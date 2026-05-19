Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả công vụ nhờ trí tuệ nhân tạo
Nguyễn Thuấn
19/05/2026, 08:50
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động hành chính công vụ thông qua các chương trình tập huấn chuyên sâu, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp…
Ngày 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với Trường
Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về ứng dụng trí tuệ
nhân tạo (AI) trong quản lý, lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị tập trung vào hai chuyên đề gồm “Trí tuệ nhân tạo và
những vấn đề cốt lõi trong hoạt động hành chính” và “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong lĩnh vực hành chính công vụ: từ cơ bản đến nâng cao”. Nội dung tập huấn kết
hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy tính cá nhân.
Tại chương trình, các học viên được hướng dẫn nhiều kỹ năng
thiết thực trong khai thác và ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý, điều hành;
hỗ trợ tham mưu, xử lý dữ liệu, soạn thảo văn bản, phân tích báo cáo cũng như
nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thông qua hoạt động tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức được bổ sung kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI vào thực tiễn công việc, góp
phần thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng
yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà
Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, AI không chỉ là công cụ công nghệ mà đang trở thành
“chìa khóa” thay đổi phương thức quản trị xã hội, hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công
chức nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.
Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, việc ứng dụng AI góp phần hiện đại
hóa tư duy phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch, khách
quan trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, AI giữ vai trò trung tâm
trong hệ sinh thái dữ liệu, hỗ trợ vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông
minh (IOC) và các nền tảng số của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đội ngũ giảng viên tập
trung truyền đạt kiến thức thực tiễn, hướng dẫn cụ thể để học viên có thể áp dụng
ngay vào công việc. Đồng thời, các học viên cần phát huy tinh thần chủ động,
tích cực trao đổi, thực hành nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng AI trong thực tiễn
công tác.
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn
2026-2030, Hà Tĩnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số là động lực trọng tâm cho tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và dữ liệu.
Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu
tư, thu hút nhân lực chất lượng cao; đổi mới cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm giải quyết các vấn đề trọng
tâm, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ
trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các
giải pháp xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số an toàn, thông minh;
phấn đấu duy trì chỉ số chuyển đổi số trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả
nước, đồng thời đưa kinh tế số chiếm từ 15-20% GRDP.
Ngành khoa học và công nghệ tỉnh cũng xác định nhiều nhiệm vụ
trọng tâm như phát triển kho dữ liệu dùng chung (DataHub) kết nối liên thông với
các cơ sở dữ liệu quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành
thông minh; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; đẩy mạnh đổi mới
sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là
công nghệ số trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Cùng với đó, Hà Tĩnh sẽ phát triển hệ thống kiểm định, truy
xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng theo hướng hiện đại, số hóa; hỗ trợ
doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, từng bước tham gia
sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
