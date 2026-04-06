Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.

Trong tuần, VN-Index tăng 11,24 điểm, tương đương 0,67% lên 1.684,04 điểm. Hnx-Index giảm 3,68 điểm, tương đương 1,46% xuống 248,68 điểm.

Dư địa hồi phục của VN-Index vẫn còn với vùng giá mục tiêu quanh 1.770-1.785 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục điều chỉnh tích lũy tạo nền giá phía trên đường trung bình động 200 phiên. Với việc củng cố dao động trên đường MA200, dư địa hồi phục của VN-Index vẫn còn với vùng giá mục tiêu quanh đường MA50 tương ứng với 1.770-1.785 điểm.

Diễn biến các nhiều nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục phân hóa mạnh theo các thông tin dự báo về KQKD quý 1 và mùa ĐHCĐ. Điều này sẽ tạo ra sự tăng điểm luân phiên ở các nhóm cổ phiếu.

Các hoạt động mua trading vẫn có thể xem xét thực hiện ở các thời điểm các nhóm cổ phiếu điều chỉnh, rung lắc trong phiên. Tập trung mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng thuộc các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như phân bón, bán lẻ, cao su tự nhiên, khu công nghiệp, dầu khí, bất động sản… và các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chứng khoán để đón đầu thông tin nâng hạng vào tuần tới.”.

Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng sau nhịp hồi phục từ tuần trước

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.684,04 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ, Tài nguyên cơ bản,… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này quay lại bán ròng khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng sau nhịp hồi phục từ tuần trước".

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Diễn biến cung cầu cho thấy trạng thái bán ngắn hạn đang lan rộng hơn, trong khi lực mua thu hẹp dù VN-Index dần tiếp cận vùng hỗ trợ 1.665–1.675 điểm. Theo đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ với kháng cự gần tại 1.715–1.725 điểm và hỗ trợ gần tại 1.665–1.675 điểm”.

Diễn biến hiện tại của VN-Index tiếp tục nghiêng về trạng thái tái cân bằng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà giảm trước áp lực cung gia tăng từ vùng cản 1.700 – 1.720. Dù vậy, mặt bằng điểm số vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 1.660 – 1.680, nhờ lực đỡ có chọn lọc từ nhóm cổ phiếu trụ cột.

Diễn biến hiện tại tiếp tục nghiêng về trạng thái tái cân bằng ngắn hạn. Trong đó, vùng 1.660 – 1.680 đóng vai trò điểm tựa quan trọng, đồng thời là cơ sở để đánh giá khả năng hấp thụ áp lực cung và định hình vận động kế tiếp”.

Lực bán vẫn hiện hữu, VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ mạnh quah 1.600 trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 10.8 điểm, đóng cửa tại mốc 1.684 điểm (-0,6%). Mở đầu phiên sáng, thị trường tăng điểm nhẹ với đóng góp chủ yếu từ các cổ phiếu nhóm Vingroup. Tuy nhiên, áp lực bán trong phiên chiều và tăng dần về cuối phiên khiến chỉ số quay đầu giảm điểm.

Chúng tôi tiếp tục duy trì mục tiêu hồi phục của VN-Index tại 1.730 - 1.740. Tuy vậy, với lực bán vẫn hiện hữu, chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay lại kiểm định hỗ trợ mạnh tại MA200 ngày trong phiên tới, tương đương quanh 1.660 trước khi hồi phục trở lại. Trong tuần tới, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ được hỗ trợ từ kết quả tích cực từ kỳ đánh giá tháng 3 của FTSE Russell, giúp quá trình nâng hạng của TTCK Việt Nam diễn ra theo đúng lộ trình đã định.

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức phù hợp và có thể cân nhắc chốt lời một phần khi thị trường tiến đến vùng mục tiêu 1.730-1.740 điểm”.

Xác suất cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.680-1.750 với những phiên tăng giảm đan xen

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index giảm 10 điểm nhưng vẫn giữ vững được hỗ trợ quanh 1.680. Ở khung đồ thị ngày, VN-Index giữ vững được hỗ trợ 1680 tương ứng với đường MA20. Chỉ báo DI- và ADX đồng loạt suy yếu cùng với việc đường Tenkan vẫn hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.680-1.750 với những phiên tăng giảm đan xen.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index bám sát đường hỗ trợ kijun và sắp di chuyển ra khỏi vùng mây Flat đỏ nên vẫn có thể kì vọng VN-Index sẽ bật tăng trở lại trong phiên đầu tuần tới.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn duy trì tỉ trọng danh mục đối với những mã cổ phiếu đang có xu hướng sideway và giữ vững được hỗ trợ. Thêm vào đó, có thể tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân đối với những cổ phiếu có triển vọng tốt về KQKD quý 1 thuộc các nhóm ngành như bán lẻ, ngân hàng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.