Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Luật sửa đổi 10 Luật gỡ vướng thủ tục hành chính

Nhĩ Anh

29/05/2026, 07:28

Các luật được đề xuất sửa đổi tập trung vào thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, qua đó đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân...

Trong đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi 10 luật có Luật Địa chất và Khoáng sản. Ảnh minh họa
Trong đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi 10 luật có Luật Địa chất và Khoáng sản. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự kiến, 10 luật được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: Luật Tài nguyên nước; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Thú y; Luật Thủy sản; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều.

Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ không nằm trong danh sách sửa đổi lần này.

Theo đó, ở lĩnh vực khoáng sản, dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 26 của Luật Địa chất và khoáng sản theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được xem xét, chấp thuận việc thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trong trường hợp cần thiết trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp phép.

Đáng chú ý, quy định mới của dự thảo áp dụng cả với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điều này được kỳ vọng sẽ rút ngắn quy trình thủ tục, tăng tính chủ động cho địa phương trong xử lý các dự án phát sinh trên thực tế.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế xử lý đối với các khu vực biển chưa xác định ranh giới quản lý hành chính hoặc nằm ngoài ranh giới quản lý của các tỉnh, thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có địa giới hành chính gần nhất với khu vực đề nghị sẽ là cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cũng tại dự thảo Luật đã đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trong Luật Chăn nuôi.

Theo dự thảo, thẩm quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận sẽ được giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn. Quy định này được đánh giá là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, giảm tải cho cơ quan trung ương và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu riêng, thẩm quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu quốc tế và hoạt động xuất khẩu.

Dự thảo cũng đơn giản hóa thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận. Khi có thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ sản xuất hoặc địa chỉ trụ sở, tổ chức, cá nhân chỉ cần gửi tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đến cơ quan được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao quản lý lĩnh vực chăn nuôi và thú y để cập nhật thông tin.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, dự thảo đồng thời tăng cường cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. Theo đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ bị thu hồi nếu bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung; cơ sở không còn đáp ứng điều kiện sản xuất theo quy định; có hành vi vi phạm pháp luật buộc phải thu hồi giấy phép; không thực hiện yêu cầu giám sát duy trì điều kiện sản xuất của cơ quan có thẩm quyền hoặc tự đề nghị thu hồi.

Nếu được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự án Luật sửa đổi sẽ góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ và tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn tới.

Theo đánh giá, các nội dung sửa đổi lần này vừa hướng tới cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, vừa nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao trách nhiệm, tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước. 

Việc đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi 10 luật xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo các nghị quyết nêu trên, Chính phủ có trách nhiệm trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại 13 luật hiện hành, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quỹ thời gian còn lại là rất ngắn, trong khi việc xây dựng đồng thời 13 dự án luật riêng lẻ sẽ khó bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ cũng như yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh đó, phương án xây dựng một dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được xem là giải pháp phù hợp và khả thi hơn.

Cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính về Nông nghiệp và Môi trường

11:02, 21/05/2026

Cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính về Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành Nông nghiệp và Môi trường

10:34, 01/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành Nông nghiệp và Môi trường

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong 15 Luật thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường

08:10, 19/09/2025

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong 15 Luật thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cắt giảm thủ tục đề xuất sửa luật điều kiện đầu tư kinh doanh Luật Đất đai Luật Địa chất và Khoáng sản Luật sửa đổi 10 luật nông nghiệp Nghị quyết số 206/2025/QH15 phân cấp địa phương Thủ tục hành chính

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn trong năm 2026...

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hoà carbon và phát triển bền vững, việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái carbon xanh dương không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế.

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc, thay thế xăng RON95 truyền thống. Đây không phải quyết định đột ngột, mà lộ trình đã được xây dựng từ năm 2012 và trải qua nhiều bước thử nghiệm...

Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu

Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu

Trong hơn một thập kỷ, châu Âu đã dẫn đầu thế giới về phát triển năng lượng sạch. Nhưng khi điện gió và điện mặt trời tăng mạnh, một thách thức mới đang nổi lên: châu Âu không còn thiếu điện xanh, mà thiếu khả năng lưu trữ điện để ổn định hệ thống năng lượng…

Quảng Trị đối thoại với nông dân, tháo gỡ khó khăn phát triển nông nghiệp xanh

Quảng Trị đối thoại với nông dân, tháo gỡ khó khăn phát triển nông nghiệp xanh

Trước những khó khăn về chi phí sản xuất, đầu ra nông sản và phát triển nông nghiệp sạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp lắng nghe, đối thoại với nông dân để tìm giải pháp tháo gỡ, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lương thưởng 1 năm của CEO Mỹ bằng thu nhập 200 năm của nhân viên

Thế giới

2

Doanh nghiệp không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp phải tự trả quyền lợi cho người lao động

Dân sinh

3

Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”

Tài chính

4

Thẩm định chính sách Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh

Dân sinh

5

Siết chặt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy