Hải Phòng đôn đốc giải ngân đầu tư công đầu năm 2026

Đỗ Hoàng

19/03/2026, 10:11

Đến hết 15/3/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 14,9% trong khi thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 1/2025 đạt tỷ lệ 25%...

Hạng mục cầu Hải Thành thuộc dự án đường vành đai 2 Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.
Hạng mục cầu Hải Thành thuộc dự án đường vành đai 2 Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Tài chính Hải Phòng cho biết tính đến hết ngày 15/3/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố đạt 5.945 tỷ đồng, tương ứng với 14,9% kế hoạch vốn phân bổ của cả năm 2026. So với mục tiêu 25% mà UBND thành phố đặt ra đến hết quý 1/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn 1 khoảng cách khá xa.

Để phấn đấu đạt được tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 25% như chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị các sở ngành, chủ đầu tư và các địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thành phố quản lý chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm của thành phố để đẩy nhanh triển khai dự án.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành. Đồng thời, chủ động đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, cần bổ sung vốn.

Các chủ đầu tư áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, đặc biệt là đấu thầu qua mạng. Việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện các gói thầu. Cùng với đó là lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định, không để tình trạng các nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công do thành phố quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Sở Tài chính Hải Phòng đề nghị các xã, phường, đặc khu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách địa phương, đặc biệt là thu tiền đất theo dự toán năm 2026, cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2026 để giải ngân cho các dự án.

Các xã, phường, đặc khu tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Triển khai công tác dân vận kịp thời đối với các dự án do thành phố quản lý, đang triển khai trên địa bàn các địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm, không để phát sinh khiếu kiện, thành điểm nóng về an ninh trật tự. Các địa phương kịp thời báo cáo UBND thành phố, các sở ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền của cấp xã phường.

Các xã phường phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo không làm gián đoạn thi công và giải ngân dự án. Các xã phường chủ đội phối hợp với chủ đầu tư và cơ quan liên quan, bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các xã phường có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn (Thuỷ Nguyên, Ngô Quyền, Dương Kinh, Kiến An, Phù Liên, Kiến Thuỵ, Kiến Minh, Kiến Hải, An Hưng, An Khánh, An Quang, An Lão, Nam Đồ Sơn, An Dương, Hưng Đạo, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An).

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng giao cho Hải Phòng là 36.917 tỷ đồng (sau khi loại trừ số tiết kiệm chi 5%), thành phố giao là 36.967 tỷ đồng (sau khi loại trừ số tiết kiệm chi 5%).

Hải Phòng đề xuất dự án đường nối phía tây hơn 1.019 tỷ đồng

15:18, 27/02/2026

Hải Phòng đề xuất dự án đường nối phía tây hơn 1.019 tỷ đồng

Hải Phòng nghiên cứu lập quy hoạch phân khu 10 khu công nghiệp

15:21, 21/01/2026

Hải Phòng nghiên cứu lập quy hoạch phân khu 10 khu công nghiệp

Hải Phòng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 38.724 tỷ đồng

09:58, 06/11/2025

Hải Phòng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 38.724 tỷ đồng

Đọc thêm

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026

Đồng Nai đang đẩy nhanh các thủ tục thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, với mục tiêu bàn giao mặt bằng trong năm 2026, đáp ứng kế hoạch khởi công các hạng mục quan trọng vào tháng 6/2026...

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, coi đây là cơ sở để hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, trong bối cảnh các dự án đường sắt trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ...

An Giang: Đề nghị rà soát phương án công nghệ, tài chính Dự án metro Phú Quốc

An Giang: Đề nghị rà soát phương án công nghệ, tài chính Dự án metro Phú Quốc

Sở Xây dựng An Giang đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tham gia Hội đồng rà soát phương án kỹ thuật và tài chính tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc trước khi trình quyết định đầu tư...

Ưu tiên vốn ODA cho hạ tầng trọng điểm tạo đột phá giai đoạn 2026-2030

Ưu tiên vốn ODA cho hạ tầng trọng điểm tạo đột phá giai đoạn 2026-2030

Chính phủ định hướng tập trung vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho các dự án hạ tầng chiến lược, có tính lan tỏa, đồng thời siết chặt tiêu chí hiệu quả, an toàn nợ công và đổi mới phương thức huy động...

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ủng hộ định hướng phát triển của Quảng Ninh, trong đó có đề án trở thành đô thị loại I và xây dựng các động lực tăng trưởng mới...

