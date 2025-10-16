TP.Hồ Chí Minh yêu cầu sớm công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành sớm công bố, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm chính sách hỗ trợ cụ thể và áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính; khẩn trương triển khai hàng loạt các biện pháp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mạnh phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng phương tiện năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Các đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng và ban hành kế hoạch hành động về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố, phải hoàn thành trong tháng 11/2025. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định lộ trình cụ thể để triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn, hoàn thành trong quý IV-2025.

Sở này cũng có trách nhiệm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường theo hướng thống nhất, tự động, hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng bộ, kết nối được về hệ thống quan trắc môi trường quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; hoàn thành trong quý III-2026.

Cùng với đó là tổ chức quan trắc, giám sát chất lượng môi trường; trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá diễn biến chất lượng, đề xuất ban hành các quy định, tiêu chuẩn môi trường ở địa phương ở mức nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia. Mục đích nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt tại các khu vực ô nhiễm nặng hay có mật độ dân cư cao trong trường hợp cần thiết theo quy định; hoàn thành trong quý I-2026.

Sẽ hạn chế hoạt động của xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải dưới mức khí thải và thí điểm hạn chế lưu thông phương tiện dưới tiêu chuẩn khí thải trên đường Rừng Sác.

UBND Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công Thương xây dựng đề án và chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, khu dân cư; hoàn thành trong quý I-2026.

UBND TP.Hồ Chí Minh lưu ý các sở ngành được giao nhiệm vụ phải công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp thực hiện.

Đồng thời yêu cầu nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường... Sở Xây dựng hoàn thành các nội dung trên trước ngày 5/12/2025.

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nêu rõ, Thành phố sẽ triển khai mô hình vùng phát thải thấp. Theo đó, trong giai đoạn đầu (dự kiến năm 2026), vùng phát thải thấp sẽ được triển khai tại khu vực trung tâm thành phố, và thí điểm hạn chế lưu thông các xe dưới chuẩn khí thải trên đường Rừng Sác (đoạn từ phà Bình Khánh đến đường Duyên Hải, Cần Giờ).

Giai đoạn này sẽ hạn chế hoạt động của xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải dưới mức khí thải và thí điểm hạn chế lưu thông phương tiện dưới tiêu chuẩn khí thải trên đường Rừng Sác. Các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, cùng xe công vụ, xe ưu tiên hoặc xe được cấp phép đặc biệt, sẽ được phép lưu thông trong khu vực này.

Vùng phát thải thấp trung tâm thành phố bao gồm một vành đai giới hạn bởi 15 cầu và 20 tuyến đường.

Giai đoạn từ 2027 - 2030, Thành phố sẽ kiểm định khí thải xe máy trên diện rộng. Thành phố sẽ hạn chế các phương tiện ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mô tô, xe máy dưới tiêu chuẩn khí thải mức 2 lưu thông khu vực trung tâm. Đồng thời mở rộng khu vực hạn chế đến các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An.

Giai đoạn tiếp theo (sau năm 2030), sẽ mở rộng vùng phát thải thấp sang vành đai 1, bao gồm các khu vực quận, huyện cũ gồm Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, quận 6, 8, 11, Bình Tân và Bình Chánh. Ở giai đoạn này, dự kiến có khoảng 200 vị trí sẽ lắp đặt camera ANPR (tự động nhận dạng biển số xe) trong toàn thành phố. Các vị trí lắp đặt cụ thể sẽ căn cứ vào mức ô nhiễm không khí đo lường tại thời điểm đó.