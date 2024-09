Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Đà Nẵng doanh thu 1.200 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 - 03/9), tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 04 ngày nghỉ lễ ước đạt 479 chuyến (trung bình có 120 chuyến/ngày), tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số chuyến bay quốc tế là 202 chuyến, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (trung bình 50 chuyến/ngày), chuyến bay nội địa là 277 chuyến (trung bình 70 chuyến/ngày).

Đáng chú ý, lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đến Đà Nẵng đi bằng phương tiện đường sắt và đường bộ bằng phương tiện ô tô tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.. tăng rất cao. Thời tiết dịp này tại Đà Nẵng trời nắng đẹp, rất thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ, tham gia các hoạt động, sự kiện của thành phố.

Theo số liệu thống kê, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt tăng ấn tượng, đạt khoảng 10.678 lượt, tăng 42,43% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 04 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 89.290 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 50-55%, khách lưu trú tập trung đông nhất tại các cơ sở lưu trú ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố, khách lẻ chiếm 60-70%. Trong đó công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ước đạt 55-65%; các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống công suất bình quân ước đạt 35-45%.

Lượng khách du lịch đường sông trong 04 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên nước Mikazuki, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích Hải Vân Quan, các điểm du lịch sinh thái tại Hòa Vang (Hòa Bắc, Hòa Ninh...).

Ngoài ra, người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế tập trung mua sắm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rất đông tại Chợ Cồn, Chợ Hàn và khu vực lân cận, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Đông đảo khách quốc tế vui chơi tại phố đêm An Thượng.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Đà Nẵng, nhiều hoạt động, lễ hội, sự kiện hấp dẫn được triển khai phục vụ người dân và du khách như: Giải Golf Phát triển Châu Á – BRG Open Golf Championship Danang 2024 với sự tham gia của 144 gôn thủ hàng đầu Việt Nam và quốc tế; Giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 trên sông Hàn; Tổ chức phun lửa, phun nước Cầu Rồng liên tục hàng đêm trong dịp nghỉ lễ; Thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn đêm 31/8 và 01/9/2024; Tổ chức các buổi chiếu phim miễn phí phục vụ người dân và du khách trên địa bàn thành phố từ ngày 23/8 đến ngày 13/9; Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật 02 bên bờ Sông Hàn; chuỗi các hoạt động chiếu phim, tổ chức tuyến phố đi bộ, thưởng thức ẩm thực, trang trí điện chiếu sáng, nghệ thuật sắp đặt bãi biển… tại bãi biển đêm Mỹ An.

Cùng với đó, các sự kiện, show diễn đặc sắc, mới lạ tại các khu, điểm du lịch: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức show diễn “Thế giới Thần tiên – Fairy Blossom” quy tụ dàn nghệ sĩ xiếc và ảo thuật đẳng cấp quốc tế, show diễn “Cabaret Plus” với thể loại Dragqueen, chương trình ưu đãi dành cho người Việt với mức giá vé vào cổng chỉ từ 550.000 đồng; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức biểu diễn Xiếc khỉ, show Kỳ Quan Chim Muông và ngược dòng thời gian về Kỷ Jura check- in với khủng long bạo chúa; Danang Downtown miễn phí vé show “Awaken River” và vé show “Rối Việt” suất 1 cho người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, ưu đãi giá vé show “Symphony of River” với mức giảm lên đến 60%, tặng voucher trị giá 200.000 đồng khi mua vé xem show “Symphony of River” cho tất cả hành khách bay Vietnam Airlines hoặc đi tàu hỏa đến Đà Nẵng đến hết ngày 03/9/2024…, cùng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi về dịch vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch.