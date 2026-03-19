Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Như Nguyệt

19/03/2026, 10:06

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024. Nhiều đề xuất được đưa ra nhằm phân quyền cho Thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục Phiên họp thứ 55, chiều 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Hộ tịch (sửa đổi).

Thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết dự thảo gồm 9 chương, 36 điều, giảm 18 điều so với luật hiện hành.

Với cách tiếp cận mới, dự thảo luật tập trung phân quyền cho Thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô; đồng thời tăng cường yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết dự thảo sửa đổi hầu hết các quy định tại Luật Thủ đô số 39/2024/QH15: các quy định chung, quy định về tổ chức chính quyền, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng và trật tự, an toàn Thủ đô; phát triển văn hóa - xã hội; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển Thủ đô; liên kết, phát triển vùng; giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình; điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.

Việc sửa đổi, hoàn thiện thực hiện theo hướng: khẳng định địa vị pháp lý đặc thù của Thủ đô; giá trị pháp lý đặc thù, được ưu tiên áp dụng tại Thủ đô.

Dự thảo cũng quy định về nguyên tắc áp dụng Luật Thủ đô, trong đó giao HĐND Thành phố có thẩm quyền quyết định việc áp dụng trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Ngoài ra, dự thảo quy định về nguyên tắc phân quyền cho chính quyền Thủ đô; bổ sung quy định về thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật  của chính quyền Thành phố Hà Nội; quy định về thí điểm cơ chế, chính sách nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới;

Bổ sung quy định về thu hồi đất để thực hiện các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội…

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024.

Về một số nội dung cụ thể của dự thảo luật, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu làm rõ phạm vi lĩnh vực được phép ban hành quy định khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, chỉ nên giới hạn trong những lĩnh vực gắn với yêu cầu quản trị đô thị đặc thù hoặc cần thử nghiệm chính sách mới; quy định rõ nguyên tắc, điều kiện và quy trình ban hành các văn bản này, bao gồm yêu cầu đánh giá tác động chính sách và tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan;

Thiết kế cơ chế áp dụng có thời hạn hoặc theo hình thức thí điểm đối với các quy định khác với quy định chung, kèm theo trách nhiệm báo cáo, giám sát và tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất cập; xác định rõ đây là cơ chế đặc thù, chỉ áp dụng riêng cho Thủ đô Hà Nội mà không áp dụng cho các địa phương khác.

Về các nội dung phân quyền cho Thủ đô trong các lĩnh vực, Thường trực Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra đề nghị rà soát toàn bộ các quy định về phân quyền theo nguyên tắc: việc phân quyền phải bảo đảm yêu cầu 06 rõ:“rõ người, rõ việc, rõ quy trình (trách nhiệm), rõ thời gian, rõ sản phẩm (kết quả) và rõ hiệu quả”. 

Đối với dự án Luật Hộ tịch, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, khẳng định việc xây dựng dự án luật nhằm đẩy mạnh việc hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; tăng cường đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình.

Trọng tâm của dự án luật được chú ý là việc đăng ký hộ tịch phi địa giới (khoản 1, Điều 8), Thường trực Ủy ban Pháp luật Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là hạ tầng công nghệ và việc cập nhật thông tin hộ tịch theo thời gian thực, việc kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu hộ tịch để bảo đảm tính khả thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

00:12, 15/03/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi

09:54, 25/02/2026

Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

09:08, 14/02/2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Từ khóa:

cơ chế đặc thù Hà Nội Luật Hộ tịch (sửa đổi) Luật Thủ đô

Chủ đề:

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đọc thêm

Việt Nam – Algeria thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược

Việt Nam – Algeria thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược

Tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Sifi Ghrieb, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Algeria và thảo luận về tình hình quốc tế cùng quan tâm, trong đó có xung đột tại Trung Đông.

Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, tạo chuyển biến rõ ràng, thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, coi đây là cơ sở để hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, trong bối cảnh các dự án đường sắt trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ...

Đẩy lùi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần “nói ít, làm đến cùng”

Đẩy lùi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần “nói ít, làm đến cùng”

Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can; truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công nghệ chiến lược phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; hình thành các ngành công nghiệp mới; bảo đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam – Algeria thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược

Tiêu điểm

2

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Dân sinh

3

Phân cấp quản trị trong kỷ nguyên số

Đầu tư

4

Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026

Thế giới

5

Nghệ An đốc thúc 18 dự án hạ tầng miền Tây

Địa phương

