Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026
Nhĩ Anh
18/04/2026, 09:04
Dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25- 50%. Tình trạng này kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026- 2027. Các địa phương cần đề phòng các đợt mưa cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất và những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp trên Biển Đông...
Ngày 17/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn báo
cáo gửi Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc thông tin hiện tượng
El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước.
Theo dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu, hệ thống
ENSO đang chuyển từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển
sang El Nino trong giai đoạn từ tháng 6- 8/2026, với xác suất 80- 90%; sau đó, có
thể tiếp tục phát triển, đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Thậm
chí không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20- 25%)
trong các tháng cuối năm và kéo dài sang năm 2027, công văn nêu rõ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại Việt Nam, điều kiện
khô nóng đã xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, với số ngày nắng nóng gia tăng sớm
hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ
biến từ 10- 40% trên phạm vi cả nước; dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực
sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây được xem là dấu hiệu
cảnh báo sớm nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa.
Dự báo trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch
bản, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng
gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay
trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với
mức giảm phổ biến từ 25- 50%. Đồng thời, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm.
Nguồn nước trên các lưu vực sông được dự báo tiếp tục suy giảm.
Tại các hồ chứa lớn, đặc biệt trên hệ thống sông Đà, tổng lượng dòng chảy từ
tháng 5 đến tháng 7/2026 có thể thiếu hụt từ 10- 25% so với trung bình nhiều
năm, nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước do lượng dòng chảy từ
ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt mưa trong nước, tiềm ẩn nguy
cơ ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy
ra hạn hán và xâm nhập mặn, nhất là tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng
bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026- 2027; tình trạng thiếu nước có thể diễn
ra trên diện rộng trong những tháng đầu năm 2027.
Đáng chú ý, trong các kỳ El Nino, dù tổng lượng mưa giảm, vẫn
có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn gây
lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị.
Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên
Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn
bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt
là tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm;
kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công
tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.
