Hải Phòng đôn đốc giải ngân đầu tư công đầu năm 2026

Đến hết 15/3/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 14,9% trong khi thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 1/2025 đạt tỷ lệ 25%...

Thông tin từ Sở Tài chính Hải Phòng cho biết tính đến hết ngày 15/3/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố đạt 5.945 tỷ đồng, tương ứng với 14,9% kế hoạch vốn phân bổ của cả năm 2026. So với mục tiêu 25% mà UBND thành phố đặt ra đến hết quý 1/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn 1 khoảng cách khá xa.

Để phấn đấu đạt được tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 25% như chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị các sở ngành, chủ đầu tư và các địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thành phố quản lý chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm của thành phố để đẩy nhanh triển khai dự án.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành. Đồng thời, chủ động đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, cần bổ sung vốn.

Các chủ đầu tư áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, đặc biệt là đấu thầu qua mạng. Việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện các gói thầu. Cùng với đó là lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định, không để tình trạng các nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công do thành phố quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Sở Tài chính Hải Phòng đề nghị các xã, phường, đặc khu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách địa phương, đặc biệt là thu tiền đất theo dự toán năm 2026, cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2026 để giải ngân cho các dự án.

Các xã, phường, đặc khu tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Triển khai công tác dân vận kịp thời đối với các dự án do thành phố quản lý, đang triển khai trên địa bàn các địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm, không để phát sinh khiếu kiện, thành điểm nóng về an ninh trật tự. Các địa phương kịp thời báo cáo UBND thành phố, các sở ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền của cấp xã phường.

Các xã phường phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo không làm gián đoạn thi công và giải ngân dự án. Các xã phường chủ đội phối hợp với chủ đầu tư và cơ quan liên quan, bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các xã phường có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn (Thuỷ Nguyên, Ngô Quyền, Dương Kinh, Kiến An, Phù Liên, Kiến Thuỵ, Kiến Minh, Kiến Hải, An Hưng, An Khánh, An Quang, An Lão, Nam Đồ Sơn, An Dương, Hưng Đạo, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An).

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng giao cho Hải Phòng là 36.917 tỷ đồng (sau khi loại trừ số tiết kiệm chi 5%), thành phố giao là 36.967 tỷ đồng (sau khi loại trừ số tiết kiệm chi 5%).