Trang chủ Chứng khoán

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Hà Anh

06/04/2026, 07:17

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.

Trong tuần tới, SSI cho rằng TTCK Việt Nam sẽ được hỗ trợ từ kết quả tích cực từ kỳ đánh giá tháng 3 của FTSE Russell, giúp quá trình nâng hạng của TTCK Việt Nam diễn ra theo đúng lộ trình đã định.
Trong tuần, VN-Index tăng 11,24 điểm, tương đương 0,67% lên 1.684,04 điểm. Hnx-Index giảm 3,68 điểm, tương đương 1,46% xuống 248,68 điểm.

Dư địa hồi phục của VN-Index vẫn còn với vùng giá mục tiêu quanh 1.770-1.785 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục điều chỉnh tích lũy tạo nền giá phía trên đường trung bình động 200 phiên. Với việc củng cố dao động trên đường MA200, dư địa hồi phục của VN-Index vẫn còn với vùng giá mục tiêu quanh đường MA50 tương ứng với 1.770-1.785 điểm.

Diễn biến các nhiều nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục phân hóa mạnh theo các thông tin dự báo về KQKD quý 1 và mùa ĐHCĐ. Điều này sẽ tạo ra sự tăng điểm luân phiên ở các nhóm cổ phiếu.

Các hoạt động mua trading vẫn có thể xem xét thực hiện ở các thời điểm các nhóm cổ phiếu điều chỉnh, rung lắc trong phiên. Tập trung mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng thuộc các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như phân bón, bán lẻ, cao su tự nhiên, khu công nghiệp, dầu khí, bất động sản… và các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chứng khoán để đón đầu thông tin nâng hạng vào tuần tới.”.

Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng sau nhịp hồi phục từ tuần trước

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.684,04 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ, Tài nguyên cơ bản,… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này quay lại bán ròng khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng sau nhịp hồi phục từ tuần trước".

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Diễn biến cung cầu cho thấy trạng thái bán ngắn hạn đang lan rộng hơn, trong khi lực mua thu hẹp dù VN-Index dần tiếp cận vùng hỗ trợ 1.665–1.675 điểm. Theo đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ với kháng cự gần tại 1.715–1.725 điểm và hỗ trợ gần tại 1.665–1.675 điểm”.

Diễn biến hiện tại của VN-Index tiếp tục nghiêng về trạng thái tái cân bằng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà giảm trước áp lực cung gia tăng từ vùng cản 1.700 – 1.720. Dù vậy, mặt bằng điểm số vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 1.660 – 1.680, nhờ lực đỡ có chọn lọc từ nhóm cổ phiếu trụ cột.

Diễn biến hiện tại tiếp tục nghiêng về trạng thái tái cân bằng ngắn hạn. Trong đó, vùng 1.660 – 1.680 đóng vai trò điểm tựa quan trọng, đồng thời là cơ sở để đánh giá khả năng hấp thụ áp lực cung và định hình vận động kế tiếp”.

Lực bán vẫn hiện hữu, VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ mạnh quah 1.600 trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 10.8 điểm, đóng cửa tại mốc 1.684 điểm (-0,6%). Mở đầu phiên sáng, thị trường tăng điểm nhẹ với đóng góp chủ yếu từ các cổ phiếu nhóm Vingroup. Tuy nhiên, áp lực bán trong phiên chiều và tăng dần về cuối phiên khiến chỉ số quay đầu giảm điểm.

Chúng tôi tiếp tục duy trì mục tiêu hồi phục của VN-Index tại 1.730 - 1.740. Tuy vậy, với lực bán vẫn hiện hữu, chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay lại kiểm định hỗ trợ mạnh tại MA200 ngày trong phiên tới, tương đương quanh 1.660 trước khi hồi phục trở lại. Trong tuần tới, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ được hỗ trợ từ kết quả tích cực từ kỳ đánh giá tháng 3 của FTSE Russell, giúp quá trình nâng hạng của TTCK Việt Nam diễn ra theo đúng lộ trình đã định.

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức phù hợp và có thể cân nhắc chốt lời một phần khi thị trường tiến đến vùng mục tiêu 1.730-1.740 điểm”.

Xác suất cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.680-1.750 với những phiên tăng giảm đan xen

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index giảm 10 điểm nhưng vẫn giữ vững được hỗ trợ quanh 1.680. Ở khung đồ thị ngày, VN-Index giữ vững được hỗ trợ 1680 tương ứng với đường MA20. Chỉ báo DI- và ADX đồng loạt suy yếu cùng với việc đường Tenkan vẫn hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.680-1.750 với những phiên tăng giảm đan xen.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index bám sát đường hỗ trợ kijun và sắp di chuyển ra khỏi vùng mây Flat đỏ nên vẫn có thể kì vọng VN-Index sẽ bật tăng trở lại trong phiên đầu tuần tới.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn duy trì tỉ trọng danh mục đối với những mã cổ phiếu đang có xu hướng sideway và giữ vững được hỗ trợ. Thêm vào đó, có thể tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân đối với những cổ phiếu có triển vọng tốt về KQKD quý 1 thuộc các nhóm ngành như bán lẻ, ngân hàng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Ngoài FTSE Russell, MSCI được xem là cột mốc chiến lược tiếp theo, trong bối cảnh tiến trình cải cách đang được đẩy nhanh.

Ngày 07/04/2026 FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) tháng 3/2026 đối với thị trường Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng lên Secondary Emerging Market (hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026), đặc biệt về việc cải thiện tiếp cận của global brokers.

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh vào cuối tháng 2 có thể làm suy giảm xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.122 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày Chủ nhật (5/4) đưa ra cảnh báo mới đối với Iran, kêu gọi Tehran dừng phong tỏa eo biển Hormuz muộn nhất trong ngày thứ Ba, nếu không Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tạo ra kỳ lân chăm sóc sức khoẻ từ xa nhờ AI

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu "đi trước một bước về thể chế"

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

