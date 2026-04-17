Thứ Sáu, 17/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP.HCM sắp có “Thành phố nước - Thuỷ liệu” đầu tiên do liên danh Nhật - Việt phát triển

Tuấn Sơn

17/04/2026, 13:17

Liên danh phát triển dự án Monrei Saigon vừa được công bố, gồm Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, với tỷ lệ sở hữu lần lượt 56%, 24% và xấp xỉ 20%. Dự án được định vị là “Thành phố Nước - Thuỷ liệu” (Urban Hydrotherapy City) đầu tiên tại Việt Nam.

Phối cảnh kỹ thuật dự án Monrei Saigon.

Theo đó, sự tham gia của Mitsubishi Corporation cùng Tokyu Land Corporation và Phát Đạt cũng chính thức được xác lập, đánh dấu bước khởi động cho dự án sắp ra mắt tại Đông Bắc TP.HCM.

Trước đó, Mitsubishi Corporation đã đầu tư và tham gia phát triển nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại Việt Nam như Vinhomes Ocean Park và The Manor Central Park tại Hà Nội, Vinhomes Grand Park tại TP.HCM. Sự hiện diện liên tục này cho thấy cam kết dài hạn của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở ngày càng cạnh tranh về chất lượng sống và phong cách thiết kế khác biệt, Monrei Saigon được phát triển theo concept Urban Hydrotherapy City, trong đó vai trò của nước được nâng từ cảnh quan trở thành một cấu phần cốt lõi của hạ tầng.

Theo định hướng này, nước hiện diện trong dự án qua ba lớp giá trị. Thứ nhất, nước góp phần điều hòa vi khí hậu và thúc đẩy quá trình tái tạo năng lượng trong môi trường đô thị. Thứ hai, nước đóng vai trò là ngôn ngữ thiết kế chủ đạo, định hình cấu trúc cảnh quan và các không gian mở. Thứ ba, nước trở thành nền tảng của hệ tiện ích thủy liệu, tích hợp các trải nghiệm thư giãn, vận động và phục hồi vào đời sống hằng ngày.

Hệ tiện ích của dự án được thiết kế xoay quanh cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, với các hạng mục như onsen, jacuzzi, steam, sauna, cùng các trải nghiệm vận động dưới nước như aqua gym, aquatonic pool và mạng lưới không gian cảnh quan gắn với yếu tố nước.

Việc phát triển Monrei Saigon theo mô hình Urban Hydrotherapy City không chỉ đơn thuần là một hướng tiếp cận về thiết kế, mà còn mở ra một tư duy mới trong quy hoạch đô thị, nơi nước được tích hợp toàn diện vào định hướng phát triển dự án nhằm nâng cao chất lượng sống tổng thể, để cư dân có thể tái tạo năng lượng ngay tại nơi ở.

Dự án có quy mô khoảng 1,8 ha, gồm hơn 2.684 sản phẩm căn hộ. Monrei Saigon tọa lạc trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc hành lang phát triển phía Đông Bắc TP.HCM, khu vực đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng mạnh. Nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở chất lượng cao dành cho giới chuyên gia, quản lý và doanh nhân tại khu vực này cũng đang gia tăng rõ rệt.

Liên danh phát triển dự án gồm Mitsubishi Corporation, một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư tích hợp hàng đầu Nhật Bản với mạng lưới hoạt động tại hơn 90 quốc gia; Tokyu Land Corporation, đơn vị có hơn 60 năm kinh nghiệm trong phát triển bất động sản; cùng Phát Đạt, nhà phát triển bất động sản Việt Nam am hiểu sâu sắc thị trường nội địa.

Dự án còn có sự đồng hành của Big Four, đơn vị tư vấn chiến lược trong vai trò cố vấn phát triển dự án, tham gia tư vấn chiến lược sản phẩm, định vị concept, thiết kế và thương mại hóa. Sự tham gia của đơn vị này cho thấy dự án được chuẩn bị theo hướng bài bản và có hệ thống ngay từ giai đoạn đầu.

Monrei Saigon đã thu hút hơn 70 đối tác phân phối chiến lược, chứng minh mức độ quan tâm tích cực từ thị trường. Với liên danh phát triển quốc tế, concept rõ ràng và định vị chiến lược chưa từng có, dự án được kỳ vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực sống mới tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Monrei Saigon do Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Phát Đạt đồng phát triển. Với sự đồng hành của đơn vị tư vấn chiến lược Big Four, dự án được triển khai theo mô hình Urban Hydrotherapy City đầu tiên tại Việt Nam. Monrei Saigon được định vị là không gian sống tiêu chuẩn cao cao dành cho cộng đồng cư dân hiện đại tại hành lang FDI năng động phía Đông Bắc TP.HCM. Dự án dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào tháng 5/2026.

Từ khóa:

Monrei Saigon

Phân khúc bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng trong quý 1/2026 ghi nhận cả nguồn cung và giao dịch đều giảm so với quý 4/2025, cho thấy thị trường có dấu hiệu chậm lại sau giai đoạn trước đó…

Quốc lộ 1A mở rộng cùng mạng lưới giao thông liên kết vùng đang tái định hình cấu trúc hạ tầng khu Nam Hà Nội. Trong bức tranh đó, những dự án nằm tại các điểm giao chiến lược - nơi đa trục kết nối hội tụ được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp, tiêu biểu như Rivea Residences tại khu vực Vĩnh Hưng.

Tại VEGA CITY, nơi văn hóa, nghệ thuật và giải trí giao thoa, du khách sẽ tìm thấy những "điểm chạm" cảm xúc đầy chiều sâu thay vì một kỳ nghỉ đơn thuần. Quần thể đô thị biển này góp phần định hình một mô hình điểm đến với trải nghiệm tích hợp, đa lớp và hệ sinh thái đa dạng bên vịnh.

Không đơn thuần là một khu nhà ở, Hanoi Oriental được quy hoạch đa lớp thông minh, nơi mỗi lớp không gian đều được “may đo” để dung hòa nhịp sống đô thị và sự riêng tư, hướng đến chuẩn sống tinh tế và giá trị bền vững.

Thành phố Hà Nội vừa thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1/2026...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy