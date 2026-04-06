Trách nhiệm người quản trị hội nhóm về các quy định an ninh trên không gian mạng

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ, vai trò của người quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những người này không chỉ đơn thuần là người điều hành, mà còn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động diễn ra trong nhóm của mình. Điều này đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt khi các hội nhóm có số lượng thành viên lớn và nội dung đa dạng.

Hiện nay, Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất định danh, xác thực chủ quản hội nhóm trên mạng xã hội. Điều này nhằm đảm bảo rằng người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A, Bộ Công an), nhấn mạnh rằng việc định danh tài khoản thông qua số điện thoại di động là xu hướng hiện nay. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý không gian mạng, giúp xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân.

Tuy nhiên, việc thực hiện định danh và quản lý các hội nhóm không hề đơn giản. Khi một hội nhóm có hàng trăm nghìn thành viên, việc kiểm soát nội dung trở nên khó khăn. Thực tế, nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Do đó, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm, cho phép người dùng đăng tải nội dung vi phạm, và không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Ngoài ra, người quản trị cần thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực. Việc xác thực định danh chủ quản hội nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, trong thời đại số hóa, trách nhiệm của người quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc điều hành mà còn phải đảm bảo an toàn thông tin và tuân thủ pháp luật. Việc định danh và xác thực chủ quản là bước đi cần thiết để bảo vệ không gian mạng, đồng thời tạo ra môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh cho mọi người.