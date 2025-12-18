Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.

Chiều 17/12, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, năm 2025 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Trần Thắng nêu rõ 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW của Bộ Chính trị, là Đảng bộ mới thành lập lần đầu tiên tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là Đảng bộ có quy mô lớn, có hệ thống cơ quan báo chí - xuất bản - truyền thông đa dạng, có sự tham gia của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp quần chúng rộng rãi. Đây là lực lượng có sức lan tỏa lớn trong xã hội, có khả năng định hướng dư luận, truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thắng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng và chế độ; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên". Với vị trí, chức năng đặc thù, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân", củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời góp phần trực tiếp vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng; xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên thành "chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng". Đổi mới phương thức truyền thông trên cả không gian thực và không gian số; biến cuộc thi thành hoạt động thường niên, có tính dẫn dắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong nội bộ.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, hệ thống báo chí - truyền thông, các tổ chức chính trị – xã hội và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận, các cấp ủy, cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn để tạo thành một hệ sinh thái thông tin thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, nhận diện sớm các vấn đề tư tưởng, kịp thời định hướng trong nội bộ.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, nêu gương, chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đảng bộ, cơ quan, tổ chức mình, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường niềm tin xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau 3 tháng triển khai, có gần 600 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc trong và ngoài Đảng bộ tham gia cuộc thi. Các tác phẩm bảo đảm yêu cầu về nội dung chính trị, tính lý luận, tính chiến đấu và hình thức thể hiện theo đúng thể lệ.

Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, bảo đảm tiêu chí về nội dung, hình thức, tính chiến đấu để tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 cấp Trung ương.

Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương đã lựa chọn, tuyên dương Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và 6 giải cho tác giả, nhóm tác giả có bài tham gia.

Tại chương trình, cuộc thi chính luận lần thứ II, năm 2026 trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã được phát động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương yêu cầu các cơ quan tham mưu, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai sâu rộng, đổi mới cách làm, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực; góp phần xây dựng "lá chắn tư tưởng" vững chắc trong toàn Đảng bộ; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.