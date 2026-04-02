VN-Index giảm nhẹ, dự báo tích lũy quanh 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/4/2026

Kết phiên 2/4, VN-Index giảm 8,11 điểm, tương đương 0,48% xuống mốc 1.694,82 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,1 điểm, tương đương 0,44% xuống 250,36 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index quay đầu điều chỉnh khi phần lớn các cổ phiếu đều giảm điểm. Nhiều khả năng đà tăng của chỉ số sẽ chậm lại và chuyển sang tích lũy tạo nền giá mới quanh mức 1700 điểm. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng điểm này trong phiên cuối tuần.

Diễn biến các nhiều nhóm cổ phiếu sẽ trở lại với sự phân hóa mạnh theo các thông tin dự báo về KQKD quý 1 và mùa ĐHCĐ. Dòng tiền sẽ có sự luân chuyển qua các nhóm cổ phiếu chưa tăng để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trong giai đoạn này.

Nhà đầu tư tiếp tục xem xét mở vị thế mua trading khi VN-Index điều chỉnh, rung lắc trong phiên. Tập trung mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng thuộc các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như dầu khí, phân bón, bán lẻ, cao su tự nhiên…”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1.684,47 – 1.706,15, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.694,82 điểm, giảm hơn 8 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó các ngành Truyền thông, Bảo hiểm, Ngân hàng giảm hơn 1,3%. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản có phiên giao dịch tích cực hôm nay. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, đặc biệt mua ròng gần 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. VN-Index đang gặp lực cản khi trở về vùng kháng cự 1.700 – 1.725; trong những phiên tới, chỉ số có thể hình thành nền giá mới trong vùng 1.700 – 1.710”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn giảm mạnh và phục hồi, đang chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp trong vùng giá 1.650 điểm đến 1.750 điểm. Trong đó vùng giá quanh 1.750 điểm là kháng cự mạnh, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 02/2026. Áp lực cung, chốt lãi các vị thế ngắn hạn có thể gia tăng ở các vùng kháng cự và VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650 điểm - 1.680 điểm.

Trong tháng 4/2026, thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi: Yếu tố rủi ro, bất định: (1) Căng thẳng địa chính trị mở rộng với tâm điểm mới Trung Đông. (2) Giảm tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động & cho vay tăng. (3) Thu hẹp dòng chảy thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng. (4) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao, lãi suất ký quỹ tăng. (5) Khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế... Yếu tố tích cực: (1) Nền kinh tế Việt Nam có sức chống chịu tốt, có dư địa để điều hành chính sách tài khóa, hỗ trợ nền kinh tế. (2) Quy mô vốn hóa thị trường sau giai đoạn giảm mạnh, đang tương đối hợp lý khi xét tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Hiện tại rất khó để tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro, bất định vẫn chi phối thị trường tài chính. Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, thận trọng xem xét các cơ hội đầu tư giá trị với tỉ lệ cổ tức cao, ở các doanh nghiệp chất lượng nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 8,1 điểm, đóng cửa tại mức 1.694,8 điểm (-0,5%). Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên với lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, đà tăng của VHM đã giúp hạn chế mức giảm của chỉ số.

Chúng tôi duy trì mục tiêu hồi phục của VN-Index trong ngắn hạn tại 1.730 - 1.740. Về kỹ thuật, chúng tôi cho rằng phiên giảm hôm nay chỉ là một phiên kiểm định lại mốc 1.700 và xu hướng hồi phục của chỉ số chưa bị phá vỡ. Chúng tôi nhận thấy vẫn có một số tín hiệu tích cực, hỗ trợ cho xu hướng hồi phục của

chỉ số, bao gồm lực bán không quá mạnh, phản ánh qua thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với hôm qua, đồng thời lực mua cuối phiên giúp VN-Index rút chân và có sự hồi phục nhẹ. Mặc dù vậy, giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại và chiến sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump có thể tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư và hạn chế khả năng hồi phục của VN-Index. Do đó, nhà đầu tư có thể tranh thủ chốt lời một phần khi VN-Index quanh 1.730 - 1.740 để đảm bảo an toàn”.

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh sau 2 phiên tăng điểm liền trước. Thanh khoản sụt giảm nhẹ cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn không quá mạnh nhưng tâm lý thị trường tỏ ra khá thận trọng. Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì trên khoảng trống giá lên ngày 1/4/2026 và lực cầu có dấu hiệu tham gia trở lại về cuối phiên. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index chỉ điều chỉnh trong xu hướng hồi phục ngắn hạn vẫn đang duy trì. Chỉ số VN-Index sẽ tiến dần lên vùng kháng cự mạnh hơn từ 1.736-1.750 điểm trong các phiên còn lại của tuần. Chúng tôi lưu ý áp lực rung lắc mạnh có thể xuất hiện tại vùng kháng cự kể trên.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Các nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường thêm ở các phiên sắp tới. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức Trung Tính”.

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Kết phiên, VN-Index hình thành nến hammer bật tăng nhẹ sau khi chạm MA20.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index duy trì xu hướng nằm trên đường MA20. Đường tenkan đã bẻ ngang và dần phục hồi, thêm vào đó, MACD vẫn đang tiếp tục hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index trong ngắn hạn sẽ giao dịch với hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1.680 và 1.750.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI mới hình thành 1 đỉnh, cùng với việc VN-Index đã vượt lên trên vùng mây đỏ và đường Senkouspan A đã cắt lên nên có thể kì vọng VN-Index sẽ hướng lên khu vực 1.750.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng những phiên rung lắc để giải ngân đối với những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền tốt thuộc các nhóm ngành như bất động sản, bán lẻ, ngân hàng. Thị trường vẫn đang vận động tốt và dần tìm lại được điểm cân bằng nên việc những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý 1 sẽ đáng được kỳ vọng”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực rung lắc sớm quay lại khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.700 – 1.720, trong bối cảnh dòng tiền chưa ghi nhận cải thiện đáng kể. Dù vậy, trạng thái chung của chỉ số vẫn duy trì ổn định khi tiếp tục bảo toàn trên vùng hỗ trợ gần 1.660 – 1.680”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.