Trạm dừng chân hạnh phúc sau ngưỡng tuổi trung niên

Tầng lớp tuổi trung niên thành đạt coi tư gia không chỉ là một tài sản lớn được xây đắp suốt nửa đời người, mà còn là niềm tự hào sở hữu những giá trị xúc cảm khó có thể đong đếm. Họ hướng đến những chốn an cư mang âm hưởng của cuộc sống đa sắc, gần gũi với thiên nhiên, cho tinh thần thư giãn, sức khỏe được nâng cao và năng lượng luôn tràn đầy.

SUM VẦY BÊN GIA ĐÌNH GIỮA KHÔNG GIAN SỐNG HIỆN ĐẠI

Tuổi trung niên, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, con người muốn được sống chậm lại để chiêm nghiệm nhiều hơn. Họ không còn hào hứng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài mà lựa chọn cách sống của riêng mình - tận hưởng những giá trị đích thực.

Được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, lấy giá trị bền vững làm tiêu chí, chọn tính cân bằng làm nền tảng, The Zei là sự lựa chọn thông thái cho tầng lớp thành đạt ở tuổi ngũ tuần.

Trước khi mua căn hộ tại The Zei để sống gần vợ chồng con trai, cô Ngọc Huyền và chồng chỉ mong muốn có một cuộc sống an nhàn, ngày đi làm, tối về được quây quần bên gia đình, con cháu.

Thế nhưng, từ khi trở thành cư dân của thành phố thẳng đứng The Zei, cô Huyền đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tư gia mới mở ra một lối sống hiện đại, mỗi ngày đều nhiều năng lượng, hào hứng, khác hẳn với nếp sống cũ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ở tuổi ngũ tuần.

Thiết kế căn hộ The Zei mang những đặc trưng điển hình của triết lý tối giản, với bố cục khoa học, hợp lý. Không gian sinh hoạt chung được ưu tiên, chiếm đến gần 40% diện tích căn hộ, kết hợp với việc loại bỏ dầm, cột trong kết cấu tổng thể, tạo nên sự thoáng đãng, tiện nghi, phù hợp là nơi giao lưu, gắn kết gia đình mỗi khi con cháu sum vầy, hội tụ.

Ban công rộng là nơi cô Huyền rất yêu thích vì được thỏa sức sáng tạo. Vợ chồng cô tự tay quy hoạch khu vực này thành một mảng vườn xanh nhỏ xinh để cùng nhìn ngắm mỗi ngày.

“The Zei đem đến cho cô một cuộc sống cân bằng, thư thái hơn. Không gian trong nhà thoáng đạt, nhiều ánh sáng nên tụi trẻ con rất thích xuống nhà ông bà chơi đùa. Muốn lên nhà thăm con cháu cũng tiện, bấm thang máy là xong. Sáng dậy sớm tập thiền, chiều đi làm về cùng chú đi bộ thể dục quanh khuôn viên toà nhà. Cuối tuần, cùng con cháu xuống thư viện đọc sách hoặc lên tầng 42 ngắm bộ tứ vườn xanh. Cuộc sống có nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn.” - Cô Huyền chia sẻ.

Không chỉ riêng cô Huyền, nhiều người lớn tuổi cũng tìm thấy niềm vui tại The Zei. Họ rất mong ngóng được cùng con cháu vui đùa, trải nghiệm tiện ích tại tầng 42. Tụi trẻ hồn nhiên khám phá vườn sinh vật học, ngắm sao trời tại vườn thiên văn, trong khi người lớn thong thả rảo bước quanh vườn dạo bộ. Cuối tuần, cả gia đình lại cùng nhau picnic giữa khuôn viên xanh để tình thân thêm gắn kết.

KHỎE THỂ CHẤT, VỮNG TÌNH THẦN GIỮA KHÔNG GIAN XANH

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc sống giữa những khoảng xanh giúp con người cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. Tại The Zei, yếu tố thiên nhiên được khai thác triệt để, vừa tạo tính thẩm mỹ cho không gian sống, lại giúp hỗ trợ đời sống tinh thần.

Tầm nhìn panorama không giới hạn phát huy tác dụng tuyệt đối trong việc thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Từ trên cao nhìn xuống, công viên hồ điều hòa thơ mộng rộng 18ha với khoảng xanh ngút ngàn, như một lá phổi thứ hai giúp cư dân hưởng trọn bầu không khí thoáng đãng, trong lành.

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc vận động với người trung tuổi, giúp chủ động phòng ngừa bệnh tật, duy trì lối sống năng động, trẻ trung, The Zei đã chú trọng đầu tư tiện ích và đem đến những dịch vụ đẳng cấp, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho cư dân.

Bể bơi nước mặn bốn mùa tốt cho sức khoẻ đầu tiên tại Mỹ Đình ở The Zei.

Đắm chìm trong làn nước mát lành tại bể bơi nước muối, cân bằng độ pH, không hoá chất độc hại, giúp cư dân trung niên trẻ hoá làn da, cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ ổn định nhịp tim và giải tỏa những áp lực, căng thẳng của cuộc sống. Kết hợp với không gian phòng thiền tầng 42 sẽ đem đến cho cư dân sự bình an, thư thái trong tâm hồn để tìm về điểm cân bằng hoàn hảo của cuộc sống.

Cuối mỗi ngày, phòng tắm xông hơi đá muối Himalaya có công dụng hỗ trợ cải thiện lưu thông khí huyết và giảm đau nhức, lưu thông khí huyết, đào thải độc tố qua da… sẽ là nơi cư dân tìm đến để thư giãn cơ bắp, cải thiện sức khoẻ và sống trẻ, sống khoẻ mạnh hơn.

VÀ NHỮNG NIỀM VUI ĐƯỢC GIAO LƯU, KẾT NỐI

Những người bạn tâm giao tuổi xế chiều được ví như mảnh ghép không thể thiếu cho bức tranh đa sắc của cuộc sống ở tuổi ngũ tuần.

Tại The Zei, hội các cư dân trung niên luôn hào hứng tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị, giúp các thành viên duy trì sự kết nối mật thiết với cộng đồng. Đánh cờ, bơi lội, chơi bóng bàn cùng những người hàng xóm đồng niên, hay giao lưu, luận bàn chuyện chính sự, xã hội... đã trở thành các hoạt động không thể thiếu.

Cân bằng cuộc sống với phòng thiền trên tầng 42.

“Trước đây sống ở nhà mặt đất, nhà nào cũng kín cổng cao tường. May mắn, khi chuyển về The Zei, từ các hoạt động tại không gian cộng đồng, tôi kết nối được với nhiều hàng xóm cùng sở thích. Giờ thì sau mỗi giờ làm, chúng tôi lại cùng hẹn nhau uống cốc bia, chơi bóng bàn, rất vui” - Chú Cao Trí, cư dân tại The Zei cho biết.

Với quy hoạch tiện ích đủ đầy, thuận tiện, không gian sống với nhiều hoạt động tốt cho sức khoẻ, đề cao tính kết nối cộng đồng, The Zei chính là mảnh ghép hoàn hảo cho những phút an dưỡng tuổi xế chiều của người ngũ niên chốn thị thành.

