Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 18/12/2025
Đỗ Như
18/12/2025, 10:29
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.
Chiều 17/12, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, năm 2025 đã được tổ chức tại Hà Nội.
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Trần Thắng nêu rõ 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW của Bộ Chính trị, là Đảng bộ mới thành lập lần đầu tiên tổ chức cuộc thi.
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là Đảng bộ có quy mô lớn, có hệ thống cơ quan báo chí - xuất bản - truyền thông đa dạng, có sự tham gia của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp quần chúng rộng rãi. Đây là lực lượng có sức lan tỏa lớn trong xã hội, có khả năng định hướng dư luận, truyền cảm hứng mạnh mẽ.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thắng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng và chế độ; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên". Với vị trí, chức năng đặc thù, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân", củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời góp phần trực tiếp vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.
Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng; xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên thành "chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng". Đổi mới phương thức truyền thông trên cả không gian thực và không gian số; biến cuộc thi thành hoạt động thường niên, có tính dẫn dắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong nội bộ.
Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, hệ thống báo chí - truyền thông, các tổ chức chính trị – xã hội và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận, các cấp ủy, cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn để tạo thành một hệ sinh thái thông tin thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, nhận diện sớm các vấn đề tư tưởng, kịp thời định hướng trong nội bộ.
Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, nêu gương, chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đảng bộ, cơ quan, tổ chức mình, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường niềm tin xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.
Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau 3 tháng triển khai, có gần 600 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc trong và ngoài Đảng bộ tham gia cuộc thi. Các tác phẩm bảo đảm yêu cầu về nội dung chính trị, tính lý luận, tính chiến đấu và hình thức thể hiện theo đúng thể lệ.
Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, bảo đảm tiêu chí về nội dung, hình thức, tính chiến đấu để tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 cấp Trung ương.
Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương đã lựa chọn, tuyên dương Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và 6 giải cho tác giả, nhóm tác giả có bài tham gia.
Tại chương trình, cuộc thi chính luận lần thứ II, năm 2026 trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã được phát động.
Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương yêu cầu các cơ quan tham mưu, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai sâu rộng, đổi mới cách làm, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực; góp phần xây dựng "lá chắn tư tưởng" vững chắc trong toàn Đảng bộ; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho loạt bài 3 kỳ "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ "Cách mạng màu" ở Việt Nam" thuộc Báo Nhân Dân của nhóm tác giả: Nhà báo Phạm Cường, Báo Nhân Dân; Thiếu tá Lê Đình Chuyên, Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng; Trung tá Nguyễn Thị Minh Huệ, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an; Thiếu tá Trần Thị Việt Hà, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an; Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đảng ủy phường Vũ Phúc, Hưng Yên; Tiến sĩ Lê Đình Hải, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên; Nhà báo Lại Duy Cường, Tạp chí Trẻ em Việt Nam.
Ngoài ra, có 3 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 5 tập thể có thành tích xuất sắc, có số lượng nhiều, chất lượng bài dự thi tốt tham gia cuộc thi đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
15:02, 12/12/2025
14:18, 10/12/2025
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cần sửa luật theo hướng phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong quy trình thẩm định; bổ sung chế tài đối với trường hợp cán bộ tự ý gây khó khăn, kéo dài thời hạn xử lý không có căn cứ pháp luật.
Đến nay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, song vẫn còn không ít dự án chậm triển khai do vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn; cơ cấu sản phẩm còn lệch pha nghiêm trọng khi nguồn cung chủ yếu là nhà ở giá cao, thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân; giao dịch với mục đích đầu tư, đầu cơ vẫn áp đảo nhu cầu thực…
Tại phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, cá thể hóa trách nhiệm, hành động dứt điểm để gỡ “thẻ vàng” EC và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững.
Tại Hội nghị Quân chính toàn quân, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; đồng thời yêu cầu toàn quân tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: