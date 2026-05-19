Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

Đợt bán ở cổ phiếu dầu khí và các mã liên quan dữ dội hơn bình thường, đẩy nhiều mã xuống tới mức sàn. Đó là kết quả của hoạt động đầu cơ, lệnh vào lệnh ra đều rất dứt khoát. Mất nhóm trụ này, VNI sẽ gặp khó khăn lớn vì không rõ nhóm Vin sẽ “gồng” được đến đâu.

VIC và VHM cùng được đánh lên ngược hướng với diễn biến của nhóm dầu khí. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, ít nhất không khiến VNI bốc hơi hàng chục điểm để tạo nên sự hoảng loạn rộng hơn. Chỉ số đóng cửa giảm 0,78% cũng là khá nhẹ, nhưng vấn đề có thể nghiêm trọng hơn.

Hai trụ này đã có hơn một tuần dập dình tạo một vùng đỉnh tạm thời. Đó có thể là khoảng nghỉ để lên cao hơn nữa, cũng có thể không. Dầu khí cũng vậy, đợt xả lớn hôm nay có thể chỉ là giải tỏa áp lực cung tích lũy đang lớn, cũng có thể là một sự kết thúc nhịp đầu cơ. Hệ quả là VNI bị giằng co giữa các tác động thiếu chắc chắn từ trụ, trong khi vùng 1900-1920 đã giằng co gần hai tuần nay.

Mặc dù VNI không đại diện cho xu hướng của đa số cổ phiếu, nhưng lịch sử cho thấy chỉ số mất điểm mạnh thì tâm lý rất yếu và các cổ phiếu khác cũng bị tác động. Hôm nay tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm rất kém, chỉ 0,4/1. Tới 122 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó khoảng một nửa giảm vượt 2% là tổn thất lớn.

Thực ra tình hình cũng chưa đến nỗi bi quan nếu như “kịch bản tốt” xảy ra. Đó là nhịp xả ở nhóm dầu khí, ngân hàng chỉ là biến động một ngày, sau đó cân bằng lại. Cơ hội vẫn còn vì hàng xả hôm nay sẽ giải tỏa bớt áp lực. Dầu khí có lời tốt trong ngắn hạn, bị chốt là bình thường, chỉ có điều các tay chơi đầu cơ hành động quá dứt khoát. Ngân hàng ngắn hạn cũng chỉ có nhóm VCB, BID, CTG là tốt hơn phần còn lại.

Tuy nhiên đợt xả hôm nay cũng cho thấy các cơ hội đầu cơ đang được tận dụng ở mức độ quyết liệt, vào nhanh ra nhanh. Điều này sẽ khiến các cơ hội khác ít dần đi, tâm lý thận trọng gia tăng. Vừa rồi ngoài các mã liên quan đến dầu khí thì cơ hội cũng không bao nhiêu, phần lớn là lình xình. Dòng tiền sẽ khó tìm thấy cơ hội rõ ràng nào khác. Triển vọng là thanh khoản sẽ từ từ suy giảm trở lại trong những ngày tới.

Vẫn giữ quan điểm cơ hội lúc này chỉ là ngắn hạn, bảo toàn vốn quan trọng hơn. Đầu cơ thì nên đúng chất đầu cơ, không được để vị thế lãi thành lỗ, càng không nên cố gắng tìm kiếm bằng được một cơ hội thay thế. Phần lãi ở vị thế đầu cơ này rất dễ “trả cả vốn lẫn lời” ở vị thế khác chỉ vì tự tin quá mức hoặc cố gắng kiếm lời liên tục khi thị trường không thuận lợi.

Thị trường phái sinh hôm nay đánh rất có cảm giác, biến động nhanh. Lợi thế của gần đáo hạn là basis không chênh lệch nhiều. VN30 có tới 3 lần tạo đỉnh quanh 2041.xx, đều có setup Short chuẩn với ngưỡng cắt lỗ rõ ràng.

Kỳ hạn tháng 5 tính từ hôm 16/4 đến nay vẫn đang có lợi cho Long nhưng không nhiều. Khả năng duy trì VN30 là khó. Dòng tiền ở rổ VN30 vừa rồi cũng dồn nhiều vào dầu khí, ngân hàng, nhóm Vin, còn lại không mạnh. Nếu sự đồng thuận ở các trụ dẫn dắt kém đi thì triển vọng giảm là cao.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2027.45. Cản gần nhất ngày mai là 2031; 2041; 2051; 2062; 2071; 2081; 2091. Hỗ trợ 2015; 2001; 1983; 1969; 1956; 1945.

