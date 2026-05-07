Những thương hiệu trang sức gây ấn tượng tại Met Gala 2026
Mỹ An
07/05/2026, 14:33
Với chủ đề “Costume Art” - nghệ thuật hóa trang, các khách mời tại Met Gala 2026 đã đồng loạt lựa chọn những thiết kế trang sức nổi bật, thậm chí có món còn cần đến vệ sĩ túc trực...
Met Gala 2026 rõ ràng là “đêm của những chiếc vòng cổ khẳng định vị thế”. Nữ diễn viên Emily Blunt xuất hiện với một thiết kế vòng cổ body necklace ngọc trai từ Mikimoto trị giá nửa triệu USD, tạo nên những lớp xếp ngọc trai mềm mại đầy tính nghệ thuật.
Trong khi đó, với mối quan hệ gắn bó lâu dài cùng Bvlgari, việc Anne Hathaway tiếp tục lựa chọn trang sức từ nhà kim hoàn Ý là điều không bất ngờ. Nữ diễn viên đeo một chiếc vòng cổ vàng lấy cảm hứng từ vòng nguyệt quế cổ điển.
Trong khi đó, đồng chủ trì Met Gala là ngôi sao quần vợt Venus Williams lại chọn cách tỏa sáng với pha lê. Diện thiết kế của Swarovski, cô đeo một chiếc vòng cổ neckplate do chính mình thiết kế, lồng ghép những biểu tượng ý nghĩa trong cuộc đời - như Watts Towers, gợi nhắc đến quê hương California.
Tương tự, Sudha Reddy gây chú ý với chiếc vòng cổ “khổng lồ” trị giá 15 triệu USD từ bộ sưu tập cá nhân, nổi bật với viên đá tanzanite nặng tới 550 carat mang sắc tím-xanh sâu thẳm.
Ở chiều ngược lại, trung thành với phong cách tối giản, người mẫu Hailey Bieber mang đến một nét cổ điển tinh tế với nhẫn và khuyên tai từ bộ sưu tập Virgin Gold trứ danh của Belperron - lớp hoàn thiện ánh vàng dịu gợi nhớ sắc độ vàng cao tuổi của trang sức Hy Lạp cổ đại, đồng thời tạo sự cộng hưởng với đối thoại giữa thời trang và nghệ thuật mà Met Gala hướng tới.
Dưới đây là những thương hiệu với những bộ trang sức cao cấp được các tạp chí thời trang đánh giá là ấn tượng nhất sự kiện Met Gala 2026 vừa qua.
CHOPARD
Chopard ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Met Gala năm nay với những bộ trang sức tinh xảo được các ngôi sao hàng đầu lựa chọn trên thảm đỏ. Ca sĩ Beyoncé xuất hiện với loạt trang sức kim cương ấn tượng từ Chopard: một chiếc vòng tay cuff đính viên ngọc lục bảo cabochon nặng 50,99 carat, hai cặp hoa tai và một chiếc vòng cổ vàng trắng 18K thuộc dòng sản phẩm “Fairmined” với tổng trọng lượng kim cương vượt quá 146 carat.
Ca sĩ Sabrina Carpenter mang đến cho thảm đỏ Met Gala 2026 một bộ trang phục làm bằng cuộn film ấn tượng, kết hợp với đôi hoa tai kim cương dáng giọt lê lấp lánh của Chopard, được chế tác từ vàng trắng 18K và đính tổng cộng 9,59 carat kim cương, cùng hai chiếc nhẫn eternity band Chopard bằng vàng trắng 18K nạm kim cương.
Để tăng thêm kịch tính, Sabrina Carpenter còn đeo một chiếc vòng cổ kim cương 54,84 carat và một chiếc vòng khác với kim cương 48,15 carat - cả hai đều được chế tác từ vàng trắng 18K - buông rủ phía sau lưng váy và được luồn qua ngón giữa của hai bàn tay, tạo nên hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng.
BVLGARI
Trang sức - đặc biệt từ Bulgari - trở thành yếu tố “neo giữ” tổng thể trang phục tại Met Gala 2026. Anne Hathaway, ngôi sao của bộ phim The Devil Wears Prada 2, lựa chọn chiếc vòng cổ Bvlgari Vimini bằng vàng vàng 18K đính kim cương pavé, kết hợp hài hòa với phần viền trang trí trên chiếc đầm dạ hội đặt riêng từ Michael Kors.
Trong khi đó, Lisa xuất hiện với bộ trang sức cao cấp gồm vòng cổ sapphire thuộc bộ sưu tập Eclettica của Bvlgari cùng đôi hoa tai High Jewelry đính hai viên sapphire dáng giọt lệ. Nữ đại sứ toàn cầu của thương hiệu còn hoàn thiện diện mạo với bộ trang sức Serpenti gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn và đồng hồ High Jewelry, tạo nên tổng thể trang phục nổi bật và ấn tượng.
TIFFANY & CO.
Tại thảm đỏ Met Gala năm nay, các thiết kế trang sức của Tiffany & Co. đã kể câu chuyện về di sản chế tác đá quý lâu đời thông qua lăng kính đương đại. Từ đại sứ toàn cầu Rosé đến Rosie Huntington-Whiteley, Amanda Seyfried, Carey Mulligan và Chase Sui Wonders, mỗi lần xuất hiện đều mang đến một cách diễn giải riêng về vẻ đẹp hiện đại.
Với Rosé, trang sức trở thành trung tâm của toàn bộ diện mạo thảm đỏ. Cô lựa chọn một chiếc choker bằng bạch kim và kim cương nổi bật từ Tiffany & Co., điểm nhấn là viên đá trung tâm cắt cushion nặng 4,26 carat, kết hợp cùng hoa tai và nhẫn đồng điệu, tạo nên tổng thể tinh giản nhưng đầy sức hút.
Nữ diễn viên Amanda Seyfried mang vẻ đẹp tựa thần tiên với đầm dạ hội hồng và điểm nhấn là chiếc vòng cổ Blue Book tinh xảo của Tiffany & Co., đính năm viên zircon xanh cắt emerald, ngọc lục bảo cabochon tròn và kim cương.
Cô kết hợp cùng hoa tai Five Leaves của Jean Schlumberger dành cho Tiffany & Co., một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương và một thiết kế khác với viên đá zircon xanh cắt emerald hơn 9 carat, đi kèm ngọc lục bảo cabochon và kim cương.
Trong khi đó, nữ diễn viên Chase Sui Wonders gây ấn tượng với loạt trang sức lấp lánh từ Tiffany & Co.: hoa tai Sea Fan của Jean Schlumberger, vòng tay và nhẫn bạch kim đính kim cương; nhẫn Bird on a Rock phiên bản cánh; các thiết kế Sixteen Stone và một chiếc nhẫn Tiffany Victoria. Tổng thể bộ trang sức đạt hơn 32 carat kim cương, tạo nên diện mạo nổi bật và giàu chiều sâu thị giác.
BOUCHERON
Hòa hợp với tinh thần Hy Lạp cổ điển của bộ trang phục, nữ diễn viên/ca sĩ Suki Waterhouse lựa chọn chiếc vương miện kim cương Broderies bằng vàng trắng mang cảm hứng từ lông vũ, thuộc bộ sưu tập High Jewelry Histoire de Style, The Power of Couture của Boucheron. Cô kết hợp thêm vòng tay Mauve lấy cảm hứng từ hình lá, cũng từ bộ sưu tập Histoire de Style, Untamed Nature, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, bay bổng.
Suki Waterhouse hoàn thiện diện mạo với hoa tai Plume de Paon đính kim cương, chiếc nhẫn Goutte de Cristal với viên kim cương 4,1 carat, cùng hai chiếc nhẫn Plume de Paon hình lông vũ - một lớn, một nhỏ - đều có viên đá trung tâm cắt rose-cut và được nạp thêm kim cương trên nền vàng trắng.
Nữ diễn viên Sarah Paulson lựa chọn thiết kế trang sức Ruban Diamants bằng vàng trắng và kim cương của Boucheron - một món trang sức có thể biến đổi linh hoạt từ bộ sưu tập Histoire de Style Art Déco - được đeo theo dạng vòng cổ, kết hợp cùng hoa tai đính kim cương Etoile de Paris. Trong khi đó, nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones đeo hoa tai Laurier từ bộ sưu tập Histoire de Style, Untamed Nature, mang tinh thần tự nhiên đầy tinh tế.
Ở một cách thể hiện khác, những chuỗi kim cương Boucheron buông rủ đầy gợi cảm trên lưng trần của người mẫu Vittoria Ceretti đã trở thành điểm nhấn nổi bật, tôn lên thiết kế váy đen mềm mại và uyển chuyển của cô.
