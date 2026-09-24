6 bước để có được làn da "glass skin" hoàn hảo

Không phải trong một sớm một chiều, nhưng cuối cùng cả thế giới cũng đã bắt kịp với những phương pháp chăm sóc da vượt trội của ngành làm đẹp Hàn Quốc. Và giờ đây, dường như ai cũng khao khát có được làn da "glass skin" đang rất nổi tiếng...

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Bắt nguồn từ văn hóa làm đẹp của Hàn Quốc, nơi luôn đề cao sự cấp ẩm, độ rạng rỡ và sức khỏe tổng thể của làn da, xu hướng này hoàn toàn phù hợp với sự dịch chuyển mang tính toàn cầu, khi việc chăm sóc da ngày càng được xem là một phần thiết yếu của việc chăm sóc bản thân và sức khỏe tổng thể.

Xu hướng "glass skin" phản ánh mong muốn rộng lớn hơn về một vẻ đẹp tự nhiên, cùng thói quen của người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những quy trình chăm sóc da đơn giản, không cầu kỳ, theo tinh thần “đầu tư kỹ lưỡng để đạt được vẻ ngoài tưởng chừng không cần chăm chút nhiều”.

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Trên thực tế, bác sĩ da liễu được chứng nhận chuyên môn Christine Hall cho rằng một quy trình chăm sóc da theo hướng "glass skin" xoay quanh việc tối đa hóa độ cấp ẩm thông qua nhiều lớp sản phẩm mỏng nhẹ, đồng thời làm dịu và bảo vệ hàng rào bảo vệ da.

Dù vậy, loại da, yếu tố di truyền và các tác nhân môi trường đều đóng vai trò nhất định trong việc đạt được vẻ ngoài "glass skin". Việc thử áp dụng quy trình chăm sóc da đủ bước, kết hợp với việc bảo vệ da khỏi các yếu tố gây căng thẳng từ môi trường và chăm sóc phù hợp với loại da riêng của mỗi người, sẽ giúp cải thiện làn da theo thời gian.

Dưới đây là quy trình chăm sóc da từng bước để đạt được vẻ ngoài "glass skin".

BẮT ĐẦU VỚI BƯỚC TẨY TRANG KÉP

Tẩy trang kép (double cleanse) chính là nền tảng của một quy trình chăm sóc da "glass skin". "Bã nhờn, phần lớn các thành phần trang điểm và kem chống nắng đều là các chất ưa dầu, nghĩa là chúng hòa tan trong dầu, trong khi mồ hôi, chất ô nhiễm và các loại bụi bẩn khác lại tan trong nước," bác sĩ Hall giải thích.

"Vì vậy, cách duy nhất để làm sạch da thực sự sâu và loại bỏ hoàn toàn lớp bụi bẩn tích tụ trong ngày chính là thực hiện tẩy trang kép, sử dụng sản phẩm gốc dầu trước, sau đó tiếp tục làm sạch bằng sản phẩm gốc nước".

Sản phẩm khuyên dùng: Bộ Đôi Dầu Tẩy Trang & Sữa Rửa Mặt Làm Sạch Dịu Nhẹ Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil, Gentle Cleansing Foam. Ảnh: Sulwhasoo

Bên cạnh đó, bà cũng lưu ý rằng các loại sữa rửa mặt dạng bọt hoặc gel là những công thức tan trong nước, có thể loại bỏ hoàn toàn phần bụi bẩn hoặc cặn còn sót lại sau bước làm sạch bằng dầu.

TẨY TẾ BÀO CHẾT NHẸ NHÀNG

Tẩy tế bào chết đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc loại bỏ tế bào da chết và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, giúp da trở nên mịn màng hơn và tươi sáng hơn. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý khi lựa chọn sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp.

Việc sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết có tính chất mài mòn quá mạnh có thể gây kích ứng, nổi mụn và thậm chí dẫn đến tình trạng tăng sắc tố sau viêm (PIH), khiến quá trình chăm sóc da của bạn bị ảnh hưởng. Thay vào đó, nên ưu tiên các loại axit tẩy tế bào chết dạng lỏng dịu nhẹ như PHA, vốn theo bác sĩ Hall, "vẫn có thể đạt được hiệu quả tẩy tế bào chết nhưng ít gây kích ứng hơn nhiều".

Sản phẩm khuyên dùng: Innisfree Green Tea Enzyme 7% PHA Gentle Exfoliating Toner. Ảnh: Innisfree.

Bên cạnh đó, các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng lỏng hiện có rất nhiều dạng khác nhau, từ toner dạng miếng lau cho đến essence.

LÀM DỊU DA BẰNG TONER VÀ ESSENCE

Theo bác sĩ Hall, toner và essence chính là bước đầu tiên giúp cấp ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da, vốn là yếu tố thiết yếu để có được làn da "glass skin". Những sản phẩm này còn giúp cân bằng độ pH của da, cấp ẩm và chuẩn bị cho da hấp thụ serum cùng kem dưỡng ẩm tốt hơn.

Sản phẩm khuyên dùng: Beauty of Joseon Ginseng Water Essence. Ảnh: Beauty of Joseon

CẤP ẨM VỚI SERUM DẠNG NHẸ

Serum và ampoule (hay còn được hiểu là serum có nồng độ cao hơn và kết cấu đặc hơn) là bước tiếp theo hoàn toàn dễ hiểu trong một quy trình chăm sóc da "glass skin" toàn diện để có một làn da căng mọng, rạng rỡ như phát sáng từ bên trong.

Sản phẩm khuyên dùng: TIRTIR Ceramic Milk Ampoule. Ảnh: TIRTIR

SỬ DỤNG KEM DƯỠNG ẨM HẰNG NGÀY

Hãy xem kem dưỡng ẩm như bước cuối cùng trong quá trình cấp ẩm cho da. "Đây là công thức sản phẩm có kết cấu đặc nhất. Về nguyên tắc chung, các sản phẩm chăm sóc da nên được sử dụng theo thứ tự từ kết cấu mỏng nhẹ nhất đến đặc nhất.

Kem dưỡng ẩm sẽ giúp khóa lại toàn bộ những gì bạn đã thoa lên da trước đó," bác sĩ Hall chia sẻ. "Nên ưu tiên các thành phần như ceramide và axit béo để đạt hiệu quả cấp ẩm tối ưu, cùng cica và ectoin để làm dịu và xoa dịu làn da".

Sản phẩm khuyên dùng: THE WHOO Imperial Youth Cream. Ảnh: THE WHOO

ĐỪNG QUÊN KEM CHỐNG NẮNG HẰNG NGÀY

Một làn da rạng rỡ, căng mọng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. "Chúng ta đều biết rằng 90% các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy được đều bắt nguồn trực tiếp từ tia UV của ánh nắng mặt trời, vì vậy lời khuyên chống lão hóa tốt nhất mà tôi có thể dành cho bất kỳ ai chính là hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày," bác sĩ Hall nhấn mạnh.

Sản phẩm khuyên dùng: Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen. Ảnh: Roundlab

Nếu muốn ngăn ngừa tổn thương do ánh nắng, tình trạng tăng sắc tố và lão hóa sớm, đồng thời duy trì sự trong sáng và rạng rỡ của làn da, kem chống nắng là sản phẩm bắt buộc phải có.