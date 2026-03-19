Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội
Như Nguyệt
19/03/2026, 10:06
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024. Nhiều đề xuất được đưa ra nhằm phân quyền cho Thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô.
Tiếp tục Phiên họp thứ 55, chiều 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Hộ tịch (sửa đổi).
Thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo Luật Thủ đô (sửa
đổi), Thứ trưởng Bộ tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết dự thảo gồm 9
chương, 36 điều, giảm 18 điều so với luật hiện hành.
Với cách tiếp cận mới, dự thảo luật tập trung phân quyền cho
Thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách
nhiệm của chính quyền Thủ đô; đồng thời tăng cường yêu cầu về kiểm soát quyền lực,
kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết dự thảo sửa đổi
hầu hết các quy định tại Luật Thủ đô số 39/2024/QH15: các quy định chung, quy định
về tổ chức chính quyền, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng và trật tự, an toàn
Thủ đô; phát triển văn hóa - xã hội; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển Thủ đô; liên kết, phát triển
vùng; giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình; điều khoản chuyển tiếp và
hiệu lực thi hành.
Việc sửa đổi, hoàn thiện thực hiện theo hướng: khẳng định địa
vị pháp lý đặc thù của Thủ đô; giá trị pháp lý đặc thù, được ưu tiên áp dụng tại
Thủ đô.
Dự thảo cũng quy định về nguyên tắc áp dụng Luật Thủ đô,
trong đó giao HĐND Thành phố có thẩm quyền quyết định việc áp dụng trong trường
hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Luật Thủ đô có hiệu lực
thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn.
Ngoài ra, dự thảo quy định về nguyên tắc phân quyền cho
chính quyền Thủ đô; bổ sung quy định về thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của chính quyền Thành phố Hà Nội; quy định về thí điểm
cơ chế, chính sách nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô
hình, giải pháp quản lý và phát triển mới;
Bổ sung quy định về thu hồi đất để
thực hiện các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội…
Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban
Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban và các cơ
quan tham gia thẩm tra tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024.
Về một số nội dung cụ thể của dự thảo luật, Thường trực Ủy
ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu làm rõ phạm vi lĩnh vực
được phép ban hành quy định khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, chỉ
nên giới hạn trong những lĩnh vực gắn với yêu cầu quản trị đô thị đặc thù hoặc
cần thử nghiệm chính sách mới; quy định rõ nguyên tắc, điều kiện và quy trình
ban hành các văn bản này, bao gồm yêu cầu đánh giá tác động chính sách và tham
vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan;
Thiết kế cơ chế áp dụng có thời hạn hoặc theo hình thức thí
điểm đối với các quy định khác với quy định chung, kèm theo trách nhiệm báo
cáo, giám sát và tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất
cập; xác định rõ đây là cơ chế đặc thù, chỉ áp dụng riêng cho Thủ đô Hà Nội mà
không áp dụng cho các địa phương khác.
Về các nội dung phân quyền cho Thủ đô trong các lĩnh vực, Thường
trực Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra đề nghị rà soát toàn bộ các quy định
về phân quyền theo nguyên tắc: việc phân quyền phải bảo đảm yêu cầu 06 rõ:“rõ
người, rõ việc, rõ quy trình (trách nhiệm), rõ thời gian, rõ sản phẩm (kết quả)
và rõ hiệu quả”.
Đối với dự án Luật Hộ tịch, ông Nguyễn
Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, khẳng định việc xây dựng dự án luật nhằm đẩy mạnh việc hiện đại
hóa, chuyển đổi số toàn diện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; tăng cường đơn
giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành
chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính,
đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình.
Trọng tâm của dự án luật được chú ý là việc đăng ký hộ tịch
phi địa giới (khoản 1, Điều 8), Thường trực Ủy ban Pháp luật Tư pháp và các cơ
quan của Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là
hạ tầng công nghệ và việc cập nhật thông tin hộ tịch theo thời gian thực, việc
kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu hộ tịch để bảo đảm tính khả thi.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
