Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững
Tùng Dương
28/05/2026, 16:19
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hoà carbon và phát triển bền vững, việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái carbon xanh dương không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế.
Ngày 28/5, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
(UNDP), Đại sứ quán Anh và Diễn đàn Kinh
tế Thế giới đã khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương (NBCAP)
và Họp Nhóm công tác triển khai Chương trình NBCAP Việt Nam lần thứ nhất. Sự kiện
khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng
tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng biến đổi khí hậu.
Tại cuộc họp, các chuyên gia tập trung thảo luận về cơ chế
phối hợp liên ngành và xác định các định hướng ưu tiên cho quá trình triển khai NBCAP. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tới
vai trò của các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong bảo tồn, phục hồi
các hệ sinh thái carbon xanh dương và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng
ven biển.
TIỀM NĂNG, GIÁ TRỊ LỚN
TỪ HỆ SINH THÁI CARBON XANH DƯƠNG
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, biến
đổi khí hậu không còn là thách thức của tương lai mà đã và đang tác động trực
tiếp tới mọi mặt phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Chúng ta đang chứng
kiến những tác động của nước biển dâng, xâm nhập mặn, suy giảm đa dạng sinh học
biển, xói lở bờ biển và các hiện tượng thời tiết cực đoan”.
Ông Thành cho rằng những tác động đó không chỉ ảnh hưởng tới
môi trường tự nhiên mà còn trực tiếp đe dọa đến sinh kế, an ninh lương thực, an
ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của hàng triệu người, đặc biệt là những
người dân ven biển.
Trong bối cảnh đó, các hệ sinh thái carbon xanh dương như rừng
ngập mặn, thảm cỏ biển và vùng đất ngập nước ven biển đang ngày càng được cộng
đồng quốc tế nhìn nhận là một trong những giải pháp dựa vào thiên nhiên hiệu quả
nhất để ứng phó với biến đổi khí hậu;
Các hệ sinh thái này được ghi nhận là nguồn lực chiến lược, đóng
vai trò như lá chắn tự nhiên, giúp bảo vệ cộng đồng ven biển trước các rủi ro
khí hậu như lũ lụt, nước biển dâng và xói lở bờ biển. Việc gìn giữ, phục hồi hệ
sinh thái còn hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, bảo tồn đa
dạng sinh học và góp phần thực hiện các mục tiêu khí hậu của Việt Nam.
Carbon xanh dương là carbon được hấp thụ và lưu trữ trong
các hệ sinh thái biển và ven biển như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều
ven biển. Nghiên cứu khoa học cho thấy các hệ sinh thái này có thể hấp thụ carbon
trung bình cao gấp 2-4 lần và khả năng lưu trữ tổng thể có thể gấp tới 10 lần
so với rừng trên cạn, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ bờ
biển, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sinh kế cho cộng đồng ven biển.
Chia sẻ điều này, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường
trú UNDP tại Việt Nam chỉ rõ “carbon xanh dương đã và đang thu hút sự chú ý
ngày càng tăng trên toàn cầu. Trên thực tế, nhiều quốc gia ở trong đó có Việt
Nam mới đang ở trong giai đoạn khởi đầu để tìm hiểu cách có thể biến những ý tưởng
trở thành hoạt động thực tiễn trong hệ thống quản trị, hoạt động đầu tư cũng
như những mô hình thực tiễn.
Việt Nam với đường bờ biển dài, hệ sinh thái carbon xanh dương
của Việt Nam, trong đó có rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và vùng ngập nước ven biển
đóng vai trò rất quan trọng trong sinh kế cũng như là bảo vệ vùng bờ biển cho đất
nước, đồng thời có tiềm năng thu hút đầu tư môi trường, đóng góp cho mục tiêu phát
triển kinh tế bền vững. Không những thế, điều này còn đem lại khả năng chống chịu
bền bỉ trước những cú sốc về môi trường.
Với nhà nông, đó là một vườn ươm để phát triển và thu
hoạch thủy sản, là một nguồn thu nhập quan trọng. Với chính quyền địa phương, đây là một lá chắn, tấm khiên sống, một vùng đệm để bảo vệ các công trình giao
thông, hạ tầng, nhà cửa khỏi những cơn bão, gió lớn tàn phá. Đối với nhà đầu tư
tư nhân, nơi đây mở ra tiềm năng thu giữ carbon rất tốt. Với Việt Nam, đây
là một cái bước rất quan trọng để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
NỀN TẢNG PHỐI HỢP, HUY
ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO BẢO TỒN, PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI CARBON XANH DƯƠNG
Việt Nam đang đứng trước một cơ hội quan trọng để xây dựng mô
hình hành động về carbon xanh dương dựa trên những ưu tiên quốc gia. Trong thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng nhiều chính sách
triển khai các chương trình, sáng kiến liên quan đến bảo tồn biển, phục hồi rừng
ngập mặn, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy tăng trưởng carbon thấp.
Tuy
nhiên, các sáng kiến liên quan đến carbon xanh dương tại Việt Nam hiện vẫn còn
phân tán giữa nhiều chương trình, lĩnh vực và cơ quan quản lý khác nhau, trong
khi việc huy động nguồn lực tài chính và kỹ thuật còn hạn chế.
Trong bối cảnh đó, chương trình NBCAP được triển khai dựa
trên Ý định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WEF vào tháng
10/2025, cùng Quyết định số 1706/QĐ-BNNMT ngày 12/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường về thành lập Nhóm công tác triển khai Chương trình NBCAP
Việt Nam. Chương trình được triển khai với sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc
Anh thông qua WEF và Ban Thư ký do UNDP chủ trì.
NBCAP Việt Nam là nền tảng phối hợp liên ngành, đa bên nhằm
huy động tri thức, tài chính và đổi mới sáng tạo cho công tác bảo tồn và phục hồi
hệ sinh thái carbon xanh dương, quản lý bền vững tài nguyên biển, ven biển. Nền
tảng này hướng tới thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tăng cường khả
năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu.
Thứ trưởng Lê Công Thành hy vọng trong thời gian tới, nhóm
công tác NBCAP sẽ làm đầu mối điều phối và kết nối các sáng kiến có liên quan đến
carbon xanh dương tại Việt Nam, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ,
ngành, địa phương, các đối tác phát triển. Cùng với đó hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất
cơ chế, chính sách và các giải pháp thúc đẩy bảo vệ, phục hồi và phát triển các
hệ sinh thái carbon xanh dương, đồng thời thúc đẩy lồng ghép nội dung này vào
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc gia.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của NBCAP trong tăng cường huy động
nguồn lực tài chính xanh, thúc đẩy hợp tác công tư và tiếp cận các cơ chế tài
chính, khí hậu, thị trường carbon và đầu tư bền vững, kết nối tri thức, chia sẻ
dữ liệu, kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý tài
nguyên biển và hệ sinh thái ven biển.
Cùng với đó thúc đẩy sự tham gia của cộng
đồng địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm bảo đảm các sáng kiến
mang lại lợi ích hài hòa giữa môi trường, kinh tế và xã hội.
Theo Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, NBCAP
không đơn thuần là một sáng kiến mới, mà là nền tảng điều phối giữa cơ quan Nhà
nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng tháo gỡ những thách thức
hiện nay.
Còn ông Alfredo Giron, Giám đốc Chương trình Đại dương, Diễn
đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng Chương trình Đối tác hành động carbon xanh
dương tại Việt Nam được thành lập là cột mốc thể hiện vai trò dẫn dắt của quốc
gia trong thúc đẩy hành động khí hậu và ghi nhận các hệ sinh thái ven biển như
một hạ tầng tự nhiên cốt lõi nhằm nâng cao khả năng thích ứng, duy trì sinh kế
và tăng trưởng bền vững.
WEF mong muốn tiếp tục hỗ trợ chia sẻ tri thức,
thúc đẩy hợp tác công- tư và tăng cường liên kết quốc tế nhằm nhân rộng các giải
pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến carbon xanh dương tại Việt
Nam.
