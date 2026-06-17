Thứ Tư, 17/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

TP.Hồ Chí Minh tái định vị mạng lưới phân phối nông sản qua chợ đầu mối

Thiên Ân

17/06/2026, 07:33

Hàng ngàn tấn rau củ, trái cây, thủy sản và thực phẩm tươi sống từ các vùng sản xuất vẫn đều đặn hằng đêm được đưa về TP.Hồ Chí Minh trước khi tiếp tục phân phối đến chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và bếp ăn tập thể… để đến tay người tiêu dùng. Mặc dù vậy, không khó để nhận thấy, hệ thống chợ đầu mối đang đứng trước yêu cầu tái định vị vai trò trong mạng lưới phân phối nông sản của thành phố...

Chợ đầu mối Thủ Đức hiện tiếp nhận khoảng 3.500 tấn hàng hóa mỗi ngày.
Chợ đầu mối Thủ Đức hiện tiếp nhận khoảng 3.500 tấn hàng hóa mỗi ngày.

Khi không gian đô thị được mở rộng và yêu cầu quản lý chuỗi cung ứng ngày càng cao, hệ thống chợ đầu mối không thể tiếp tục vận hành theo cơ chế cũ cả về quy mô lẫn cấu trúc chiều sâu; nhất là sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh, hình thành TP.Hồ Chí Minh mới với diện tích địa lý lớn hơn, dân số tăng từ 10 triệu người lên 16 triệu người.

ĐIỂM HỘI TỤ QUAN TRỌNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM

Trong nhiều năm qua, ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức đã trở thành những đầu mối phân phối thực phẩm lớn nhất của TP.Hồ Chí Minh. Đó cũng là những “điểm hội tụ” của chuỗi cung ứng thực phẩm lớn nhất của thành phố.

Theo số liệu ngành Công Thương TP.Hồ Chí Minh, mỗi đêm hệ thống này tiếp nhận từ 7.000 - 8.500 tấn hàng hóa các loại. Từ đây, nguồn hàng tiếp tục được phân phối đến hàng ngàn điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm tươi sống của thị trường.

Riêng chợ đầu mối Thủ Đức hiện tiếp nhận khoảng 3.500 tấn hàng hóa mỗi ngày, trong khi chợ đầu mối Hóc Môn duy trì lượng hàng từ 2.300 - 2.500 tấn/ngày. Những con số này cho thấy chợ đầu mối từ lâu đã vượt ra khỏi vai trò của một địa điểm giao dịch truyền thống để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sau sáp nhập, quy mô địa bàn và thị trường tiêu dùng của TP.Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng. Không chỉ phục vụ người dân tại khu vực trung tâm, mạng lưới phân phối còn phải đáp ứng nhu cầu của các khu vực mới với phạm vi rộng hơn, đa dạng hơn về cơ cấu dân cư và hoạt động kinh tế.

Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống chợ đầu mối phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc điều tiết nguồn cung, bảo đảm lưu thông hàng hóa và duy trì ổn định thị trường.

Bên cạnh yêu cầu về sản lượng, chất lượng hàng hóa cũng trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng. Các chương trình truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin sản phẩm đang khiến vai trò của chợ đầu mối không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán đơn thuần.

HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM PHÂN PHỐI HIỆN ĐẠI HƠN

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường thực phẩm hiện nay là sự phát triển mạnh của hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử.

Nếu như trước đây phần lớn hàng hóa từ chợ đầu mối được phân phối cho tiểu thương tại các chợ truyền thống, thì hiện nay nguồn hàng còn phục vụ các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và các nền tảng giao hàng trực tuyến.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực vận hành của các chợ đầu mối theo hướng chuyên nghiệp hơn. Không chỉ là nơi tập kết hàng hóa, các đầu mối phân phối ngày càng cần bổ sung các chức năng như bảo quản lạnh, sơ chế, kiểm định chất lượng, quản lý dữ liệu và kết nối thông tin thị trường.

Đối với TP.Hồ Chí Minh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm tiêu thụ lớn nhất phía Nam và là điểm hội tụ của các luồng hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Mỗi ngày, hàng ngàn tấn nông sản từ các vùng sản xuất được vận chuyển về thành phố, tạo nên một mạng lưới cung ứng có quy mô thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Trong bối cảnh đó, hoạt động hậu cần trở thành yếu tố hỗ trợ ngày càng quan trọng cho hoạt động của chợ đầu mối. Từ hệ thống kho lạnh, vận tải chuyên dụng đến ứng dụng công nghệ trong quản lý hàng hóa, các yếu tố này góp phần giảm chi phí lưu thông, hạn chế thất thoát sau thu hoạch và nâng cao hiệu quả của toàn chuỗi cung ứng.

Song song đó, việc đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc đang mở ra khả năng kết nối chặt chẽ hơn giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng. Khi dữ liệu về nguồn gốc, vận chuyển và kiểm định được số hóa, chợ đầu mối có thể trở thành trung tâm thông tin của thị trường nông sản thay vì chỉ là nơi giao nhận hàng hóa.

Trong dài hạn, quá trình hiện đại hóa này không nhằm thay thế vai trò của chợ đầu mối mà hướng tới nâng cao năng lực của hệ thống phân phối hiện hữu. Từ những đầu mối tập kết hàng hóa truyền thống, các chợ đầu mối đang từng bước trở thành trung tâm điều phối nguồn cung, góp phần bảo đảm an ninh thực phẩm cho một đô thị hơn 16 triệu dân. 

Khi yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hiệu quả logistics ngày càng cao, hệ thống chợ đầu mối nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới phân phối nông sản của TP.Hồ Chí Minh, nhưng theo mô hình hiện đại và gắn kết hơn với toàn bộ chuỗi cung ứng.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam và bài toán tái cấu trúc, đa dạng hóa thị trường

15:43, 13/06/2026

Xuất khẩu rau quả Việt Nam và bài toán tái cấu trúc, đa dạng hóa thị trường

Nhập khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 12,6%

10:54, 12/06/2026

Nhập khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 12,6%

Ngành rau quả Việt nam: Tăng mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, chuẩn hóa vùng trồng

11:04, 12/06/2026

Ngành rau quả Việt nam: Tăng mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, chuẩn hóa vùng trồng

Từ khóa:

chợ đầu mối TP.Hồ Chí Minh chuỗi cung ứng thực phẩm hệ thống bán lẻ hiện đại hiện đại hóa hệ thống phân phối thị trường tiêu dùng TP.Hồ Chí Minh Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Đọc thêm

Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi và tài chính xanh

Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi và tài chính xanh

Hai sáng kiến được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam...

VCCI đề xuất 11 kiến nghị định lượng hóa hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VCCI đề xuất 11 kiến nghị định lượng hóa hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VCCI đề xuất định lượng hóa cụ thể mức hỗ trợ về tỷ lệ, trần, thời hạn trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Việc phân tách chính sách theo đặc thù ngành nghề và xóa bỏ quy định chung chung sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, tạo “bệ phóng” thực chất cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển…

Phát động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Phát động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác, mà còn tạo điều kiện để thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp cận rộng rãi hơn...

778 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Đài Loan

778 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Đài Loan

Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...

VEAM: Bứt phá vững mạnh giữa thách thức của ngành cơ khí

VEAM: Bứt phá vững mạnh giữa thách thức của ngành cơ khí

Ngày 15/6/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Thế giới

2

Thuê bao 5G toàn cầu tăng trưởng mạnh, vượt mốc 3 tỷ

Kinh tế số

3

Phát động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thị trường

4

Tổ chức trong nước tiếp tục gom ròng

Chứng khoán

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải nói đúng sự thật, trúng vấn đề và bằng trách nhiệm

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy