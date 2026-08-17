Tâm điểm kinh tế tuần: Biến năng lượng thành tăng trưởng kinh tế

Năng lượng không còn chỉ là câu chuyện bảo đảm nguồn cung. Trong giai đoạn phát triển mới, năng lượng đang trở thành một phần của nặng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhưng để biến tiềm năng năng lượng thành lợi thế cạnh tranh, Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu quan trọng: thể chế phải đi trước đầu tư.

Đó chính là câu chuyện được Tâm điểm kinh tế tuần của Tạp chí Kinh tế Việt Nam lựa chọn làm tiêu điểm trong Số 33: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh – Thúc đẩy phát triển năng lượng”.

Biến năng lượng thành tăng trưởng là xu thế tất yếu của phát triển. Ảnh: VnEconomy

KHI THỂ CHẾ PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

Từ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, một thông điệp nổi bật được đặt ra: muốn phát triển ngành năng lượng trong giai đoạn mới, thể chế phải đi trước đầu tư.

Bởi vấn đề của ngành năng lượng Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở nguồn tài nguyên hay nhu cầu thị trường, mà còn ở những điểm nghẽn về thể chế và môi trường đầu tư. Nguồn dầu khí truyền thống đang suy giảm, nhiều dự án còn chậm triển khai, trong khi một số quy định chưa theo kịp thực tiễn.

Từ đó, yêu cầu đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định và có tính dự báo, đủ sức khơi thông nguồn lực, rút ngắn thời gian triển khai dự án và tạo môi trường cạnh tranh để thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi không chỉ hướng tới tháo gỡ những vướng mắc của ngành dầu khí, mà còn mở rộng không gian cho thu giữ, lưu trữ carbon và năng lượng ngoài khơi, đặc biệt là điện gió – những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện mục tiêu Net Zero.

Cùng lúc đó, AI và các trung tâm dữ liệu đang tạo ra một nhu cầu điện hoàn toàn mới. Nhưng AI cũng có thể trở thành công cụ để dự báo năng lượng tái tạo, tối ưu vận hành lưới điện và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Bài toán vì thế không chỉ là “xanh hóa AI”, mà còn là dùng AI để xanh hóa hệ thống năng lượng và nền kinh tế.

Nói cách khác, lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.

Bên cạnh tiêu điểm, Số 33 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam cũng mang đến nhiều nội dung đáng chú ý.

Tại Kinh tế & Chính sách, bức tranh tăng trưởng năm 2026 được nhìn từ những động lực mới và các thách thức phía trước, trong bối cảnh các dự báo GDP đang có sự phân hóa đáng kể.

Với Tài chính – Ngân hàng, Tạp chí phân tích việc sửa Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số xuyên biên giới.

Kinh tế xanh tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý để phát triển thị trường carbon và kết nối quốc tế.

Trong Chuyển đổi số – Startups, câu chuyện xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn đặt trọng tâm vào khung pháp lý về dữ liệu và an ninh mạng.

Từ an ninh năng lượng đến tăng trưởng xanh, từ AI đến chuyển dịch năng lượng, câu chuyện xuyên suốt của Số 33 là tạo dựng một nền tảng thể chế đủ linh hoạt, minh bạch và cạnh tranh để biến tiềm năng năng lượng thành lợi thế phát triển dài hạn của Việt Nam.

Đó cũng là thông điệp của “Tâm điểm kinh tế tuần” Số 33: hoàn thiện chính sách không chỉ để tháo gỡ điểm nghẽn, mà để mở đường cho một ngành năng lượng cạnh tranh, bền vững và đủ sức đồng hành cùng giai đoạn tăng trưởng mới.

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