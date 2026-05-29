TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn trong năm 2026...

Theo kế hoạch 219/KH-UBND vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành, Thành phố đặt mục tiêu trọng tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và ngoại kiểm chất lượng nước sạch nhằm bảo đảm việc chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thành phố đồng thời đặt mục tiêu kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Ngoài việc kiểm tra định kỳ 100% đơn vị cấp nước, thành phố cũng yêu cầu thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất đối với tất cả trường hợp có nghi ngờ về chất lượng nước, khi xảy ra sự cố môi trường, có phản ánh của người dân hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Song song đó, toàn bộ đơn vị sử dụng nước trên địa bàn sẽ được lập danh sách, quản lý và theo dõi để đánh giá nguy cơ ô nhiễm.

Hai nhóm đối tượng trọng tâm được đưa vào diện kiểm tra thường xuyên gồm các đơn vị cấp nước và các đơn vị sử dụng nước có bể chứa trung gian như chung cư, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và cơ sở sản xuất - kinh doanh sử dụng nước cho sinh hoạt.

Đối với đơn vị cấp nước, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện nội kiểm chất lượng nước theo đúng tần suất, thông số và vị trí lấy mẫu; việc thử nghiệm các thông số nhóm A, nhóm B theo quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT; hồ sơ công bố hợp quy; quy trình súc xả, khử trùng, bảo trì hệ thống cấp nước; cũng như phương án xử lý sự cố và bảo đảm cấp nước an toàn liên tục.

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu ưu tiên kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước như khu vực cuối mạng lưới cấp nước, nơi áp lực nước thấp, khu vực từng có mẫu nước không đạt chuẩn, khu vực ven biển có nguy cơ xâm nhập mặn, khu vực gần nguồn thải hoặc nơi chưa có hệ thống cấp nước ổn định.

Bên cạnh hệ thống cấp nước tập trung, TP.Hồ Chí Minh cũng tăng cường giám sát các khu vực và hộ gia đình còn tự khai thác nước phục vụ sinh hoạt. UBND các phường, xã, đặc khu được giao phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách khu vực, cụm dân cư và hộ gia đình sử dụng nguồn nước tự khai thác.

Một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là xác định các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao để đưa vào diện giám sát trọng điểm. Đó là những nơi gần nguồn thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi, nghĩa trang, bãi rác hoặc kênh rạch ô nhiễm; khu vực ngập úng, vùng ven biển có nguy cơ xâm nhập mặn; khu vực khai thác nước dưới đất kéo dài hoặc từng xuất hiện tình trạng nước có màu, mùi, vị bất thường.

Khi kết quả kiểm tra hoặc ngoại kiểm cho thấy mẫu nước không đạt quy chuẩn, cơ quan chức năng phải nhanh chóng xác định nguyên nhân, yêu cầu khắc phục và triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước an toàn cho người dân.

Với các trường hợp thông số vi sinh vật không đạt, đơn vị liên quan phải khẩn trương kiểm tra nguyên nhân, lấy mẫu thử nghiệm lại và đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trường hợp kết quả vẫn không đạt sau khi khắc phục, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh triển khai phương án cấp nước an toàn, đồng thời ban hành khuyến cáo sử dụng nước phù hợp cho người dân.