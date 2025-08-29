TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Các xã, phường, đặc khu tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Trong văn bản số 4858/SXD-QLN&TTBĐS vừa ban hành, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Văn bản 4858 nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Sở Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai, thực hiện chỉ đạo nêu trên; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đồng thời, đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố đã được quy định tại điều 150 Luật Nhà ở năm 2023; điều 84, điều 85 và khoản 8 điều 95 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ; điều 28 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 05/2024/TTBXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng nhắc nhở các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về yêu cầu đối với thành viên ban quản trị nhà chung cư, cũng như các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, cư dân đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện, tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng cứu hộ, thoát nạn đối với cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; việc bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy... nhằm bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy trong nhà chung cư theo quy định.

Sở Xây dựng lưu ý rằng trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có văn bản báo cáo, kèm chính kiến và hồ sơ liên quan để Sở cùng phối hợp giải quyết, hay tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.

Báo cáo gần đây của Phòng Phát triển đô thị trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã cho biết TP.HCM hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước thời điểm 1975. Trong đó, có 16 chung cư có kết quả kiểm định cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) cần di dời, tháo dỡ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân đang cư ngụ. Trong số này, có 9/16 chung cư đã hoàn tất di dời với 534 hộ dân (7/9 chung cư đã tháo dỡ); 3/16 chung cư đang di dời dở dang với 150/386 hộ dân; 4/16 chung cư chưa di dời. Tổng cộng đến nay đã di dời 684/1.194 hộ dân.

Mặc dù có tiến triển, song Sở Xây dựng Thành phố cũng nhận định rằng chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà choSung cư trên địa bàn còn chậm. Nguyên nhân là do chủ trương của Thành phố khi triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chủ yếu là huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Chính phủ đề ra cơ chế thu hút nhà đầu tư tham gia thông qua việc tăng chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và miễn tiền sử dụng đất.

Việc thiếu sự thống nhất giữa các loại quy hoạch đã khiến các định hướng phát triển của TP.HCM không ăn khớp giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực. (Ảnh minh họa)

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, vào tháng 6/2025, Sở Xây dựng Thành phố đã có văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố về việc rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc do mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch. Theo đó, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị tại TP.HCM hiện tồn tại nhiều điểm chưa thống nhất, gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng trước khi có Luật Quy hoạch 2017, TP.HCM có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội riêng và quy hoạch chung xây dựng đô thị. Hiện nay, hai quy hoạch này vẫn chưa đồng bộ, vênh nhau về mục tiêu và đặc biệt là khung thời gian nghiên cứu.

Việc thiếu sự thống nhất này, cùng với sự chồng chéo giữa quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch đô thị, đã khiến các định hướng phát triển của TP.HCM không ăn khớp giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực và khó khăn cho quản lý. Đặc biệt, quy hoạch vùng TP.HCM (tức Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) phê duyệt năm 2018 cũng có nội dung định hướng chưa được tích hợp hiệu quả vào các quy hoạch TP.HCM.