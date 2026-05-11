Rác thải xây dựng đang tăng mạnh, gần chạm mốc 10 triệu tấn/năm
Hằng Anh
11/05/2026, 16:09
Việt Nam đang đối mặt với thách thức lượng chất thải rắn xây dựng tăng mạnh trong những năm qua, từ 1,9 triệu tấn (năm 2010) lên khoảng 9,6 triệu tấn (năm 2025). Tuy nhiên, điều này mở ra tiềm năng cơ hội xử lý, tái chế; đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển các loại vật liệu xanh; khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế và tái tạo…
Việt Nam đang có tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế
nhanh chóng với rất nhiều hoạt động xây dựng diễn ra, đặc biệt là tại các thành
phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh... Các hoạt động như xây mới, cải tạo, phá
dỡ các tòa nhà và công trình tạo ra một lượng lớn phế thải xây dựng.
CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN CHIẾM 20-25% TỔNG LƯỢNG CHẤT THẢI ĐÔ THỊ
Điển hình như tại Hà Nội, cùng với tốc độ phát triển đô thị
và xây dựng hạ tầng, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh ngày càng lớn. Hiện
nay, với số lượng lớn khu chung cư cũ và hàng loạt công trình nhà ở, công trình
giao thông, khu đô thị mới... đang được triển khai xây mới, cải tạo, sửa chữa,
đều tạo ra nguồn phát sinh chất thải rắn xây dựng khổng lồ.
Theo đánh giá, khối lượng chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội
năm 2024 ước đạt khoảng 2.098 tấn/ngày, chiếm 25% tổng chất thải rắn sinh hoạt
phát sinh. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể lên đến 3.400 tấn/ngày.
Tại hội thảo về vật liệu xanh vừa diễn ra, PGS.TS Văn Viết
Thiên Ân, Trưởng khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh
Việt Nam đang đối mặt với lượng chất thải rắn xây dựng gia tăng nhanh chóng,
chiếm 10- 12% tổng lượng chất thải đô thị (với khoảng 60.000 tấn/ngày), thậm
chí lên tới 20-25% tại các đô thị lớn.
Thống kê cho thấy khối lượng chất thải rắn xây dựng tăng từ
1,9 triệu tấn (năm 2010) lên khoảng 9,6 triệu tấn (năm 2025), trong đó thành phần
chủ yếu gồm bê tông, gạch, vữa, đất và bùn thải (70- 90%).
Theo TS Ân “điều này cho thấy tiềm năng lớn trong tái chế và
tái sử dụng làm vật liệu xây dựng. Việc tận dụng phế thải phá dỡ công trình là
giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải
và thúc đẩy phát triển bền vững”.
Tuy nhiên, ông Ân cho rằng quá trình này hiện nay vẫn gặp
nhiều rào cản như chất lượng vật liệu tái chế chưa ổn định, thiếu phân loại tại
nguồn, chi phí xử lý và vận chuyển cao, cùng với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn
chưa đồng bộ…
Không những thế, hiện nay, thị trường còn tâm lý e ngại, ưu
tiên vật liệu truyền thống, trong khi công nghệ sản xuất còn hạn chế và thiếu
cơ chế hỗ trợ kinh tế hiệu quả. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các bên liên quan vẫn
chưa chặt chẽ.
HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG VẬT LIỆU TÁI CHẾ VÀ TÁI TẠO, PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XANH
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu,
phát triển vật liệu xây dựng xanh là xu thế tất yếu.
Theo đó, để thúc đẩy phát triển vật
liệu xanh, cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi (thuế, tỷ lệ sử
dụng), đồng thời áp dụng các công cụ kinh tế như thuế tài nguyên, thuế carbon
nhằm hạn chế vật liệu truyền thống. Nhà nước cần tăng cường giám sát thực thi, hỗ trợ doanh nghiệp
đầu tư công nghệ, phát triển hệ thống phân loại và chuỗi cung ứng vật liệu tái
chế. Đồng thời, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hợp tác công - tư và nâng cao nhận
thức xã hội trong sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế.
Ngoài ra, việc sử dụng vật liệu thay thế như cát nhiễm mặn
kết hợp tro bay, nước mặn và cốt sợi GFRP cho công trình ven biển là hướng đi
triển vọng, giúp giảm khai thác cát tự nhiên và tận dụng phế thải công nghiệp.
Chia sẻ điều này, bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Môi trường nhấn mạnh, một
trong những yếu tố cốt lõi của xây dựng bền vững là sử dụng vật liệu xanh, bao
gồm sử dụng nguyên liệu tái tạo, chất thải, giảm phát thải C02, tiết kiệm năng
lượng, nước, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.
Trên thế giới, xu hướng giảm tiêu thụ năng lượng trong các
công trình bằng cách sử dụng vật liệu từ nguồn tài nguyên tái tạo; vật liệu
thân thiện với sức khỏe con người. Sử dụng vật liệu cách âm, vật liệu sinh học,
phân hủy sinh học được quan tâm. Đặc biệt sử dụng công nghệ và vật liệu thông
minh trở thành xu hướng.
Tại thị trường Việt Nam, xu hướng sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu xanh, vật liệu tái chế, vật liệu phát thải thấp, vật liệu cách âm, vật liệu không hoặc ít gây hại cho sức khỏe con người ngày càng phổ biến.
Đặc biệt, việc tái chế và tái sử dụng vật liệu cũng đang trở
thành xu hướng tại Việt Nam. Sử dụng các vật liệu tái chế như tro xỉ, chất thải,
vật liệu phá dỡ công trình để làm nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng giảm
khai thác tài nguyên và lượng phế thải ngày càng được chú trọng hơn.
Bà Tâm cho rằng giải pháp và chiến lược cần thiết là hoàn
thiện các tiêu chuẩn, xây dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích sử dụng vật liệu
tái chế và tái tạo. Xây dựng các công cụ quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển
vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế, vật liệu mới.
Cùng với đó là xây dựng hạ tầng tái chế chất thải, hạ tầng
kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vật liệu xanh, vật liệu
tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế, vật liệu mới để nhà sản xuất, người
tiêu dùng lựa chọn cho phù hợp.
Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này trong đó có Nghị định quản lý Vật liệu
xây dựng thay thế Nghị định số 09/2021/NĐ-CP; Thông tư quản lý chất lượng sản
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thay thế cho Thông tư số 10/2024/TT-BXD.
Điểm đáng chú ý trong dự thảo nghị định thay thế là định hướng
xây dựng khung quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo hướng gắn với chuyển
đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng,
giảm phát thải và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Về lâu dài, đây sẽ là nền tảng quan trọng để tạo môi trường
pháp lý minh bạch, ổn định hơn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát
triển vật liệu mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh và mở rộng thị trường cho
các sản phẩm vật liệu xây dựng có chất lượng, có trách nhiệm môi trường cao
hơn.
