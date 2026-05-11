Rác thải xây dựng đang tăng mạnh, gần chạm mốc 10 triệu tấn/năm

Hằng Anh

11/05/2026, 16:09

Việt Nam đang đối mặt với thách thức lượng chất thải rắn xây dựng tăng mạnh trong những năm qua, từ 1,9 triệu tấn (năm 2010) lên khoảng 9,6 triệu tấn (năm 2025). Tuy nhiên, điều này mở ra tiềm năng cơ hội xử lý, tái chế; đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển các loại vật liệu xanh; khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế và tái tạo…

Khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng gây ra áp lực lên việc quản lý cũng như tác động tiêu cực đến môi trường. Ảnh minh họa

Việt Nam đang có tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với rất nhiều hoạt động xây dựng diễn ra, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh... Các hoạt động như xây mới, cải tạo, phá dỡ các tòa nhà và công trình tạo ra một lượng lớn phế thải xây dựng.

CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN CHIẾM 20-25% TỔNG LƯỢNG CHẤT THẢI ĐÔ THỊ

Điển hình như tại Hà Nội, cùng với tốc độ phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh ngày càng lớn. Hiện nay, với số lượng lớn khu chung cư cũ và hàng loạt công trình nhà ở, công trình giao thông, khu đô thị mới... đang được triển khai xây mới, cải tạo, sửa chữa, đều tạo ra nguồn phát sinh chất thải rắn xây dựng khổng lồ.

Theo đánh giá, khối lượng chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội năm 2024 ước đạt khoảng 2.098 tấn/ngày, chiếm 25% tổng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể lên đến 3.400 tấn/ngày.

Tại hội thảo về vật liệu xanh vừa diễn ra, PGS.TS Văn Viết Thiên Ân, Trưởng khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh Việt Nam đang đối mặt với lượng chất thải rắn xây dựng gia tăng nhanh chóng, chiếm 10- 12% tổng lượng chất thải đô thị (với khoảng 60.000 tấn/ngày), thậm chí lên tới 20-25% tại các đô thị lớn.

Lượng chất thải rắn xây dựng gia tăng nhanh chóng, chiếm 10- 12% tổng lượng chất thải đô thị. Ảnh minh họa

Thống kê cho thấy khối lượng chất thải rắn xây dựng tăng từ 1,9 triệu tấn (năm 2010) lên khoảng 9,6 triệu tấn (năm 2025), trong đó thành phần chủ yếu gồm bê tông, gạch, vữa, đất và bùn thải (70- 90%).

Theo TS Ân “điều này cho thấy tiềm năng lớn trong tái chế và tái sử dụng làm vật liệu xây dựng. Việc tận dụng phế thải phá dỡ công trình là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững”.

Tuy nhiên, ông Ân cho rằng quá trình này hiện nay vẫn gặp nhiều rào cản như chất lượng vật liệu tái chế chưa ổn định, thiếu phân loại tại nguồn, chi phí xử lý và vận chuyển cao, cùng với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa đồng bộ…

Không những thế, hiện nay, thị trường còn tâm lý e ngại, ưu tiên vật liệu truyền thống, trong khi công nghệ sản xuất còn hạn chế và thiếu cơ chế hỗ trợ kinh tế hiệu quả. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các bên liên quan vẫn chưa chặt chẽ.

HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG VẬT LIỆU TÁI CHẾ VÀ TÁI TẠO, PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XANH

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, phát triển vật liệu xây dựng xanh là xu thế tất yếu.

Theo đó, để thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi (thuế, tỷ lệ sử dụng), đồng thời áp dụng các công cụ kinh tế như thuế tài nguyên, thuế carbon nhằm hạn chế vật liệu truyền thống. Nhà nước cần tăng cường giám sát thực thi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ, phát triển hệ thống phân loại và chuỗi cung ứng vật liệu tái chế. Đồng thời, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hợp tác công - tư và nâng cao nhận thức xã hội trong sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế.

Ngoài ra, việc sử dụng vật liệu thay thế như cát nhiễm mặn kết hợp tro bay, nước mặn và cốt sợi GFRP cho công trình ven biển là hướng đi triển vọng, giúp giảm khai thác cát tự nhiên và tận dụng phế thải công nghiệp.

Chia sẻ điều này, bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Môi trường nhấn mạnh, một trong những yếu tố cốt lõi của xây dựng bền vững là sử dụng vật liệu xanh, bao gồm sử dụng nguyên liệu tái tạo, chất thải, giảm phát thải C02, tiết kiệm năng lượng, nước, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Trên thế giới, xu hướng giảm tiêu thụ năng lượng trong các công trình bằng cách sử dụng vật liệu từ nguồn tài nguyên tái tạo; vật liệu thân thiện với sức khỏe con người. Sử dụng vật liệu cách âm, vật liệu sinh học, phân hủy sinh học được quan tâm. Đặc biệt sử dụng công nghệ và vật liệu thông minh trở thành xu hướng.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu xanh, vật liệu tái chế, vật liệu phát thải thấp, vật liệu cách âm, vật liệu không hoặc ít gây hại cho sức khỏe con người ngày càng phổ biến.

Đặc biệt, việc tái chế và tái sử dụng vật liệu cũng đang trở thành xu hướng tại Việt Nam. Sử dụng các vật liệu tái chế như tro xỉ, chất thải, vật liệu phá dỡ công trình để làm nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng giảm khai thác tài nguyên và lượng phế thải ngày càng được chú trọng hơn.

Bà Tâm cho rằng giải pháp và chiến lược cần thiết là hoàn thiện các tiêu chuẩn, xây dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế và tái tạo. Xây dựng các công cụ quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế, vật liệu mới.

Cùng với đó là xây dựng hạ tầng tái chế chất thải, hạ tầng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế, vật liệu mới để nhà sản xuất, người tiêu dùng lựa chọn cho phù hợp.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này trong đó có Nghị định quản lý Vật liệu xây dựng thay thế Nghị định số 09/2021/NĐ-CP; Thông tư quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thay thế cho Thông tư số 10/2024/TT-BXD.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo nghị định thay thế là định hướng xây dựng khung quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo hướng gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Về lâu dài, đây sẽ là nền tảng quan trọng để tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định hơn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển vật liệu mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh và mở rộng thị trường cho các sản phẩm vật liệu xây dựng có chất lượng, có trách nhiệm môi trường cao hơn.

Xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tái sử dụng chất thải xây dựng

Thiết kế tuần hoàn và vật liệu xanh là "chìa khóa" cho công trình bền vững

Vật liệu xanh - xu hướng của công trình hiện đại

Điện mặt trời dạng cắm đang tăng trưởng mạnh, bùng nổ ở nhiều quốc gia

Dù không thể thay thế các giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn, điện mặt trời dạng cắm là một bổ sung vừa mang lại lợi ích tài chính rõ ràng cho người dùng vừa mở ra cánh cửa tham gia cho hàng triệu hộ gia đình trong bối cảnh căng thẳng năng lượng. Loại thiết bị này đã bùng nổ tại Đức và tăng trưởng mạnh tại các nước Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Mỹ…

Khởi tố vụ án xả chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Ba bị can liên quan cũng đã bị khởi tố, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc...

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...

Phạt nặng các hành vi vi phạm, lấn chiếm, sử dụng môi trường rừng trái quy định

Từ ngày 25/6/2026, các hành vi lấn chiếm rừng bị phạt tới 80 triệu đồng. Mức phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng...

Tiếp tục đề xuất miễn thủ tục ĐTM cho dự án khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất phương án miễn thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho toàn bộ các dự án khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

