Trang chủ Bất động sản

TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Hoài Niệm

29/08/2025, 06:00

Các xã, phường, đặc khu tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Ảnh minh họa
TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Ảnh minh họa

Trong văn bản số 4858/SXD-QLN&TTBĐS vừa ban hành, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Văn bản 4858 nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Sở Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai, thực hiện chỉ đạo nêu trên; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đồng thời, đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố đã được quy định tại điều 150 Luật Nhà ở năm 2023; điều 84, điều 85 và khoản 8 điều 95 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ; điều 28 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 05/2024/TTBXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng nhắc nhở các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về yêu cầu đối với thành viên ban quản trị nhà chung cư, cũng như các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, cư dân đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện, tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng cứu hộ, thoát nạn đối với cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; việc bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy... nhằm bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy trong nhà chung cư theo quy định.

Sở Xây dựng lưu ý rằng trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có văn bản báo cáo, kèm chính kiến và hồ sơ liên quan để Sở cùng phối hợp giải quyết, hay tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.

Báo cáo gần đây của Phòng Phát triển đô thị trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã cho biết TP.HCM hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước thời điểm 1975. Trong đó, có 16 chung cư có kết quả kiểm định cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) cần di dời, tháo dỡ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân đang cư ngụ. Trong số này, có 9/16 chung cư đã hoàn tất di dời với 534 hộ dân (7/9 chung cư đã tháo dỡ); 3/16 chung cư đang di dời dở dang với 150/386 hộ dân; 4/16 chung cư chưa di dời. Tổng cộng đến nay đã di dời 684/1.194 hộ dân.

Mặc dù có tiến triển, song Sở Xây dựng Thành phố cũng nhận định rằng chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà choSung cư trên địa bàn còn chậm. Nguyên nhân là do chủ trương của Thành phố khi triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chủ yếu là huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Chính phủ đề ra cơ chế thu hút nhà đầu tư tham gia thông qua việc tăng chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và miễn tiền sử dụng đất.

Việc thiếu sự thống nhất giữa các loại quy hoạch đã khiến các định hướng phát triển của TP.HCM không ăn khớp giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực. (Ảnh minh họa)
Việc thiếu sự thống nhất giữa các loại quy hoạch đã khiến các định hướng phát triển của TP.HCM không ăn khớp giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực. (Ảnh minh họa)

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, vào tháng 6/2025, Sở Xây dựng Thành phố đã có văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố về việc rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc do mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch. Theo đó, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị tại TP.HCM hiện tồn tại nhiều điểm chưa thống nhất, gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng trước khi có Luật Quy hoạch 2017, TP.HCM có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội riêng và quy hoạch chung xây dựng đô thị. Hiện nay, hai quy hoạch này vẫn chưa đồng bộ, vênh nhau về mục tiêu và đặc biệt là khung thời gian nghiên cứu.

Việc thiếu sự thống nhất này, cùng với sự chồng chéo giữa quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch đô thị, đã khiến các định hướng phát triển của TP.HCM không ăn khớp giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực và khó khăn cho quản lý. Đặc biệt, quy hoạch vùng TP.HCM (tức Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) phê duyệt năm 2018 cũng có nội dung định hướng chưa được tích hợp hiệu quả vào các quy hoạch TP.HCM.

Xây dựng nghị quyết phân loại đô thị phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp

06:05, 28/08/2025

Xây dựng nghị quyết phân loại đô thị phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

14:09, 26/08/2025

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

14:43, 25/08/2025

TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

an toàn phòng cháy chữa cháy cải tạo chung cư di dời chung cư cũ quản lý nhà chung cư Sở Xây dựng TP.HCM

Lựa chọn đầu tư của các chuyên gia quốc tế tạo sức hút cho Flamingo Golden Hill

Lựa chọn đầu tư của các chuyên gia quốc tế tạo sức hút cho Flamingo Golden Hill

Không chỉ là một sự thay đổi về bản đồ hành chính, “Ninh Bình mới” đang định hình một hành lang kinh tế - du lịch - công nghiệp trọng điểm phía Nam Hà Nội. Với chính sách cam kết dòng tiền ổn định, Flamingo Golden Hill đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát động Giải thưởng Bất động sản lần hai

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát động Giải thưởng Bất động sản lần hai

Kế thừa thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất, chiều 28/8/2025, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai.

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Thị trường bất động sản quý 2/2025 phục hồi rõ nét nhưng không đồng đều. Hà Nội ghi nhận biến động mạnh ở đất nền, trong khi phía Nam bứt phá về nguồn cung và thị trường cho thuê xuất hiện những điểm sáng tại các tỉnh vệ tinh…

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 mới đây cho biết việc triển khai các dự án đang rất chậm.

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…

