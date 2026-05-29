Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Luật sửa đổi 10 Luật gỡ vướng thủ tục hành chính

Các luật được đề xuất sửa đổi tập trung vào thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, qua đó đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự kiến, 10 luật được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: Luật Tài nguyên nước; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Thú y; Luật Thủy sản; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều.

Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ không nằm trong danh sách sửa đổi lần này.

Theo đó, ở lĩnh vực khoáng sản, dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 26 của Luật Địa chất và khoáng sản theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được xem xét, chấp thuận việc thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trong trường hợp cần thiết trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp phép.

Đáng chú ý, quy định mới của dự thảo áp dụng cả với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điều này được kỳ vọng sẽ rút ngắn quy trình thủ tục, tăng tính chủ động cho địa phương trong xử lý các dự án phát sinh trên thực tế.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế xử lý đối với các khu vực biển chưa xác định ranh giới quản lý hành chính hoặc nằm ngoài ranh giới quản lý của các tỉnh, thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có địa giới hành chính gần nhất với khu vực đề nghị sẽ là cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cũng tại dự thảo Luật đã đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trong Luật Chăn nuôi.

Theo dự thảo, thẩm quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận sẽ được giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn. Quy định này được đánh giá là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, giảm tải cho cơ quan trung ương và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu riêng, thẩm quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu quốc tế và hoạt động xuất khẩu.

Dự thảo cũng đơn giản hóa thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận. Khi có thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ sản xuất hoặc địa chỉ trụ sở, tổ chức, cá nhân chỉ cần gửi tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đến cơ quan được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao quản lý lĩnh vực chăn nuôi và thú y để cập nhật thông tin.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, dự thảo đồng thời tăng cường cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. Theo đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ bị thu hồi nếu bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung; cơ sở không còn đáp ứng điều kiện sản xuất theo quy định; có hành vi vi phạm pháp luật buộc phải thu hồi giấy phép; không thực hiện yêu cầu giám sát duy trì điều kiện sản xuất của cơ quan có thẩm quyền hoặc tự đề nghị thu hồi.

Nếu được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự án Luật sửa đổi sẽ góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ và tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn tới.

Theo đánh giá, các nội dung sửa đổi lần này vừa hướng tới cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, vừa nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao trách nhiệm, tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi 10 luật xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo các nghị quyết nêu trên, Chính phủ có trách nhiệm trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại 13 luật hiện hành, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quỹ thời gian còn lại là rất ngắn, trong khi việc xây dựng đồng thời 13 dự án luật riêng lẻ sẽ khó bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ cũng như yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh đó, phương án xây dựng một dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được xem là giải pháp phù hợp và khả thi hơn.