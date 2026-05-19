Các nhà mạng Trung Quốc bắt đầu tính cước theo token AI

Hạ Chi

19/05/2026, 07:29

Hai nhà mạng Trung Quốc China Telecom và China Unicom hiện đang cung cấp các gói dịch vụ AI tính phí theo token dành cho người dùng...

Ảnh minh hoạ.

Nếu hàng thập kỷ qua, ngành viễn thông chủ yếu thu phí người dùng di động qua cước gọi và dữ liệu di động (gigabyte), thì nay, dưới tác động của AI, các tập đoàn viễn thông Trung Quốc cũng đang bắt đầu cung cấp đơn vị dịch vụ mới - token AI, theo South China Morning Post.

Theo đó, mới đây, China Telecom đã công bố loạt gói cước AI tính theo token, hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng phổ thông đến lập trình viên và doanh nghiệp, theo thông tin đăng tải trên ứng dụng của hãng.

Đối với người dùng cá nhân, các gói cơ bản phục vụ nhu cầu hàng ngày có giá khởi điểm từ 9,9 nhân dân tệ (khoảng 1,45 USD) mỗi tháng cho 10 triệu token. Những gói cao hơn có mức giá và dung lượng tăng dần, lên tới 49,9 nhân dân tệ cho 80 triệu token.

Trong khi đó, các gói dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ lập trình, triển khai AI agent và các tác vụ chuyên sâu hơn, có giá dao động từ 39,9 đến 299,9 nhân dân tệ mỗi tháng, đi kèm hạn mức từ 15 triệu đến 250 triệu token.

Token AI là đơn vị cơ bản dùng để đo lượng văn bản, mã lệnh hoặc dữ liệu mà mô hình AI xử lý hoặc tạo ra. Nếu như xem video trực tuyến sẽ tiêu tốn megabyte dữ liệu, thì mỗi lần yêu cầu chatbot AI viết bài luận, sửa lỗi mã nguồn hay tạo hình ảnh cũng sẽ “ngốn” một lượng token nhất định.

Một token thường tương đương khoảng 4 ký tự. Theo cách hình dung phổ biến, 1 triệu token có độ dài tương đương toàn bộ series Harry Potter. Với những ngôn ngữ như tiếng Trung, một ký tự thậm chí có thể bị tách thành hai hoặc ba token. Còn với các tác vụ xử lý hình ảnh độ phân giải cao, mô hình AI có thể phải tiêu tốn từ vài trăm đến hơn 1.000 token cho mỗi lần xử lý.

China Telecom cho biết các gói token này được tích hợp cùng mô hình AI riêng của hãng là TeleChat, đồng thời hỗ trợ nhiều hệ thống AI phổ biến của bên thứ ba như GLM-5 của Zhipu AI hay DeepSeek-V3.2. Người dùng cũng có thể mua thêm các dịch vụ bổ trợ như tăng cường kết nối mạng hoặc bảo mật an ninh mạng.

Trong khi đó, kể từ tháng 4, China Mobile đã triển khai các gói AI tại một số tỉnh thành. Chẳng hạn, tại tỉnh Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc, nhà mạng này đang cung cấp gói 7,5 triệu token với mức giá 15 nhân dân tệ mỗi tháng.

Các nhà mạng lớn của Trung Quốc đang tìm cách biến token thành đơn vị tính phí quen thuộc giống như dữ liệu di động trước đây, dù hiện mới triển khai ở quy mô khu vực.

Trong khi các doanh nghiệp viễn thông đóng vai trò như những “nhà phân phối”, cung cấp quyền truy cập tới nhiều mô hình AI khác nhau, các công ty phát triển AI tại Trung Quốc cũng đang trực tiếp thương mại hóa mô hình của mình thông qua nhiều gói dịch vụ.

DeepSeek là một ví dụ. Công ty này hiện tính phí 0,02 nhân dân tệ cho mỗi triệu token dữ liệu lưu đệm (cached data), và có thể thu tới 2 nhân dân tệ cho mỗi triệu token đầu ra mới được tạo bởi mô hình V4-Flash.

Chiến lược thương mại hóa token của Trung Quốc xuất hiện vào thời điểm nhu cầu sử dụng AI tại Trung Quốc tăng trưởng bùng nổ. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 3 vừa qua, nước này ghi nhận hơn 140 nghìn tỷ lượt gọi token mỗi ngày, tăng gấp 1.000 lần so với đầu năm 2024.

Nhà mạng nào đang dẫn đầu tốc độ mạng di động 5G?

Xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học, VNeID

Giao dịch Tiền di động có hạn mức tối đa 100 triệu đồng/tháng

Từ cộng sự thân thiết đến "đối thủ không đội trời chung"

Nhà nước sẽ là "người mua đầu tiên" với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện

Danh mục 100 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển mới

Myanmar đề xuất án tù chung thân cho tội lừa đảo tiền điện tử

Robot hình người tự phân loại 65.000 bưu kiện trong suốt 50 giờ

