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Đọc thêm

Dự án nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn 6.400 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10/2025

Dự án nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn 6.400 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10/2025

Công trình hạ tầng giao thông trọng điểm này không chỉ giải quyết những hạn chế hiện hữu về an toàn giao thông mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Sắp khởi công khu du lịch gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sắp khởi công khu du lịch gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ngày 23/9/2025, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ chính thức được khởi công tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

ASEAN dần khẳng định vai trò trung tâm trong dòng chảy FDI toàn cầu

ASEAN dần khẳng định vai trò trung tâm trong dòng chảy FDI toàn cầu

ASEAN đang khẳng định vị thế trung tâm FDI bất chấp biến động toàn cầu, với dòng vốn quốc tế tiếp tục dịch chuyển mạnh mẽ vào khu vực. Trong đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến được nhà đầu tư tin tưởng nhờ môi trường chính sách ổn định và triển vọng tăng trưởng tích cực….

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Nhân dịp mở cửa tham quan Dinh thự Pháp tại TP.HCM, Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhấn mạnh ba ưu tiên trọng tâm trong bối cảnh quan hệ Pháp – Việt có nhiều hướng phát triển mới…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy